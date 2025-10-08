Dideli norai, bet per maža rinka? Pajėgių Europos lygų pavyzdžiai signalizuoja LKL lubas

Vis tik kol kas bandymai buvo nesėkmingi. Maža to, kad Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) klubai nėra pajėgūs žengti aukščiau, tai ir Vilniaus „Wolves“ pasitraukė iš žemėlapio ir paliko LKL vos 9 komandas.
Krepsinis.net peržiūrėjo pajėgiausias ir pagal regioną Lietuvai artimesnes Europos vietines lygas. Kai kuriose jų komandų skaičius yra kitęs, tačiau galiausiai į lygų plėtrą buvo žiūrėta atsargiai.
Apžvelgus lygas, išvada akivaizdi: net ir dabar, LKL likus 9 komandoms, pagal gyventojų populiacijos ir klubų santykį esame tikrai vieni lyderių Europoje, kadangi 1 milijonui žmonių tenka vidutiniškai 3,21 klubo aukščiausioje šalies lygoje. Skaičius dar išaugs, kai, kaip planuojama, lygoje vis tiek atsiras 10 klubas, veikiausiai – iš Tauragės.
Būtina pasakyti, kad kai kalbame apie sportą ir lygų pajėgumą ar dydį, kriterijus tikrai nėra vien gyventojų skaičius, nes sportas nelygus sportui, o šalis – šaliai. Vis tik tai kažkiek labiau iliustruoja ne populiacijoje išaugančių sportininkų kiekį ar žmogiškuosius išteklius, o finansinius resursus bei galimybes kokybiškai išlaikyti pajėgias sporto organizacijas. Kadangi šiuo metu minimalus LKL biudžetas – 800 tūkst. eurų, net ir tokią sumą surinkti kai kurioms komandoms yra didelis iššūkis.
Atsižvelgiant į kitų šalių pavyzdžius kyla klausimas – ar verta ir ar išvis įmanoma kokybiškai Lietuvoje turėti daugiau pajėgiausios lygos klubų, jei ženkliai daugiau resursų turinčios šalys į tai žvelgia atsargiai? Kadangi kiekybė nebūtinai turi ryšį su kokybe.
Teoriškai vietine lyga galima laikyti ir Adrijos lygą, tačiau joje rungtyniauja daugelio šalių klubai, tad praktiškai tai labiau savotiškas regiono tarptautinis turnyras, kurį dar papildė Vienos ar Dubajaus klubai. Dėl to jos į palyginimus neįtraukėme.
Peržiūrėjus pajėgesnes Europos lygas, pagal tai, kiek klubų tenka milijonui šalies gyventojų, Lietuvą lenkia tik Latvijos–Estijos čempionatas. Taip, tai taip pat nėra vienos šalies lyga, tačiau rinka – labai maža ir šį 3,2 milijonų gyventojų regioną bei jos turnyrą galima įtraukti į sąrašą.
Šioje lygoje šiuo metu žaidžia 14 klubų, kas reiškia – 4,38 klubo milijonui gyventojų. Savo istoriją Latvijos–Estijos čempionatas pradėjo 2018–2019 m. sezone, kai žlugo Baltijos krepšinio lyga (BBL). Komandų skaičius nuo 15 buvo ūgtelėjęs iki 16 ir toks laikėsi porą metų, bet tuo metu lygoje rungtyniavo ir Slabožanskės „Prometey“ – klubas iš Ukrainos, rungtyniavęs Europos taurėje.
Net ir tiems, kurie nėra stebėję šios lygos kovų, turbūt akivaizdu, koks yra Latvijos ar Estijos krepšinio lygis. Jei ne Slabožanskės klubas, vaizdas būtų buvęs išvis liūdnas. Tai, kad viešnia buvusi „Prometey“ kartu su Rygos VEF yra daugiausiai titulų (po 2) iškovojusios lygos komandos, turbūt irgi šį tą pasako. Galiausiai ir ši lyga nuo 16 klubų susitraukė iki 14.
Gerokai nuo Baltijos šalių atsilieka, bet virš vieno klubo milijonui gyventojų turi ir Graikijos (1,31) bei Izraelio lygos (1,47).
Graikijos lygoje šiuo metu rungtyniauja 13 komandų, jų gretas papildė vakarėlių salos Mykonos klubas, nepaisant to, kad arena yra kukli (1000 žiūrovų) ir neatitinka dvigubai didesnio lygos kriterijaus.
Prieš tai sezone lygoje buvo 12 klubų, nepaisant to, kad 2019 metais buvo kalbėta apie plėtrą – nuo 14 iki 16 klubų. Bet plėtra ne tai, kad neįvyko, komandų skaičius mažėjo dar labiau, nes tokie klubai kaip Larisos, Atėnų „Panellinios“ ar kiti traukėsi iš lygos dėl finansų stokos. Apskritai Graikija yra žinoma, kaip šalis, kurioje bankrotai ar finansinės problemos – jokia naujiena.
Graikijoje įprastai tarp pirmos ir antros lygos rotuojasi viena ekipa.
Izraelio lygoje šiuo metu žaidžia 14 klubų, rotacijoje – taip pat viena komanda. Žvelgiant į šį tūkstantmetį, Izraelio čempionatas išsiplėtė, nes buvo bandomi įvairūs modeliai. Tai 10, tai 11, tai 12 klubų, pastarasis skaičius jau buvo tapęs gana stabiliu nuo 2012 iki 2020 metų. Po to nuspręsta prijungti 13-tą ekipą, bet kai Netanijos „Elitzur“ neatitiko reikalavimų, skaičius mažėjo iki 12. Vis tik po truputį buvo pasiektas 14 komandų formatas, esantis dabar.
Kalbant apie kitas lygas, ten gerokai didesnės valstybės verčiasi su 14–18 komandų rikiuote ir tai yra maksimumas, kurį gali pasiekti krepšinio ir finansine prasme lyderiaujančios Europoje šalys.
Veikiausiai dauguma Ispanijos čempionatą įvardintų kaip pajėgiausią Europoje. Jame – 18 komandų, kasmet gana stabiliai vyksta dviejų ekipų rotacija tarp pirmos ir antros šalies lygų. Ispanijoje milijonui gyventojų tenka 0,38 klubo.
18 komandų modelis ilgą laiką yra taikomas Ispanijoje, nors būta išimčių. 2008–2009 m. liko 17 klubų, kuomet Žironos klubas turėjo finansinių problemų, 2016–2017 m. Palensijos „Quesos Cerrato“ ir Melijos „Melilla“ atsisakė vietos lygoje dėl tų pačių rūpesčių, Ourensės ekipa reikalavimų neišpildė, o Madrido „Estudiantes“ išsaugojo savo vietą.
Daugiau klubų – rekordinis skaičius 19 – buvo fiksuotas 2020–2021 m. sezone, bet taip nutiko dėl koronaviruso, kuomet nuspręsta neišmesti klubų. Taip visos praeito sezono komandos liko, tik atvyko dar ir San Sebastiano klubas – antros lygos vicečempionas. Čempione Valjadolido ekipa vietos atsisakė.
18 komandų – ir Vokietijos čempionate. Čia kasmet pasikeičia po du klubus. Prieš du dešimtmečius Vokietijos aukščiausiame divizione rungtyniavo 16 klubų, o nuo 2005–2006 m. nuspręsta plėstis iki 18. Taip viso kristi turėjusios ekipos liko lygoje. 18 komandų skaičius šalyje yra stabilus, išskyrus dvi išimtines situacijas: 2019–2020 m. licencijos negavo Niurnbergo „Falcons“, praeitą sezoną – Karlsrūhės „Lions“. Daugiau klubų vokiečiai turėti nesijaučia pajėgūs (milijonui 0,21 komandos).
Turkijos lygoje šiuo metu yra 16 komandų, į antrąją lygą keliauja dvi paskutinės. Nors turkai ir garsėja nuolatiniais klubų pasikeitimais, bankrotais, išnykimais ir sugrįžimais, priklausomai nuo savininkų malonės, gana stabilus 16 komandų modelis taikomas nuo 2005 m., išskyrus vieną išimtį. 2018–2019 m. Trabzono ekipa pasitraukė ir į krepšinį apskritai grįžo tik pernai, bet sugrįžusi iškart laimėjo antrą divizioną ir dabar vėl yra aukščiausiame.
Anksčiau lygoje komandų skaičius buvo mažesnis: dar 2004–2005 m. žaidė 14, o iki 2001–2002 m. – 12 klubų.
Toks pats komandų skaičius (16) yra ir Italijoje, kur taip pat dvi prasčiausios ekipos dalyvauja rotacijoje. 2019 m. planuota, kad komandų skaičius sieks 18 ir turės perspektyvą dar augti, tačiau nutiko priešingai. Atėjo koronavirusas, tada net keturios ekipos abejojo dėl galimybių žaisti lygoje, bet galiausiai pasitraukė tik Pistojos „Basket 2000“, iki šiol esanti antrajame divizione. Gruodį traukėsi ir Romos „Virtus“, tad 2020–2021 m. lygoje liko 15 klubų.
Viršyti 16 klubų skaičių lygai teko ir 2011–2012 m., bet dėl keistos situacijos. Planuota turėti 16 klubų, tačiau Teramo ekipa įsigijo vietą lygoje, Venecijos „Umana Reyer“ tai apeliavo ir buvo taip pat priimta į čempionatą.
Dar senesniais laikais (2001–2002 m.) Italijoje žaidė net 19 aukščiausios lygos klubų, bet skaičius po truputį krito iki 16. 2008–2009 m. dėl finansinių pažeidimų buvo pašalintos Neapolio ir Kapo D‘Orlando ekipos. Panašu, kad 16 komandų (milijonui – 0,27 klubo) ir liko ta riba, ties kuria italai nusprendė apsistoti.
Tos pačios 16 komandų yra riba ir Prancūzijoje, nors anksčiau būtų bandymų lygą plėsti iki 18. 2014–2015 metais lyga išplėtė gretas ir įteikė vardinius kvietimus Šampanės Šalono bei Ruano klubams. Vis tik 2023–2024 m. buvo paskutinis sezonas, kuomet lygoje dalyvavo 18 klubų, nes po jo trys komandos atsisveikino, viena kilo iš antrosios lygos (La Rošelio „Stade“) ir kol kas neplanuojama klubų skaičiaus auginti (milijonui – 0,24 klubo).
Artima rinka Lietuvai, bet gerokai didesnė šalisLenkija taip pat turi 16 komandų, čia kasmet kinta viena ekipa. Apskritai Lenkijos lyga gana nemažai išsiplėtė per šį tūkstantmetį. Būta bandymų turėti 13–14 klubų, tačiau 2013–2014 m. sezone lygoje žaidė vos 12 komandų. Kitą sezoną skaičius staiga šoko iki 16, dar po dviejų metų – iki 17, bet vėliau nuspręsta apsistoti ties 16 klubų. Kuomet po 2017–2018 m. Slupsko „Czarni“ pasitraukė sausio mėnesį, daugiau plėtros lyga nebevykdė. Lenkija balansuotų ant pajėgiausių Europos vietinių lygų dešimtuko ribos (milijonui – 0,42 klubo)
Jei įtraukėme vieną mišrią lygą, tenka minėti ir antrąją – BNXT arba kitaip Belgijos ir Nyderlandų čempionatą, kuriame varžosi 18 klubų – 8 iš Nyderlandų ir 10 iš Belgijos. Šis turnyras, kaip ir Baltijos šalių, taip pat nebūtų tarp pajėgiausių Europoje.
Apskritai ši lyga dar gana šviežia – įkurta 2021–2022 m., bet reikalinga regionui, kadangi atskiri šalių čempionatai buvo dar žemesnio pajėgumo. Pradžioje bandyta startuoti net su 21 komandomis, bet jų skaičius po truputį mažėjo. Pirmiausiai krito Hagos „Royals“, vėliau duris užvėrė Lježo „Basket“, nes pasitraukė pagrindinis investuotojas. Dar pernai lygoje žaidė 19 komandų, o šiemet liko viena mažiau.
Paskutinė lyga, kuri pastaruosius keletą metų yra auganti ir galinti žaidėjams pasiūlyti solidžius atlyginimus, tad gali būti paminėta, yra Rumunijos. Dėl to joje vis matome vieną ar kitą lietuvį. Joje – 15 klubų (0,79 tenka milijonui populiacijos).
Komandų skaičius Rumunijoje vis dar nėra tvirtai nusistovėjęs ir kinta kone kasmet. Dar 2012–2013 m. čia rungtyniavo 16 klubų, bet jau po ketverių metų liko vos 11. 2018–2019 m. buvo bandyta lygą auginti net iki 21 klubo, bet tai taip pat nepasiteisino ir po metų teliko 16 komandų, o po dvejų – vos 14. 2022–2024 m. rumunai išlaikė 18 klubų, bet pernai skaičius menko iki 16, o galiausiai traukėsi ir Konstancos klubas, kuria prieš tai dirbo Ginas Rutkauskas.
Pavyzdžiai skirtingi, ne visos šalys yra stiprios krepšinio valstybės, ne visos šalys stiprios finansiškai, tačiau akivaizdu, kad norint išlaikyti padorų vietinių pirmenybių lygį, kažkurioje vietoje susiduriama su lubomis. O didesnį komandų skaičių su atitinkamu pajėgumu yra pajėgios išlaikyti tik stiprios krepšinio rinkos su resursais.
O limitas Lietuvai, deja, ko gero, ir lieka 10 klubų. Jei ne dar mažiau, norint išvengti „patrankų mėsos“ scenarijaus. Tik reikia pripažinti ir lygos interesus, transliacijas ir finansinius susitarimus, kurie mažinti skaičiaus labiau neleistų.
Bankrotai Prienuose, Gargžduose, Pasvalio pasitraukimas ir NKL klubų pripažinimas, jog iki LKL jiems toli, signalizuoja tai, kad 12 komandų svajonei pajėgiausioje šalies lygoje veikiausiai lemta likti tik istorija.
