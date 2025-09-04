Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: LLRA-KŠS gali teikti partiečių ministrų kandidatūras, nes prieš ją nėra pradėta tyrimų

2025-09-04 14:43 / šaltinis: BNS
2025-09-04 14:43

Prezidento patarėjas sako, kad skirtingai nei „Nemuno aušra“, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gali teikti partijai priklausančius kandidatus į ministrus, nes teisėsauga nevykdo su šia politine jėga susijusių tyrimų.

Valdemar Tomaševski (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Prezidento patarėjas sako, kad skirtingai nei „Nemuno aušra", Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gali teikti partijai priklausančius kandidatus į ministrus, nes teisėsauga nevykdo su šia politine jėga susijusių tyrimų.

1

„Aš nežinau, ar kur nors yra kaltinimai, kad LLRA-KŠS būtų pažeidusi įstatymus, finansavusi rinkimus. (...) Problemos su tyrimais, kokias turi „Nemuno aušra“, tokių problemų kaip partija, kaip juridinis darinys, pono Tomaszewskio partija neturi. Čia turbūt skirtumas“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Frederikas Jansonas.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad neužkirs kelio LLRA-KŠS nariams dirbti Vyriausybėje, nes nepaisant šios partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pažiūrų, tai netrukdo kitiems politinės jėgos nariams dirbti nepriklausomai.

Tuo metu „Nemuno aušros“ narių šalies vadovas žadėjo netvirtinti ministrais, jei jie bus pateikti.

Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.

LLRA-KŠS į teisingumo ministres teikia parlamentarę Rita Tamašūnienę.

„Mes matėme R. Tamašunienę dirbant vidaus reikalų ministre, tiesą sakant, prezidentas jos darbą vertina kaip vienos geriausių vidaus reikalų ministrIų. Kalbėsime, ką ji galėtų ar norėtų padaryti teisingumo srityje“, – teigė F. Jansonas.

Tris parlamentarus Seime turinti LLRA-KŠS priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, kuri naujojoje koalicinėje daugumoje pakeitė Sauliaus Skvernelio demokratus „Vardan Lietuvos“. 

Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius. Pastarasis ir atiteks LLRA-KŠS atstovui.

2019–2020 metais R. Tamašunienė buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare ji dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose.

