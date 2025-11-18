Naujovišką pirtį įsirengęs Merūnas – apie pasirinkimą ir vaikystėje patirtą šoką: pamenu tuos „insultinius“ veidus

Dainininkas Merūnas Vitulskis papasakojo apie pirtį jo namuose, kurioje mėgsta būti ir namiškiai, o kai Merūno nėra namie, jis gali pakviesti į pirtį bičiulius, nes visą įrangą galima valdyti nuotoliu.
Kas pirtyje svarbiausia?
Namuose kuriamos SPA procedūros buvo, yra ir turės savo gerbėjų būrį. Kartos keičiasi, bet lietuviams noras turėti savo pirtį yra, rodos, įgimtas. Kompanijos „Saunum“ atstovas Lietuvoje Valdas Jankauskas vardija pirčių rūšis: infraraudonųjų spindulių, garinės, hamamas. Ar jos labai skiriasi?
„Turbūt visgi labiausiai pažįstamos yra pirtys, kuriose įrengtos krosnys ar krosnelės su akmenų dėtuvėmis. Kuo tie akmenys įkaitinami, nėra labai svarbu: vieni naudoja malkas, kiti pasirenka elektrą, tačiau pirties esmė beveik tokia pat: ant įkaitintų akmenų pilamas vanduo, taip generuojamas garas – tai vos ne pirčių klasika“, – sako patyręs pirties įrangos specialistas.
Tačiau iš karto priduria, kad bet kurioje pirtyje svarbiausia rasti balansą tarp drėgmės ir temperatūros – o tai tikrai nėra lengva.
Pirtį mėgstantis dainininkas Merūnas Vitulskis prisimena savo vaikystę, kai pirtis būdavo ta vieta, į kurią susirinkdavo „rimti vyrai“.
„Pamenu tą vaikui nepakeliamą karštį ir beveik „insultinius“ vyrų veidus. Man ir kitiems vaikams pirtis būdavo beveik tragedija, nes tokios aukštos temperatūros tiesiog nemėgdavome. Ir man būdavo keista, kam reikia tų 100 laipsnių? Ar negalima mėgautis pirtimi, jeigu ten būtų mažiau karščio?
O dar ant akmenų užpildavo alaus – tada nuo pirties viršaus atsirisdavo viską deginanti karšto oro banga“, – prisimena Merūnas, kuris dabar mėgaujasi kitokia pirtimi.
Pasirinko inovatyvų sprendimą
Savo vasaros rezidencijoje beveik visus statybinius sprendimus pats kruopščiai įvertinęs ir tik po išsamių diskusijų su profesionalais įgyvendinęs vieną ar kitą sprendinį Merūnas sako, kad ir pirčiai ieškojęs inovacijų. Tokių sprendimų, kurie pirtį paverstų malonia vieta, kur laiką mielai leistų ne tik vyriška kompanija, bet ir vaikai, o žmona ir jos draugių būrelis čia irgi jaustųsi lyg jaukiame SPA.
„Žvalgiausi, kuris gamintojas siūlo inovacijas. Man rūpi nauji sprendimai, tačiau svarbiausia buvo tikslas. Norėjau tokios pirties, kuri būtų maloni visai mūsų šeimai. Ir paaiškėjo, kad yra gamintojas, kurio pasiūlytas sprendimas yra genialiai paprastas.
Juk dažnai pirtyje karštis tvoskia į veidą, galva būna perkaitusi, trūksta deguonies, o kojos kartais net šąla. Pasirodo, yra gamintojas, kuris sukūrė genialiai paprastą sprendimą: varikliuką, kuris išskaido šilumą, sumaišo orą pirtyje ir tada visas kūnas gali mėgauti komfortiška temperatūra. Atrodo, nėra jokių sudėtingų parametrų, bet rezultatas – fantastiškas. Gali priderinti šilumą ir oro drėgmę pagal savo poreikius bei įpročius. Gali būti „minkšta “ šiluma, gali būti vidutiniškai karšta, o jei norite ekstremalios temperatūros – šis įrenginys gali ir ją pasiūlyti.
Buvau susitikęs su estu, kuris ir sugalvojo šią revoliucinę idėją: ilgai kalbėjome apie daugybę išbandytų sprendimų, supratau jo pasaulėžiūrą, man jo požiūris į pirtį pasirodė labai priimtinas, o ta jo sugalvota naujovė puikiai pritapo mūsų namuose“, – pasakoja Merūnas.
Jeigu save priskiriate tai „rimtų vyrų“ kategorijai, kurie pirtyje gali atlaikyti itin aukštą temperatūrą, tokie įrenginiai jums irgi patiks.
„Bet mes labiau norime, kad prie pirties malonumų ir teigiamo poveikio sveikatai priprastų ir vaikai. Jie „Saunum“ pirtyse tikrai išsėdi 15-20 minučių. Jiems tai nėra kažkoks iššūkis: vaikai nuo mažens supranta, kad pirtis gali teikti malonumą, kad po pirties išeini kaip naujai gimęs. Ir suprantame, kad dabar vis daugiau žmonių nori savo šeimas į sveikatingumo kelią išvesti, – sako V. Jankauskas. – Šiuolaikinė pirtis – tai tikrai sveikatinimosi vieta. Nereikia kentėti – joje reikia semtis sveikatos. Ir ta virto vėžio spalvos oda tikrai nepadeda.
Mes daug bendraujame su pirtininkais, kurie puoselėja tradicijas. Jie pripažįsta, kad standartiškai dūminėse pirtyse būna sveikiausias mikroklimatas. Garas švelnus, jei gerai viską darai, jose malonu leisti laiką. Tačiau inovacijos juk keičia pasaulį. Ir mūsų siūlomos pirtys leidžia sukurti, kaip mes vadiname, ilgą ir švelnų garą, kuris teikia tikrą malonumą“, – tikino „Saunum“ atstovas.
Valdyti pirtį galėjo ir nuotoliu
Būtent nauji sprendimai leidžia išvengti oro sluoksniavimosi, kai karštis laikosi viršuje. Per pusę minutės speciali įranga „sumaišo“ orą pirtyje, papildo jį deguonimi, o kai visą kūną šildo vienoda temperatūra, galima mėgautis.
„Aišku, galima šildyti pirtį labai lėtai ir ilgai, tada rankšluosčiu ar vantomis bandyti „sumiksuoti“ orą, tačiau juk elektrinis prietaisas tai gali padaryti kur kas efektyviau. Juk arkliais iki Prancūzijos gal irgi nujotume, bet renkamės lėktuvus, traukinius ar automobilius“, – juokauja Merūnas, prisiminęs, kad technologijos leidžia naudotis pirtimi, jei šeimininko ir nėra namuose.
„Man skambina bičiulių kompanija, kuriai buvau pasakojęs apie pirtį. Paklausia, ar negalėtų apsilankyti, o aš tuo metu buvau išvykęs į užsienį. Tačiau šią įrangą galima valdyti nuotoliu: ji pašildė pirtį iki reikiamos temperatūros, net eukaliptų lašų aromatui sustiprinti įlašino tiek, kiek reikia, palaikė atitinkamą oro drėgnumą. Mano bičiuliai, tiesą sakant, net nesuprato, kad pirtis veikia, šeimininkui esant už tūkstančių kilometrų“, – pasakoja Merūnas Vitulskis.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pasisveikinimas.
01:10 Kokios apskritai yra pirtys?
02:20 Kaip Merūnas Vitulskis rinkosi pirtį?
06:45 Pirtis skirta ne alkoholiui, o sveikatinimui.
12:48 Merūno pirties idėja.
15:00 „Saunum“ veikimo principas.
19:20 Vitulskis pirtį reguliuoja per nuotolį.
22:35 Elektros sunaudojimas ir kainos.
26:50 Elektrinės ir malkinės pirties palyginimas.
32:05 Atsisveikinimas.