Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Frederikas Jansonas: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas būtų svarstomas įrodžius, kad tai būtina

2025-09-04 15:32 / šaltinis: BNS
2025-09-04 15:32

Energetikos grupės „Ignitis grupė“ akcijų išpirkimą iš privačių investuotojų būtų galima svarstyti tik įrodžius, kad toks sprendimas būtinas, sako prezidento patarėjas Frederikas Jansonas.  

„Ignitis“

Energetikos grupės „Ignitis grupė“ akcijų išpirkimą iš privačių investuotojų būtų galima svarstyti tik įrodžius, kad toks sprendimas būtinas, sako prezidento patarėjas Frederikas Jansonas.  

REKLAMA
1

„Yra du esminiai klausimai: vienas, kas iš to? Ko siekiama nacionalizuojant ar išperkant akcijas, kurias ne taip seniai paleido į vertybinių popierių biržą ir kokį tai poveikį turės. Poveikis yra tiek neigiamas, tiek teigiamas, rinkos gali sureaguoti neigiamai, galbūt yra kažkokie argumentai, ką geriau „Ignitis“ padarys grįžęs į valstybės rankas“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„O kuriems galams? Tai kol kas nėra atsakytas klausimas ir tai pagrindinis klausimas“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

F. Jansono teigimu, kyla klausimų ir dėl to, iš kokių lėšų būtų išperkamos akcijos. Skaičiuojama, kad tai pareikalautų apie 0,5 mlrd. eurų.

REKLAMA

„Matant, kad Vyriausybės programa bus dar labiau orientuota į socialinę politiką ir ten iš tiesų yra neišspręstų klausimų – ir vaiko pinigų didinimai, reikalavimų pakankamai daug, šalia to turime poreikius gynybai, ir bendras sutarimas yra ir jis pakankamai didelis, tai tie pusė milijardo – esminis klausimas, ar valstybė juos turi. Šiuo atveju bet kuris Finansų ministerijos ar departamento vadovas pasakytų, kad pinigų nėra, tai iš kur jų gausi, klausimas, į kurį nėra atsakyta“, –kalbėjo F. Jansonas. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad panašių pavyzdžių pasaulyje, kai išperkamos visos įmonių akcijos, yra, tačiau kiekvienas jų buvo su konkrečiu tikslu, o ne tam, „kad pereitų iš rankų į rankas“. Jis pabrėžė, kad valstybei perėmus visas akcijas energetinis saugumas niekaip nepasikeistų.

„Kalba turbūt yra apie tai, kokie galėtų būti projektai, kuriuos turėtų įgyvendinti nacionalizuota bendrovė ir kurių dabar dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįgyvendina. Jei tokie projektai yra, jei bus argumentuotai įrodyta, jog taip, kaip yra dabar padaryti jų neįmanoma, už tai perėmus visus galima bus diskutuoti, svarstyti“, – sakė prezidento patarėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog šis klausimas yra politinė kryptis, kurią reikia išdiskutuoti. 

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Renata Saulytė
Nausėda abejoja Saulytės kandidatūra: manau, yra žmonių, kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje (1)
Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidento patarėjas apie galimą karių siuntimą į Ukrainą: balsavimas Seime bus lakmuso popierėlis (4)
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Jansonas apie „Nemuno aušros“ statusą koalicijoje: amžinos problemos pozicija
LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hofmanas įvardijo įstaigas, kurių vadovus Žemaitaitis siekė keisti: buvo išsakyti tokie norai (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų