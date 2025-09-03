Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Komikė Vita Žiba įgėlė scenaristui Aidui Puklevičiui: žmoną pavadino senjore

2025-09-03 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:25

TV3 eteryje startuoja nauja satyrinė aktualijų laida „Soliariumas“. Kiekvieną trečiadienio vakarą žiūrovus prie televizijos ekranų pasitiks keturių vedėjų komanda. Laidos herojais tampa vienas žinomiausių Lietuvos komikų, buvęs „Gero vakaro šou“ laidos vedėjas Justinas Jankevičius, šalia jo – taip pat žiūrovams gerai žinoma komikė Vita Žibaitytė-Vita Žiba. Kompaniją papildo komikas Mantas Grimalis bei scenaristas Aidas Puklevičius.

TV3 eteryje startuoja nauja satyrinė aktualijų laida „Soliariumas“. Kiekvieną trečiadienio vakarą žiūrovus prie televizijos ekranų pasitiks keturių vedėjų komanda. Laidos herojais tampa vienas žinomiausių Lietuvos komikų, buvęs „Gero vakaro šou“ laidos vedėjas Justinas Jankevičius, šalia jo – taip pat žiūrovams gerai žinoma komikė Vita Žibaitytė-Vita Žiba. Kompaniją papildo komikas Mantas Grimalis bei scenaristas Aidas Puklevičius.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmojoje „Soliariumo“ laidoje aptariamios šių dienų aktualijos bei garsiausi šios vasaros nutikimai. Taip pat kiekvienas laidos vedėjas paruošė po nuotaikingą rubriką, geriausiai atskleidžiančią, kas vyksta Lietuvos politikoje bei aktualijų srityje.

REKLAMA
REKLAMA

Justinas Jankevičius nusprendė žiūrovus linksminti atrinkdamas pačias netikėčiausias akį traukiančias naujienų portalų antraštes ir kartu su kolegomis bandė gliaudyti, kas slypi už jų.

REKLAMA

Aidas Puklevičius pristatė internautų aptiktus, juokingus „TikTok“ ir „Facebook“ platformų filmukus apie politikus bei visai šaliai žinomus veikėjus. Laidoje bus aptariami tokie žmonės kaip Remigijus Žemaitaitis, Antanas Kandrotas-Celofanas bei Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Vedėjai negaili kandžių replikų bei įžvalgų, stebisi R. Žemaitaičio užsispyrimu plaukti baidarėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Rubriką „Pletkai“ pristatė komikė Vita Žiba. Laidos vedėja akcentuoja, jog rubrikos turinys nebūtinai atitika realybę, tačiau nesibaimina pasijuokti, pavyzdžiui, iš Inetos Puzaraitės-Žvagulienės socialiniuose tinkluose patalpintos nuotraukos „fotošopo“ klaidos.

Įgėlė Puklevičiaus žmonai

Skiltį „Manto iššūkiai“ paruošė komikas M. Grimalis. Jis kolegoms davė dvi nemalonias hipotetines situacijas, dėl kurių laidos „Soliariumo“ vedėjams teko pasukti galvas ir pasirikti labiausiai tinkantį variantą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laidos vedėjai, pasitelkdami humorą, žeria kritiką žinomiems Lietuvos veikėjams, tačiau negaili kritikos ir sau. Komikas Mantas Grimalis kreipiasi į Vilniaus merą Valdą Benkunską su prašymu.

„Aš norėčiau, kad V. Benkunskas man kai ką atsodintų“, – pirštu besdamas į savo pliką pakaušį sako M. Grimalis.

REKLAMA

Komikai taip nevengia vienas kitams įgelti ir tarpusavyje. Vienos rubrikos metu prakalbus apie vyresnio amžiaus žmones, Aidas Puklevičius pastebi, kad senjorių ir senjorų gali būti įvairių.

„Na taip, tai gali būti tavo žmona“, – juokaudama sako Vita Žiba.

Ką į tai atsakė laidos vedėjai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį 19:30 val. per TV3 televiziją!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų