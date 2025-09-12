Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dijora Petrikonytė ir Milda Stasiulė tinklalaidę kurs be Jankevičiaus žmonos: prisijungs 1 garsi Lietuvos moteris

2025-09-12 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 09:55

Naujoje TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Soliariumas“ Vita Žiba nepraleido progos įgelti kitam laidos vedėjui Justinui Jankevičiui. Komikė prisiminė, kad jo žmonos nebeliko vienoje tinklalaidėje.

Naujoje TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Soliariumas" Vita Žiba nepraleido progos įgelti kitam laidos vedėjui Justinui Jankevičiui. Komikė prisiminė, kad jo žmonos nebeliko vienoje tinklalaidėje.

Smalsiausius žiūrovus, kurie yra tiesiog neabejingi Lietuvos žvaigždžių gyvenimui, naujoje „Soliariumo“ laidoje sudomino Vitos pletkų tema.

Justinas Jankevičius sulaukė netikėto klausimo

Pastaroji J. Jankevičiaus pasiteiravo, kodėl jo žmonos Gretos Mikalauskytės-Jankevičės staiga neliko tinklalaidėje „Sofos lyga“, kurią ji anksčiau vesdavo su Milda Stasiule ir Dijora Petrikonyte.

O tiksliau, kas nutiko, kad vietoje Gretos dabar išvysime žinomą komikę – Laurą Dragūnaitę.

„Buvo tokia tinklalaidė internete „Sofos lyga“. Žmonės kalba, kad iš jos buvo išmackevičinta Greta Jankevičė ir vietoje jos priimta Laura Dragūnaitė.

Vedėjų kaita

Sklinda kalbos, kad moterys atima vienos iš kitų darbus. Man įdomu, kas galėtų pakomentuoti, kad Jankio Greta išmackevičinta“, – laidoje rėžė Vita.

Kalbėdama apie „išmackevičinimą“, Vita turėjo omenyje istoriją, kai kitoje tinklalaidėje „Dar tos čia“, kurią iš pradžių vedė Ieva Mackevičienė, Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė, staiga nebeliko Rolando Mackevičiaus žmonos.

J. Jankevičius atsakė į repliką, primindamas dar kitą istoriją: „Aš šiaip galėčiau paskambinti Dijorai. Ai, pala, mes Dijorą išmackevičinom iš „Gero vakaro šou“, tai kaip ir gautųsi toks atsiskaitymas“, – juokavo J. Jankevičius.

„Arbatėlė“ – naujas gurkšnis pokalbių erdvėje

Primename, kad dar liepos pabaigoje moterys paskelbė, kad laida „Sofos lyga“ nebevyks – oficialiai atsisveikinta su ankstesniu sezonu, buvo paskelbta, jog tai paskutinė laida šį sezoną. Tačiau dabar paaiškėjo, kad projektas atgauna naują veidą: „Arbatėlė“. Ši tinklalaidė startuos rugsėjo 17 d.

„Arbatėlė“ – tai pokalbiai apie gyvenimą be filtrų: čia klausimus sprendžiame taip, kaip renkamės arbatą – kartais stiprią, kartais atpalaiduojančią. „Kalbėsim apie viską, ką šiaip aptartum su drauge virtuvėj, tik mes dar įjungsim mikrofonus. Pažadam mažiau filtrų nei Instagram’e!“ – rašoma tinklalaidės aprašyme.

„Soliariumas“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!

 

