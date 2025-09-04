Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas giria Žygimanto Vaičiūno kompetenciją, abejoja dėl Renatos Saulytės

2025-09-04 15:45 / šaltinis: BNS
2025-09-04 15:45

Baigiant formuoti naująją Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį vėl pareiškė, kad vadovauti Energetikos ministerijai vienas geriausių kandidatų yra dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Prezidento Gitano Nausėdos susitikimas su Vokietijos kancleriu Friedricho Merzo (nuotr. Elta)

Jis taip pat reiškė nuostabą dėl „aušriečių“ negebėjimo rasti kandidato į aplinkos ministrus, kuris būtų bent kažkiek susijęs su šiuo sektoriumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai būtų labai sunku surasti žmogų, kuris savo kompetencijomis pranoktų poną Vaičiūną“, – žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.

Visgi jis pabrėžė, kad dėl kandidato teikimo turi apsispręsti nauja valdančioji koalicija ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tačiau pakartojo, jog ministru neskirtų „Nemuno aušros“ nario.

G. Nausėda taip pat stebėjosi, kad „aušriečiai“ neranda srities žinių turinčio kandidato į aplinkos ministrus.

„Nejau Lietuvoje nėra daugiau žmonių, kurie atitiktų (...) kriterijus ir kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje (...)?“, – sakė prezidentas.

Tarp kandidatūrų į aplinkos ministrus svarstant komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, G. Nausėda teigė, jog teikti šią kandidatūrą pirmiausia yra paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės sprendimas.

Jis taip pat sakė neatmetantis tikimybės, jog neradus tinkamų kandidatų vadovauti kai kurioms ministerijoms iš pradžių gali patvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę.

Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė I. Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą. Praeityje yra buvę atvejų, kai prezidentai tvirtindavo nepilnos sudėties Vyriausybę, o likę ministrai būdavo paskiriami vėliau.

I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.

Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.

Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.

G. Nausėda teigė, kad norėjo pasilikti laiko sprendimams dėl pasikeisiančių ministrų.

„Tie žmonės, be abejo, kelia klausimų ir dėl savo praeities, ir dėl savo ligšiolinės profesinės karjeros“, – sakė prezidentas.

„Štai kodėl aš paprastai sprendimų nepriimu iš karto, nes man reikia susipažinti su platesniu informacijos kiekiu“, – pridūrė jis.

Tuo metu dėl patikrintų kandidatų G. Nausėda sakė nenorintis daryti „dirbtinių pauzių“.

BNS rašė, kad nauja Vyriausybė planuojama po G. Palucko atsistatydinimo ir pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai – jai dabar priklauso socialdemokratai, „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“.

