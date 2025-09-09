Ekspertai įspėja – pasirinkę šią fasado apdailą pasigailėsite: lietuviškos žiemos jai negailestingos

Tad naujausiame „Statybų gido“ tinklalaidės epizode nuspręsta panagrinėti, kokie fasadų apdailos sprendimai dabar statybose yra dažniausi, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi, kokios jų stipriosios ir silpnosios pusės.
Kokios medžiagos užtikrins fasado ilgaamžiškumą?
„Capital architektai“ vadovas Vladislav Gžybovski akcentuoja, kad mediena, kuri statybose naudojama tūkstančius metų, vis dar lieka populiari. Tačiau keičiasi ne pati mediena, o jos apsaugos nuo išorės poveikio būdai, kad medis būtų ilgaamžis ir nereikalautų priežiūros kiekvieną sezoną.
„Juk prieš 30 ar 40 metų alternatyva buvo viena – mediena būdavo tik dažyta. Dabar mes fasadų apdailai galime rinktis termo, degintą ir dažytą medieną, kuri yra apdorojama šiuolaikiškomis medžiagomis. Deginta ir termomediena yra labai ilgaamžė. Nebūkime naivūs, ji tikrai nėra amžina, bet be priežiūros nekeis prekinės ir estetinės išvaizdos daug metų. Gal todėl lietuviai pastaraisiais metais mėgsta fasade naudoti degintą medieną – ji gali būti naudojama visam fasadui, gali būti pasirenkami tam tikri intarpai, pavyzdžiui, prie terasos arba prie įėjimo“, – pasakoja architektas.
Jis pats dar vienu išties ilgaamžiu sprendimu vadina įvairias fasadines kompozito plokštes. Jas išpopuliarino verslo centrai, kiti administracinės ar komercinės paskirties statiniai, nes jų fasadai ir po 20-30 metų atrodo nepriekaištingai. Todėl tokius sprendimus pasirenka ir kai kurie individualių namų statytojai. Lietus natūraliai nuplauna tas plokštes, jos išlieka švarios.
Didesniu išbandymu virsta žiemos orai, kai naktį spaudžia keliolikos laipsnių šaltis, bet dieną atšyla iki teigiamos temperatūros ir ledas vėl virsta vandeniu. Tada naktį atšalimo ciklas kartojasi iš naujo, o tai tampa vos ne mirtinu ginklu kai kuriems fasado sprendimams – prieš gamtą kovoti yra sunku.
Skalūnas praranda savo žavesį
Būtent natūralios priežastys baigia išstumti iš rinkos prieš keletą metų, rodos, populiariausiu apdailos sprendiniu buvusį skalūną.
„Pažįstu ne vieną nekilnojamojo turto projektų vystytoją, kuris savo namuose naujakuriams paliko po ryšulėlį skalūno plytelių. Deja, mūsų oro sąlygos nulemia, kad po žiemos tenka keisti dalį plytelių – jos natūraliai suskyla ir nukrenta, – pasakojo nekilnojamojo turto brokeris Arūnas Adamonis. – Skalūnas atrodo solidžiai, Anglijoje skalūniniams stogams turbūt jau šimtai metų, bet jie neturi tokių žiemų, kokios yra Lietuvoje. Ir būtent tas neatsparumas aplinkos poveikiui lėmė, kad skalūno populiarumas sumažėjo iki minimumo.
Be to, skalūno plytelės fasade nėra tokios tvirtos kaip, pavyzdžiui, klinkeris: vaikas gali neatsargiai statyti dviratį ir pažeisti skalūno plytelę. Ji suskils, nukris, o pakeisti vieną plytelę kai kuriais atvejais yra išties sudėtinga.“
Būtent paprastą priežiūrą, tiksliau, galimybę fasadui visai neskirti laiko ir jėgų, akcentuoja ir architektas V. Gžybovski: „Aš matau, kad vis dažniau užsakovai nori fasadinių plokščių, HPL plokščių, aliuminio, kitų metalo sprendimų... Taip, jie dažnai yra brangesni už paprastą, tinkuojamą fasadą, tačiau tokie fasadai nepraranda savo pradinės estetikos daug metų.
O bene pigiausias fasado sprendimas – dekoratyvinis tinkas – tikrai turi silpnų vietų. Pirma, jis nėra tvirtas, jis trupa, apsidaužo. Be to, vadinamoji „samanėlė“, kaip šį tinką yra įpratę vadinti užsakovai ir statybininkai, netinka pastatuose, kurie yra arčiau miško, pavyzdžiui. Nuo medžių ant tinko keliauja žiedadulkės, kitos augmenijos mikrodalelės, jos pradeda „gyventi“ ant fasado, ir tada fasadas ima keisti spalvą, pasidengia samanomis“, – praktines tokio sprendimo puses akcentuoja architektas.
Neleiskite statybininkams eksperimentuoti
Architektas V. Gryžibovski akcentuoja ir dažną situaciją statybose, kai fasadinių tinkų gamintojai savo naujoms medžiagoms skiria daug dėmesio, gerina jų savybes, atsparumą, tačiau kai kurie statybininkai dirba taip, kaip yra įpratę – neskaito gamintojų technologinių kortelių, todėl ir gaunamas nedžiuginantis rezultatas.
Kad daug kas priklauso nuo meistrų kompetencijos, sutinka ir NT brokeris A. Adamonis.
„Tikrai dažnai pasitaiko, kad statybininkai ima ir „modernizuoja“ statomą namą. Juk sutikime, kad beveik kiekvienas iš mūsų patirties neturime ypač daug, ir kai tau statybininkas bando įrodyti, jog jis siūlo geresnį, praktiškesnį ar pigesnį sprendimą, tu juo būni linkęs pasitikėti. Užtat kartais pamatome ne tik pakeistą fasado medžiagiškumą ar spalvas, bet ir pakitusius langų dydžius, kitas tikrai svarbias detales.
Tačiau visada siūlome užsakovams paprašyti architekto suprojektuoti ne tik namą, bet ir kitus elementus – kokios norėtumėte terasos, ar planuojate statyti stoginę automobiliams, kur būtų sandėliukas visiems ūkio rakandams. Jeigu biudžetas neleidžia, šiuos svarbius kiemo statinius galėsite įsirengti vėliau, bet jie turėtų derėti su fasadu, visa namo ir kiemo architektūra. Tada jūsų nekilnojamasis turtas tikrai bus ir estetiškas, ir funkcionalus, ir išlaikys vertę“, – sako NT brokeris.
O architektas V. Gžybovski pataria norus bei galimybes sieti su finansinėmis galimybėmis. Jeigu norite klinkerinio fasado, bet turite lėšų tik paprastam dekoratyviniam tinkui, įvertinkite visus aspektus.
Nuo 2024 metų pabaigos įsigalioję teisės aktų pokyčiai gali užkirsti kelią oficialiam namo statybos užbaigimo procesui, jei projekte numatytas fasado medžiagiškumas bei spalvos skirsis nuo realybės – projektas ir statinys turi būti vienodi.
Daugiau apie namų fasadus, medžiagas, priežiūrą ir įrengimą sužinokite naujausioje „Statybų gidas“ tinklalaidėje, kurią rasite straipsnio pradžioje.
