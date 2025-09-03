Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybės atstovų įstaigai vadovaus Andrius Cechanavičius

2025-09-03 13:56 / šaltinis: BNS
2025-09-03 13:56

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovu trečiadienį paskirtas Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovu trečiadienį paskirtas Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius.

REKLAMA
0

Nuo rugsėjo 16 dienos jis šiose pareigose pakeis atsistatydinusią Daivą Kerekeš.

Trečiadienį tokį sprendimą priėmė Vyriausybė.

Pristatydamas šį nutarimą laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius teigė, kad šie pareigūnai – Vyriausybės akys, rankos, net ir galva regionuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vyriausybės atstovai galbūt mažai pastebimi viešoje erdvėje, bet tai labai svarbi mūsų teisinės sistemos dalis, kuri užtikrina, kad Vyriausybės kompetencijos šalies mastu vis dėlto siektų ir savivaldybes, paliekant ir užtikrinant savivaldos savarankiškumą, tačiau taip pat užtikrinant, jog tas savarankiškumas neišeitų už įstatymais ir Konstitucija nubrėžtų ribų“, – tvirtino R. Šadžius.

REKLAMA
REKLAMA

A. Cichanavičius sakė savo vaidmenį matąs kaip tarpininko.

„Esame tarpinė grandis tarp centrinės valdžios ir savivaldos. Liaudiškai pasakysiu: norime būti gera tarpine“, – teigė jis.

REKLAMA

A. Cechanavičius Vyriausybės atstovu Kauno ir Marijampolės apskrityse dirba nuo 2019 metų. Prieš tai jis ėjo Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo specialisto Vidaus reikalų ministerijoje pareigas, dirbo Kauno miesto ir Prienų rajono savivaldybių administracijoje, kitur.

D. Kerekeš liks dirbti Vyriausybės atstove Klaipėdos ir Tauragės apskrityse.

Anksčiau BNS ji sakė atsistatydinanti savo noru, nes nori susimažinti darbo krūvį.

„Matau, kad ateina tas laikas, kai keičiasi įstaiga ir tiems pokyčiams reikalingos vis kitokios savybės, gebėjimai, matymai. Manau, kad natūraliai atėjo laikas, kai tas atsakomybes reikia dalytis su kitais“, – trečiadienį per Vyriausybės posėdį tvirtino D. Kerekeš.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės atstovų įstaigai D. Kerekeš vadovavo nuo 2019 metų, iš pradžių buvo paskirta laikinai, vėliau patvirtinta nuolatine vadove. Pastarąjį kartą tai padaryta pernai.

Penki Vyriausybės atstovai apskrityse prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus. Iš viso įstaigoje dirba apie pusšimtis žmonių.

Vyriausybės atstovus apskrityse penkeriems metams skiria Ministrų kabinetas premjero teikimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų