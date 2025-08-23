Atsiradus Kaišiadoryse paliktos naujagimės mamai Jurga Baltrukonytė nutarė netylėti: „Mane gąsdina“

Ketvirtadienį lietuvius pasiekė žinia, jog prie Kaišiadorių ligoninės buvo rasta, palikta naujagimė. Naujausiomis žiniomis mergaitė jau su mama.
Apie situaciją prakalbo ir žinoma žurnalistė Jurga Baltrukonytė.
Jurga Baltrukonytė naujienų portalui tv3.lt leido pasidalinti įrašais su skaitytojais.
Kreipėsi su prašymu
Jurga Baltrukonytė į visuomenę kreipėsu su prašymu būti labiau atlaidesniems:
„Gal nemedžiokime raganų.
Mane gąsdina antraštės, kas gresia tėvams ar mamai, palikusiems vos prieš kelias valandas gimusią mažylę prie Kaišiadorių ligoninės durų. Baudos, viešieji darbai, reali laisvės atėmimo bausmė.
Gyvybės langelio jų mieste nėra.
Čia tik mano spėlionės – palikusieji galvojo, kad tai saugi aplinka. Protingiausias sprendimas, kurį sugalvojo. Juk tai ligoninė, juk paskambinta į duris kelis kartus, juk mažylė apdengta kaip mokėta, šiltai. Pažindyta ir palikta su laimės linkinčiais senovės lietuvių ženklais.
Greičiausiai iš mamos vaiko neatėmė kokia pikta anyta ar vyras ir slapta nenunešė kaip nereikalingo - bet gi tada moteris būtų pasisakiusi!
Jei vos pagimdžius (o gal ir nėštumo metu) buvo priimtas toks skaudus sprendimas, gal reikia sutikti, jog šis vaikas buvo paliktas saugioje aplinkoje. Ir taikyti panašias taisykles, kaip įdėtiems į Gyvybės langelius.
Su pagarba gyvybei.
Su skausmu, atjauta ir supratingumu mamai, palikusiai naujagimę turbūt saugiausioje medicininėje aplinkoje.
Mažylė ras namus. Tegul jos mama randa pagalbą, ne bausmę.
Nei aš, nei jūs nepaliktume. Bet yra kitos situacijos, kiti likimai, kurių neturime teisės teisti“.
Pasiekė naujausia informacija
Jurga Baltrukonytė paskelbė, jog ją pasiekė informacija, jog mergaitė jau su mama:
„Gyvenimas kasdien yra kitoks
Skubu dalintis. Mane pasiekė slaptos geros naujienos, kad prie ligoninės palikta mažylė jau su mama, moters gyvenimas tikrai nelepino, ir jau jai teikiama pagalba.
Ir aš tikiu, kad jos nueis savo kelią kartu, mūsų padedamos. Reikia tikėti gerais dalykais!
Kai tik žinosiu, kokios pagalbos reikia, pasidalinsiu, ačiū visiems, norintiems, galintiems daryti gerus darbus“.
Primename, jog vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė.
Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo. Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
