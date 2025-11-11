Ekspertai paaiškino, kaip teisingai susidėlioti apdailos darbus: sutaupysite ne tik pinigų, bet ir nervų

Apie tai – TV6 laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje „Statybų gidas“!
„Aš dažnai mėgstu sakyti, kad statybos prasideda nuo projektavimo. Todėl ir vidaus apdailos darbai yra užprogramuojami jau tada, kai architektas pradeda projektuoti namą ar butą, – sako „Capital Architektai“ vadovas, architektas Vladislav Gžybovski. – Sveika yra atlikti tam tikrus namų darbus, kuriuos irgi galime suskirstyti į dalis.
Yra techniniai brėžiniai, kuriuose bus konkrečiai numatytos rozečių, jungiklių, santechnikos elementų vietos bei jungtys. Ir yra bendra projekto estetika, kur jau numatoma sofos, sienų ar grindų spalva. Kai tokį interjero projektą turi, kalba su apdailos meistrais būna kur kas konkretesnė.“
Kada pradėti apdailos darbus?
Apdailininkai darbus pradėti yra linkę tada, kai objekte yra betonuotos grindys ir tinkuotos sienos. Tačiau kartais susiduriama su problema, kad darbai yra perduodami per anksti arba per vėlai.
Pavyzdžiui, išvedžioti elektros instaliaciją yra patogiausia iki tinkavimo darbų. Vadinasi, statybininkai jau turėtų žinoti konkrečias elektros instaliacijos vietas, kad atliktų savo darbą, nors galutinis elektros jungiklių ar rozečių tvirtinimas – jau lyg ir vidaus apdailos darbų etapas. Tad šiuo atveju yra labai svarbus racionalus darbų planavimas.
Apdailos meistrų brigadai vadovaujantis Marius Remeika taip pat pabrėžia, kad visų statybose dalyvaujančiųjų darbą gali palengvinti ir tam tikri sprendimai. Pavyzdžiui, gipso kartono pertvaros.
„Tai patogiausia ir statytojui, patogu ir pirkėjui, kuris įsigyja būstą – jis turi galimybę pakeisti vidaus erdvių planavimą. Jeigu žinome, kad konkrečioje vietoje reikės ypatingo tvirtumo, tikrai šiais laikais yra sprendimų, kaip gipso kartono sienas paversti ir labai tvirtomis, ir sukuriančiomis akustinį komfortą“, – sako pašnekovas.
O kadangi grindų dangos pasirinkimų klientas šiais laikais turi išties daug, būtina įvertinti, ar betonuotos grindys yra pakankamai lygios:
„Jeigu konkrečiai dangai yra būtinas išlyginamasis grindų sluoksnis, tai jį tikrai būtina pilti. Tačiau didžioji dalis vystytojų siūlo pirkėjams pakankamai lygias grindis, bet be išlyginamojo sluoksnio. Ir jeigu technologiškai pakanka medžiagų, kurios garantuoja kokybišką grindų dangos klojimo rezultatą, gal to išlyginamojo sluoksnio ir nereikia“, – teigia patyręs apdailos specialistas M. Remeika.
Priešingu atveju būtina įvertinti ne tik išlyginamojo sluoksnio medžiagų, bet darbų ir kainą. Žiemą tokie procesai gali užsitęsti, jeigu patalpa nėra šildoma.
Tačiau architektas V. Gžybovski siūlo grįžti prie pradžios – interjero projekto. Jeigu jame numatyta grindų danga ir kiti sprendiniai, tai jau statybų metu galima atlikti darbus taip, kad paskui papildomų procedūrų nebereikėtų.
Jeigu tiksliai žinoma, kur bus kokios dangos, kur bus kokios medžiagos, tada ir „gaudyti“ milimetrus yra paprasčiau – tikslios detalės palengvina daugelį vėlesnių darbų etapų.
Kaip pasirinkti apdailos meistrus?
Jeigu ieškote apdailos meistrų, kurie padarytų visus darbus „iki rakto“, turbūt verta rinktis tuos, kurie turi pakankamai gerų rekomendacijų, gali parodyti savo darbo rezultatų ir nebijo imtis projekto nuo pradžios iki pabaigos. Nes, kaip sako pašnekovai, situacija, kai plytelių klijuotojas kaltins sienų mūrininkus, grindų dangos klojėjas sakys, kad dėl broko irgi kaltas ne jis, yra kone klasika.
Kai ta pati brigada daro visus darbus, ir atsakomybės, ir kokybės, ir garantijų išsireikalauti yra lengviau ir paprasčiau.
„Prašyti rekomendacijų yra normali praktika“, – atvirai sako M. Remeika.
Jam pritaria ir architektas V. Gžybovski: „Tikrai turime atvejų, kai kelis mėnesius padirbėję jauni specialistai atsidaro savo įmonę ir pradeda dirbti savarankiškai. Visi mes kažkada kaupėme patirtį, mokėmės, tačiau tokius jaunus apdailos meistrus tikrai verta patikrinti pagal rekomendacijas: jeigu klientai sako, kad darbai atlikti laiku ir kokybiškai, tai yra savotiškas patikimumo rodiklis.“
„Statybų gido“ tinklalaidės pašnekovai primena, kad kiekviena klaida turi vardą ir pavardę. Tad galvodami apie apdailos darbų kokybę, įvertinkite, kas jūsų namuose atliks darbus, kurių rezultatas jus lydės turbūt ne vieną dešimtmetį.
