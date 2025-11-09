Be paskolos vasarnamį pasistatęs Merūnas Vitulskis pasidalijo svarbiausiais patarimais: „Reikia tiesiog pradėti“

M. Vitulskis viso savo projekto statymo metu buvo dažnas reportažų svečias TV3 laidoje „Statybų gidas“. Nuo pagrindinio vasarnamio karkaso, įvairių tinklų bei vamzdžių išvedžiojimo iki interjero sprendimų naujoje pirtyje – stebėti, kaip gimsta dainininko svajonių vieta už miesto, buvo tikra patirtis.
Atlikėjas pripažįsta: per ilgus statybų metus buvo išmokta ne viena pamoka, bet galiausiai priimti sprendimai ateityje tikrai atsipirks.
„Čia ir yra viso ko esmė, reikia tiesiog pradėti“, – kalba jis.
Žmonės gailisi praleidę mažesnes kainas
Pasak dainininko, daug žmonių kiekvienais metais vis patiria gailestį, kad nepradėjo statyti ankstesniais metais, kai kainos buvo mažesnės, ir laukia kitų metų, tikėdamiesi sutaupyti.
Pačio M. Vitulskio, kaip jis pats sako, aplinkiniai vis klausia, kaip pasistatė tokį vasarnamį, o šis atliepia, kad viskas buvo savų pinigų bei vizijos darbas.
„Neturiu milijardieriaus senelio arba Monte Karle niekas pas mane negyvena“, – kai kurių žmonių įsitikinimais dalijasi jis.
Dainininko šeima šiam projektui neėmė jokios paskolos, visi įdėti pinigai buvo uždirbti ir po truputį išleisti. Todėl nenuostabu, kad visų statybų metu buvo visur ieškota kainos ir kokybės viduriuko.
Pirma užduotis – namų darbai
Ruošdamasis šiam projektui Merūnas Vitulskis daug skaitė ir analizavo įvairius architektūrinius stilius, kaip skandinavų ir britų. Tai jam padėjo realiau įsivaizduoti, kaip gali atrodyti šeimos svajonių vasarnamis ir su kokiomis problemomis laikui bėgant gali susidurti.
„Svarbiausia pati bazė ir tvarkingai paruošti namų darbus, kad anksčiau laiko nepradėtum statyti“, – pataria dainininkas.
Aišku, iš pirmo karto tobulų sprendimų ir pasirinkimų nepadarysi. Statybos yra ilgo laikotarpio darbas, todėl tam reikia būti nusiteikus, nes leidimas jau atliktiems darbams „nusėsti“ gali parodyti spragas bei fiziškus norimos vizijos neatitikimus.
Taip pat Merūnas skatina kalbėtis su šeima ir bendrai nusprendus, ar tikrai vieno ar kito dalyko reikia, nebijoti vėliau pakeisti ankstesnius sprendimus.
Komanda, žinanti savo pareigas
Merūnas giria viso projekto metu dirbusią komandą. Turėti savo darbą, kaip dokumentaciją, pastato apšildymą ar kitas sritis išmanančius žmones yra tikrai vertinga investicija, kuri ateityje gali stipriai atsipirkti. Dainininkas pasidalina darbininkų kruopštumu net ir po ilgos darbo dienos.
„Net negirdėjau, kaip žmonės kalba, jie tiesiog taip tyliai dirbo, su šliurytėmis, viską pasitiesę išvažiavo, net dulkės neradome. Tu žaviesi tokiais – šiukšles išsiveža, kad atrodo žmogaus nebuvo, o viskas įvykę“, – patirtą nuostabą atpasakoja atlikėjas.
Taip pat jis rekomenduoja ir pačiam savininkui pasilengvinti gyvenimą bei išnaudoti siūlomą inovacijų gausą. Tai gali būti lengvai valdomos aplikacijos mobiliajame telefone, kurios nuotoliniu būdu, vos kelių mygtukų paspaudimu gali parodyti vaizdo stebėjimo kamerų vaizdą ar įjungti šildymą prieš atvykstant į vasarnamį.
Daugiau patarimų rasite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.
Tinklalaidę „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play, 20 val. – ir TV3 televizijos YouTube!