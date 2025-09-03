Komikė Vita Žiba įgėlė scenaristui Aidui Puklevičiui: žmoną pavadino senjore

Pirmojoje „Soliariumo“ laidoje aptariamios šių dienų aktualijos bei garsiausi šios vasaros nutikimai. Taip pat kiekvienas laidos vedėjas paruošė po nuotaikingą rubriką, geriausiai atskleidžiančią, kas vyksta Lietuvos politikoje bei aktualijų srityje.
Justinas Jankevičius nusprendė žiūrovus linksminti atrinkdamas pačias netikėčiausias akį traukiančias naujienų portalų antraštes ir kartu su kolegomis bandė gliaudyti, kas slypi už jų.
Aidas Puklevičius pristatė internautų aptiktus, juokingus „TikTok“ ir „Facebook“ platformų filmukus apie politikus bei visai šaliai žinomus veikėjus. Laidoje bus aptariami tokie žmonės kaip Remigijus Žemaitaitis, Antanas Kandrotas-Celofanas bei Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Vedėjai negaili kandžių replikų bei įžvalgų, stebisi R. Žemaitaičio užsispyrimu plaukti baidarėmis.
Rubriką „Pletkai“ pristatė komikė Vita Žiba. Laidos vedėja akcentuoja, jog rubrikos turinys nebūtinai atitika realybę, tačiau nesibaimina pasijuokti, pavyzdžiui, iš Inetos Puzaraitės-Žvagulienės socialiniuose tinkluose patalpintos nuotraukos „fotošopo“ klaidos.
Įgėlė Puklevičiaus žmonai
Skiltį „Manto iššūkiai“ paruošė komikas M. Grimalis. Jis kolegoms davė dvi nemalonias hipotetines situacijas, dėl kurių laidos „Soliariumo“ vedėjams teko pasukti galvas ir pasirikti labiausiai tinkantį variantą.
Laidos vedėjai, pasitelkdami humorą, žeria kritiką žinomiems Lietuvos veikėjams, tačiau negaili kritikos ir sau. Komikas Mantas Grimalis kreipiasi į Vilniaus merą Valdą Benkunską su prašymu.
„Aš norėčiau, kad V. Benkunskas man kai ką atsodintų“, – pirštu besdamas į savo pliką pakaušį sako M. Grimalis.
Komikai taip nevengia vienas kitams įgelti ir tarpusavyje. Vienos rubrikos metu prakalbus apie vyresnio amžiaus žmones, Aidas Puklevičius pastebi, kad senjorių ir senjorų gali būti įvairių.
„Na taip, tai gali būti tavo žmona“, – juokaudama sako Vita Žiba.
Ką į tai atsakė laidos vedėjai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
