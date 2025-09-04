Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: į kultūros ministres siūloma V. Aleknavičienė būdama vicemere priėmė Rusijos konsulato atstovę

2025-09-04 15:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 15:08

Į kultūros ministres socialdemokratų siūloma Vaida Aleknavičienė, būdama Joniškio rajono vicemere, 2017 metais priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę-patarėją Tatjaną Novožilovą, rašo portalas „Delfi".

Vaida Aleknavičienė. ELTA / Andrius Ufartas

Į kultūros ministres socialdemokratų siūloma Vaida Aleknavičienė, būdama Joniškio rajono vicemere, 2017 metais priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę-patarėją Tatjaną Novožilovą, rašo portalas „Delfi“.

Portalo žiniomis, tąkart į Joniškio rajone atvykusi T. Novožilova dalyvavo čia vykusiame Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginyje.

Tame pačiame renginyje dalyvavo ir dabartinė kandidatė į kultūros ministres.

Formuojant naująją Vyriausybę, ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su dar keturiais socialdemokratų deleguojamais kandidatais į ministrus. 

Šalies vadovas susitiks su paskirtos premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuojančia parlamentare Jūrate Zailskiene, taip pat – laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio postą užimti siūlomu viceministru Juru Taminsku.

Vėliau ketvirtadienį G. Nausėda taip pat susitiks su vietoje laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio deleguojama Seimo nare V. Aleknavičiene ir į finansų ministro poziciją vietoje Rimanto Šadžiaus siūlomu viceministru Kristupu Vaitiekūnu.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda neatmeta galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą (4)
Prezidento Gitano Nausėdos susitikimas su Vokietijos kancleriu Friedricho Merzo (nuotr. Elta)
Prezidentas giria Žygimanto Vaičiūno kompetenciją, abejoja dėl Renatos Saulytės (2)
LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hofmanas įvardijo įstaigas, kurių vadovus Žemaitaitis siekė keisti: buvo išsakyti tokie norai (2)
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Prezidento patarėjas: kandidatas į susisiekimo ministrus prezidentui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį

Vilnietis
Vilnietis
2025-09-04 15:21
I teisingumo ministrus siulo tomaševskio kolaboranto partijos narį.
Tai pati bligiausia vyriausybė Lietuvos istorijoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
