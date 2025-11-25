„Baskonia“ treneris įvardino pagrindinę „Žalgirio“ pergalės priežastį

Didelę mačo dalį pirmavę baskai nesustabdė Sylvaino Francisco ir Kauno „Žalgiriui“ (8/5) galiausiai nusileido 67:82.
Po rungtynių „Baskonia“ strategas Paolo Galbiati pripažino pelnytą žalgiriečių pergalę.
„Sveikinimai „Žalgiriui“. Manau, kad pirmąsias 25 minutes sužaidėme labai gerai ir tada įstrigome „Žalgirio“ gynyboje bei patys nustojome gintis, tai buvo rungtynių raktas. Dabar turime savaitę, per kurią turime atsišviežinti mintis ir kūnus bei paruošti žaidėjus“, – teigė strategas.
Nuopelnus dėl nulaužtų rungtynių italas skyrė „Žalgirio“ pasirodymui prie savojo krepšio,
„Laurai keliauja „Žalgirio“ gynybai. Jie atliko kelis pakeitimus, o mes nustojome kartu žaisti prieš „Žalgirio“ susikeitimus gynyboje. Sustojome. Praleidome 82 taškus, pirmojoje mačo pusėje jie pataikė tris ar keturis metimus su sirena. Tas pats nutiko ir po ilgosios pertraukos. Problema buvo mūsų puolime. Sustojome, nesidalinome kamuoliu ir neišlikome kartu. Pametėme rungtynių ritmą, liejome emocijas teisėjams, vieni kitiems. Tai yra žaidimo dalis“, – tikino specialistas.
Ispaniškai P.Galbiati skyrė komplimentus ir Sylvainui Francisco bei prisiminė trankų prancūzo pasirodymą išvykoje pas Madrido „Real“.
„Baskonia“ gruodžio penktąją atsitiesti sieks namų maču prieš Milano „EA7 Emporio Armani“ (6/6).
