24-erių vaikinas loterijoje laimėjo daugiau nei 4 milijonus: jo sprendimas šokiravo giminę

Anoniminis loterijos laimėtojas, 24 metų, paaiškino, kad kiekvieną mėnesį jis ir jo žmona, taip pat 24 metų, perka loterijos bilietus. Nors daugelis jų laimėjimų neatnešė, vyras atskleidė, kad jie pagaliau laimėjo – dabar džiaugasi 4,2 mln. svarų (apie 4,85 mln. eurų) laimėjimu.
Jis pasakojo, kad, sumokėjus už svarbiausius pirkinius, jiems liko 3,7 mln. svarų (apie 4,27 mln. eurų), rašo thesun.co.uk.
Jie nusprendė pinigus investuoti protingai, tačiau jis pabrėžė, kad jo šeima nebuvo patenkinta, kai jis pranešė, jog jie negaus nė cento iš šio laimėjimo.
Loterijoje laimėjus milijonus – giminę šokiravęs sprendimas
Savo istorija „Reddit“ pasidalijęs vyras papasakojo apie laimėjimą ir vėliau kilusį šeimos konfliktą, kuris daugeliui sukėlė nuostabą.
Jis rašė: „Kiekvieną mėnesį mes perkame loterijos bilietus dėl pramogos. Na ir galiausiai laimėjome didelę sumą. Po vienkartinio mokesčio ir mokesčių sumokėjimo laimėjome apie 4,2 mln. svarų.
Sumokėję visas paskolas (už studijas, būsto paskolą, automobilį), turėjome apie 3,7 mln. svarų. Jeigu nežinote, 70 proc. loterijų laimėtojų po kelių metų bankrutuoja.“
Dėl šios priežasties vyras, dirbantis finansų sektoriuje ir nebenorintis „dirbti tikro darbo“, nusprendė pinigus protingai investuoti. Jis teigė, kad investavo į įvairius investicinius fondus, akcijas – ten, kas užtikrina solidžią grąžą. Taip pat įsigijo nekilnojamojo turto.
Tačiau jo šeima sureagavo ne taip, kaip jis tikėjosi, nes jis pridūrė: „Kai pasakiau šeimai, maniau, kad pirmoji reakcija bus džiaugsmas dėl manęs ir dėl to, kaip atsakingai panaudojome pinigus. Tačiau jie pradėjo kalbėti apie didelę šeimos kelionę, kaip aš apmokėsiu visas jų skolas ir dar daugiau.
Paaiškinau, kad laimėjimas yra didelis, bet ne toks, kad galėčiau pinigus tiesiog išdalinti šeimai, ir jie supyko. Jie pasakė, kad manęs nebenori matyti šeimoje ir kad niekada daugiau su jais nekalbėčiau.
Manau, kad esu teisus, nes darau tai, kas geriausia man ir mano žmonai. Tai kaip manote – ar aš esu niekšas?“
Internautai stojo į laimėtojo pusę
„Reddit“ vartotojai plūdo į komentarus pasidalinti savo nuomone – dauguma tvirtai stojo į vyro pusę.
Vienas vartotojas rašė: „Jie sako, kad nebesi šeimos narys, nes nedavei jiems savo pinigų? Įžūlumo viršūnė.“ Kitas pridūrė: „Tavo pinigai – ne jų pinigai.“
Trečias komentavo: „Tavo pinigai yra tavo, ir tu neprivalai jais dalintis, jei nenori. Jie neturėtų versti tavęs jaustis kaltu. Linkiu, kad visi tavo planai pasisektų.“
Kitas išreiškė nuomonę: „Visa tavo šeima yra įžūlūs niekšai, bandantys pasisavinti tavo pinigus. Tokį įžūlumą net sunku suvokti. Sveikinu su laimėjimu ir protingu investavimu.“
Tačiau tuo pačiu vienas vartotojas suabejojo: „Palauk, man reikia daugiau informacijos. Šeima, apie kurią kalbi... Ar tai tavo tėvai? Ar jie buvo geri tėvai? Nes jei aš laimėčiau loterijoje, tikrai skirčiau dalį jiems.“
Į tai loterijos laimėtojas atsakė: „Mano tėčio jau nebėra, o mama paliko, kai buvau labai mažas. Tie žmonės, apie kuriuos kalbėjau, kad prašo pinigų, yra mano vyresni broliai, seserys, pusbroliai, tetos ir dėdės.
Mama sužinojo, kad laimėjau, ir paskambino man (pirmą kartą per septynerius metus), bet nejaučiau jokios kaltės, sakydamas jai „ne“. Tėčiui būčiau ką nors nupirkęs, bet jis buvo iš tų žmonių, kurie niekada nebūtų to paprašę.“
