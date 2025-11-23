Štai kaip Merūnas Vitulskis rūpinasi šeima nuotoliu: „Žmona turi pletkų mašinėlę – klubelį mergaičių“

Daugiau apie tai jis papasakojo „Statybų gido“ tinklalaidėje.
Vaikystėje nemėgo pirties
Merūnas Vitulskis „Statybų gido“ tinklalaidėje neslėpė – pirmieji jo prisiminimai apie pirtį buvo mažų mažiausiai bauginantys.
„Aš tai atsimenu pirtį tokią vaikystėje, kai sueina vyrai ir net neturėdami termometro kaitina pirtį iki tiek, kol visi būna tokiais raudonais insultiniais veidais. Man tai būdavo asmeniškai tragedija“, – pasakojo atlikėjas.
Kaip vaikas, jis karščio tiesiog neatlaikydavo:
„Aš jau lipdavau kuo žemiau slėptis – vis tiek to karščio nepernešu. Man nebuvo jokio malonumo.“
Todėl M. Vitulskis visada mąstė, kad pirtyje turėtų būti „švelnesnis“ garas.
„Negalima gi kažkaip truputį mažiau tos temperatūros? Garas galėtų būti truputėlį švelnesnis. Nereikia tų 100 laipsnių“, – atviravo jis.
Įsirengė inovatyvią pirtį
Viskas pasikeitė, kai parodoje jis sutiko inovatorių, pristatantį modernią pirties technologiją.
„Pamačiau procesą, kad ir telefonu gali nustatymus valdyti. Tas vadinamas inverteris išsklaido šilumą nuo pat padų iki pat galvos. Seniau neatkreipdavau dėmesio, kad pirtyje kojos šaltos, o galva šyla“, – tęsė pasakojimą atlikėjas.
Naujoji pirtis leido sukurti visiškai kitokį pojūtį.
„Taip atsitiko, kad ir kojos šyla, ir galva šyla. Vaikai išsėdi 15–20 minučių ir niekas nebėga iš pirties“, – šypsojosi jis.
M. Vitulskis neslepia – jam itin svarbu, kad pirtimi galėtų naudotis ir šeima, kai paties nėra namuose:
„Aš daug labai skraidau po pasaulį, o žmona turi pletkų mašinėlę – klubelį mergaičių. Ir tą galima reguliuoti per nuotolį. Svajonė būtų, kad tu kažkur toli, o vis tiek savo šeima pasirūpini.“
Kalbant apie sąskaitas, dainininkas tik nusijuokia.
„Kadangi pas mane saulės kolektoriai, aš su tuo problemos neturiu. Kai visąlaik matai sąskaitoj nulį – yra vidinis džiaugsmas“, – ironizavo M. Vitulskis.
Jis įsitikinęs – pirtis neturi būti vargas.
„Aš pasirinksiu tiesiog paspausti mygtuką ir žinai, kad bus karšta, nereikės niekam alaus pilti“, – apibendrino jis.
