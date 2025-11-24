Messi vedamas Majamio „Inter“ sutriuškino „FC Cincinnati“ ir žengė į MLS Rytų konferencijos finalą

Šeštadienį Majamio ekipa priims „New York City FC“, kuri kitame konferencijos pusfinalyje 1:0 įveikė Filadelfijos „Union“. Nugalėtojas pateks į MLS taurės finalą, vyksiantį gruodžio 6 d.
„Didžiuojuosi tuo, kaip komanda žaidė labai, labai sunkioje aikštėje ir prieš labai, labai kietą varžovą, – per vertėją sakė „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano. – Manau, kad nuo pat pirmos minutės nebuvo minties būti atsitraukus. Svarbiausia buvo siekti pergalės ir būti savimi. Manau, šiandien žaidėjai sužaidė praktiškai tobulas rungtynes.“
L. Messi pasiekė MLS atkrintamųjų varžybų rekordą, prisidėjęs prie 12 įvarčių (šeši įvarčiai ir šeši rezultatyvūs perdavimai).
Sinsinačio klubas turėjo antrą geriausią bendrą rezultatą MLS lygoje po Filadelfijos ekipos, 2024 m. laimėjęs „Supporters' Shield“, prieš tai kai pernai konferencijos finale pralaimėjo Kolumbo „Crew“.
„Sunku užbaigti vakarą tokiu būdu, – sakė „FC Cincinnati“ treneris Patas Noonanas. – Pagarba Majamiui. Šįvakar jie buvo geresni. Atsiprašau sirgalių, kad viskas taip baigėsi. Tai nuvilia. Reikia tai pripažinti.“
L. Messi nebuvo pelnęs įvarčio per trejas rungtynes prieš „FC Cincinnati“, tačiau ši serija nutrūko sekmadienį 19-ąją minutę, kai jis galva nukreipė Mateo Silvetti perduotą kamuolį į vartus, išvesdamas Majamio ekipą į priekį 1:0. L. Messi pelnė savo 11-ąjį įvartį per pastarąsias septynerias rungtynes.
Praėjus devynioms minutėms po pelnyto įvarčio, L. Messi atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau jo smūgis į tolimąjį vartų kampą skriejo pro šalį.
Geriausią progą pasižymėti „FC Cincinnati“ turėjo pirmajame kėlinyje, kai Enderis Echenique galva perdavė kamuolį į baudos aikštelę Evanderiui, kuris smūgiavo virš skersinio.
Majamio komanda atliko septynis smūgius į vartų plotą, o Sinsinačio ekipa – keturis.
„Atrodėme užtikrintai prie vartų, – sakė P. Noonanas. – Tačiau per dažnai prarasdavome kamuolį pavojingose zonose. Suteikėme per daug laiko L. Messi. Neapsaugojome tos erdvės.“
Majamio komanda padidino persvarą iki dviejų įvarčių sužaidus 10 minučių antrajame kėlinyje, kai M. Silvetti smūgiu iš kairės baudos aikštelės pusės įveikė „FC Cincinnati“ vartininką Romaną Celentano.
„Akivaizdu, kad man, kaip puolėjui, yra garbė pelnyti savo pirmąjį įvartį vilkint šiuos marškinėlius, – per vertėją sakė M. Silvetti. – Esu labai laimingas. Kai galiu padėti komandai, tai dar geriau, tad džiaugiuosi dėl to.“
M. Silvetti pakeitė Luisą Suarezą, kuris buvo diskvalifikuotas iš ankstesnių Majamio atkrintamųjų rungtynių prieš Nešvilį dėl smurtinio elgesio. J. Mascherano nusprendė sekmadienį neįtraukti jo į startinę sudėtį.
62-ąją minutę L. Messi atliko perdavimą T. Allende, kuris padidino rezultatą iki 3:0. T. Allende dar kartą pasižymėjo 74-ąją minutę.
Sinsinačio ekipa liepos 16 d. namuose įveikė Majamį 3:0, o liepos 26 d. sužaidė lygiosiomis 0:0. L. Messi sudėtyje buvo tik per pirmąjį tarpusavio susitikimą.
