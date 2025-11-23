 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Štai kaip Merūnas Vitulskis rūpinasi šeima nuotoliu: „Žmona turi pletkų mašinėlę – klubelį mergaičių“

2025-11-23 18:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-23 18:30

Dainininkas Merūnas Vitulskis prisipažįsta – pirtis jam ilgą laiką asocijavosi su kančia, o ne malonumu. Vaikystėje patirtas „raudonų insultinių veidų“ aspektas jį atstumdavo, bet šiandien atlikėjas prisimena tai su džiaugsmu. Dabar viską pakeitė inovacijos, leidžiančios pirtį įjungti telefonu, reguliuoti garą ir net pasirūpinti šeima būnant už tūkstančių kilometrų, kai pats dažnai keliauja.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai jis papasakojo „Statybų gido“ tinklalaidėje.

Vaikystėje nemėgo pirties

Merūnas Vitulskis „Statybų gido“ tinklalaidėje neslėpė – pirmieji jo prisiminimai apie pirtį buvo mažų mažiausiai bauginantys.

„Aš tai atsimenu pirtį tokią vaikystėje, kai sueina vyrai ir net neturėdami termometro kaitina pirtį iki tiek, kol visi būna tokiais raudonais insultiniais veidais. Man tai būdavo asmeniškai tragedija“, – pasakojo atlikėjas.

Kaip vaikas, jis karščio tiesiog neatlaikydavo:

„Aš jau lipdavau kuo žemiau slėptis – vis tiek to karščio nepernešu. Man nebuvo jokio malonumo.“

Todėl M. Vitulskis visada mąstė, kad pirtyje turėtų būti „švelnesnis“ garas.

„Negalima gi kažkaip truputį mažiau tos temperatūros? Garas galėtų būti truputėlį švelnesnis. Nereikia tų 100 laipsnių“, – atviravo jis.

Įsirengė inovatyvią pirtį

Viskas pasikeitė, kai parodoje jis sutiko inovatorių, pristatantį modernią pirties technologiją.

„Pamačiau procesą, kad ir telefonu gali nustatymus valdyti. Tas vadinamas inverteris išsklaido šilumą nuo pat padų iki pat galvos. Seniau neatkreipdavau dėmesio, kad pirtyje kojos šaltos, o galva šyla“, – tęsė pasakojimą atlikėjas.

Naujoji pirtis leido sukurti visiškai kitokį pojūtį.

„Taip atsitiko, kad ir kojos šyla, ir galva šyla. Vaikai išsėdi 15–20 minučių ir niekas nebėga iš pirties“, – šypsojosi jis.

M. Vitulskis neslepia – jam itin svarbu, kad pirtimi galėtų naudotis ir šeima, kai paties nėra namuose:

„Aš daug labai skraidau po pasaulį, o žmona turi pletkų mašinėlę – klubelį mergaičių. Ir tą galima reguliuoti per nuotolį. Svajonė būtų, kad tu kažkur toli, o vis tiek savo šeima pasirūpini.“

Kalbant apie sąskaitas, dainininkas tik nusijuokia.

„Kadangi pas mane saulės kolektoriai, aš su tuo problemos neturiu. Kai visąlaik matai sąskaitoj nulį – yra vidinis džiaugsmas“, – ironizavo M. Vitulskis.

Jis įsitikinęs – pirtis neturi būti vargas.

„Aš pasirinksiu tiesiog paspausti mygtuką ir žinai, kad bus karšta, nereikės niekam alaus pilti“, – apibendrino jis.

Daugiau patarimų rasite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

VISĄ TINKLALAIDĘ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Tinklalaidę „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19 val. naujienų portae tv3.lt ir platformoje TV3 Play, 20 val. – ir TV3 televizijos YouTube!

indeliai.lt

