Loterijoje susižėrė įspūdingą sumą: pagal turtus aplenkė net Adele

„EuroMillions“ aukso puodas buvo perkeliamas kelis lošimus iš eilės, nes neatsirado laimėtojo, todėl prizas pasiekė 250 mln. eurų ribą, rašo „The Sun“.
Prancūzijos gyventojas dabar tapo turtingesnis už Adele, kurios turtas vertinamas maždaug 212 mln. eurų.
Bilietas suteikia teisę dalyvauti dar vienoje loterijoje
Kiekvienas „EuroMillions“ bilietas taip pat automatiškai suteikia teisę dalyvauti „UK Millionaire Maker“ loterijoje, kurioje garantuojama, kad bent vienas žaidėjas kiekvieną kartą laimės 1 mln. svarų sterlingų (apie 1,1 mln. eurų).
Pirmasis „EuroMillions“ lošimas įvyko 2004 m. vasario 7 d. Jį surengė trys organizacijos: Prancūzijos „Française des Jeux“, Ispanijos „Loterías y Apuestas del Estado“ ir Jungtinės Karalystės „Camelot“.
