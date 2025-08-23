Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Atsiradus Kaišiadoryse paliktos naujagimės mamai Jurga Baltrukonytė nutarė netylėti: „Mane gąsdina“

2025-08-23 13:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 13:17

Ketvirtadienį prie Kaišiadorių ligoninės buvo palikta naujagimė. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o visai neseniai paaiškėjo, jog mergaitė vėl su mama. Į situaciją sureagavo žurnalistė Jurga Baltrukonytė. Ligoninė pranešė naujieną – naujagimė jau su mama.

Jurga Baltrukonytė (nuotr. spaudos pranešimo)
4

Ketvirtadienį prie Kaišiadorių ligoninės buvo palikta naujagimė. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o visai neseniai paaiškėjo, jog mergaitė vėl su mama. Į situaciją sureagavo žurnalistė Jurga Baltrukonytė. Ligoninė pranešė naujieną – naujagimė jau su mama.

Ketvirtadienį lietuvius pasiekė žinia, jog prie Kaišiadorių ligoninės buvo rasta, palikta naujagimė. Naujausiomis žiniomis mergaitė jau su mama.

Kaišiadorių ligoninė, kur buvo rasta naujagimė
FOTOGALERIJA. Kaišiadorių ligoninė, kur buvo rasta naujagimė

Apie situaciją prakalbo ir žinoma žurnalistė Jurga Baltrukonytė.

Jurga Baltrukonytė naujienų portalui tv3.lt leido pasidalinti įrašais su skaitytojais.

Kreipėsi su prašymu

Jurga Baltrukonytė į visuomenę kreipėsu su prašymu būti labiau atlaidesniems:

„Gal nemedžiokime raganų.

Mane gąsdina antraštės, kas gresia tėvams ar mamai, palikusiems vos prieš kelias valandas gimusią mažylę prie Kaišiadorių ligoninės durų. Baudos, viešieji darbai, reali laisvės atėmimo bausmė.

Gyvybės langelio jų mieste nėra.

Čia tik mano spėlionės – palikusieji galvojo, kad tai saugi aplinka. Protingiausias sprendimas, kurį sugalvojo. Juk tai ligoninė, juk paskambinta į duris kelis kartus, juk mažylė apdengta kaip mokėta, šiltai. Pažindyta ir palikta su laimės linkinčiais senovės lietuvių ženklais.

Greičiausiai iš mamos vaiko neatėmė kokia pikta anyta ar vyras ir slapta nenunešė kaip nereikalingo - bet gi tada moteris būtų pasisakiusi!

Jei vos pagimdžius (o gal ir nėštumo metu) buvo priimtas toks skaudus sprendimas, gal reikia sutikti, jog šis vaikas buvo paliktas saugioje aplinkoje. Ir taikyti panašias taisykles, kaip įdėtiems į Gyvybės langelius.

Su pagarba gyvybei.

Su skausmu, atjauta ir supratingumu mamai, palikusiai naujagimę turbūt saugiausioje medicininėje aplinkoje.

Mažylė ras namus. Tegul jos mama randa pagalbą, ne bausmę.

Nei aš, nei jūs nepaliktume. Bet yra kitos situacijos, kiti likimai, kurių neturime teisės teisti“.

Pasiekė naujausia informacija

Jurga Baltrukonytė paskelbė, jog ją pasiekė informacija, jog mergaitė jau su mama:

„Gyvenimas kasdien yra kitoks

Skubu dalintis. Mane pasiekė slaptos geros naujienos, kad prie ligoninės palikta mažylė jau su mama, moters gyvenimas tikrai nelepino, ir jau jai teikiama pagalba.

Ir aš tikiu, kad jos nueis savo kelią kartu, mūsų padedamos. Reikia tikėti gerais dalykais!

Kai tik žinosiu, kokios pagalbos reikia, pasidalinsiu, ačiū visiems, norintiems, galintiems daryti gerus darbus“.

Primename, jog vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė.

Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.

Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo. Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

:) :) :)
:) :) :)
2025-08-23 14:28
Pagarba Jurgai Baltrukonytei
Atsakyti
Pritariu
Pritariu
2025-08-23 15:40
Negalima teisti ir smerkti nežinant aplinkybių,paliko tikrai saugioje aplinkoje,ne prie konteinerio,tai kaip ur gyvybės langekyje,kurių nėra kiekviename mieste,ne iš gero gyvenimo matyt,bet iškart pranešama apie bausmę ir t.t. Gyvename šalyje kur beveik kasdien didinamos ir kuriamos naujos baudos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
