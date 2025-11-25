Paaiškėjo, ar Ronaldo galės žaisti pirmose pasaulio čempionato rungtynėse

FIFA antradienį paskelbė drausminį nuosprendį, kuriuo skyrė trejų rungtynių diskvalifikaciją, tačiau dvejos iš jų atidėtos vienerių metų bandomajam laikotarpiui.
„Jei Cristiano Ronaldo bandomuoju laikotarpiu padarys dar vieną panašaus pobūdžio ir sunkumo pažeidimą, nedelsdamas turės praleisti du susitikimus“, – skelbiama FIFA pranešime.
Priminsime, jog portugalas buvo nubaustas raudona kortele už smūgį Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę.
Tuo tarpu C. Ronaldo jau atliko privalomą vienerių rungtynių diskvalifikaciją, kai praleido pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Armėnija, kuriose portugalai šventė įspūdingą pergalę rezultatu 9:1.
