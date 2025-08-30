Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Loterijoje susižėrė įspūdingą sumą: pagal turtus aplenkė net Adele

2025-08-30 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 21:15

Prancūzijos gyventojas laimėjo rekordinę 250 mln. eurų sumą „EuroMillions“ loterijoje – dabar jis turtingesnis net už pasaulinę žvaigždę Adele.

Prancūzijos gyventojas laimėjo rekordinę 250 mln. eurų sumą „EuroMillions“ loterijoje – dabar jis turtingesnis net už pasaulinę žvaigždę Adele.

0

„EuroMillions“ aukso puodas buvo perkeliamas kelis lošimus iš eilės, nes neatsirado laimėtojo, todėl prizas pasiekė 250 mln. eurų ribą, rašo „The Sun“.

Prancūzijos gyventojas dabar tapo turtingesnis už Adele, kurios turtas vertinamas maždaug 212 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bilietas suteikia teisę dalyvauti dar vienoje loterijoje

Kiekvienas „EuroMillions“ bilietas taip pat automatiškai suteikia teisę dalyvauti „UK Millionaire Maker“ loterijoje, kurioje garantuojama, kad bent vienas žaidėjas kiekvieną kartą laimės 1 mln. svarų sterlingų (apie 1,1 mln. eurų).

Pirmasis „EuroMillions“ lošimas įvyko 2004 m. vasario 7 d. Jį surengė trys organizacijos: Prancūzijos „Française des Jeux“, Ispanijos „Loterías y Apuestas del Estado“ ir Jungtinės Karalystės „Camelot“.

