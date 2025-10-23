Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Atšaukta žinomos tinklalaidės vedėjo paieška

2025-10-23 10:25 / šaltinis: BNS
2025-10-23 10:25

Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį atšaukė tinklalaidės „NeRedaguota“ vedėjo Edvino Jusio paiešką ir panaikino jam skirtą kardomąją priemonę – suėmimą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

0

Kaip ketvirtadienį pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas, tokį sprendimą priėmė teisėjas Miroslavas Gvozdovičius. 

Spalio 21 dieną teismas gavo E. Jusio gynėjo Dominyko Vanharos pranešimą, kad E. Jusys visas savo prievoles, susijusios su vaikų išlaikymu, jau yra įvykdęs, proceso šalys susitaikė, todėl tolesnė kaltinamojo paieška bei suėmimo skyrimas yra neproporcingą priemonė, nes nukentėjusioji pretenzijų kaltinamajam neturi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

Sprendimas skelbti E. Jusio paiešką ir skirti jam suėmimą buvo priimtas spalio 15 dieną.

Teisėjas M. Gvozdovičius tokį sprendimą priėmė, nes E. Jusys neatvykdavo į baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje jis kaltinamas alimentų savo vaikams nemokėjimu. Jis dviem savo dukroms buvo skolingas dešimtis tūkstančių eurų, nes alimentų nemokėjo daug metų.

E. Jusio tinklalaidėje dažnai dalyvauja žinomi žmonės, garsūs politikai.

