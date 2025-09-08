Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į statybos inspektorių akiratį pateko Nausėdos patarėjos žemės sklypas

2025-09-08 07:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 07:42

Statybos inspekcija nustatė, kad sostinės Pavilnių regioniniame parke neteisėtai praplėstos šalies vadovo patarėjos žemės sklypo ribos, rašo portalas „Delfi“.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Statybos inspekcija nustatė, kad sostinės Pavilnių regioniniame parke neteisėtai praplėstos šalies vadovo patarėjos žemės sklypo ribos, rašo portalas „Delfi“.

REKLAMA
0

„Nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pažeidžiant nustatytas ribas – dalis nesuformuotų valstybinės žemės plotų, priklausančių Vilniaus miesto savivaldybei, yra aptverta segmentine, akmenine ir metaline tvora. Be to, pietinėje dalyje užimta dalis kitos paskirties valstybinio sklypo, valdomo patikėjimo teise. Visa aptverta teritorija naudojama kaip vientisas masyvas kartu su privačiu sklypu, tokiu būdu ribojant kitų asmenų teisę naudotis valstybine žeme“, – „Delfi“ nurodė Statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portalo žiniomis, dalis Džiaugsmo gatvėje esančio sklypo priklauso prezidento Komunikacijos grupės patarėjai Sofija Armoškaitei-Godliauskienei ir Šiaulių garbės piliečiui, buvusiam verslininkui Edmundui Armoškai.

Susisiekus su S. Armoškaite-Godliauskiene, pastaroji teigė negalinti pakomentuoti aplinkybių, kadangi dalį sklypo  paveldėjo po mamos mirties, o visus su sklypu susijusius sprendimus, anot jos, priima tėvas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų