Vyriausybės atstovų įstaigai vadovaus Andrius Cechanavičius

Nuo rugsėjo 16 dienos jis šiose pareigose pakeis atsistatydinusią Daivą Kerekeš.
Trečiadienį tokį sprendimą priėmė Vyriausybė.
Pristatydamas šį nutarimą laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius teigė, kad šie pareigūnai – Vyriausybės akys, rankos, net ir galva regionuose.
„Vyriausybės atstovai galbūt mažai pastebimi viešoje erdvėje, bet tai labai svarbi mūsų teisinės sistemos dalis, kuri užtikrina, kad Vyriausybės kompetencijos šalies mastu vis dėlto siektų ir savivaldybes, paliekant ir užtikrinant savivaldos savarankiškumą, tačiau taip pat užtikrinant, jog tas savarankiškumas neišeitų už įstatymais ir Konstitucija nubrėžtų ribų“, – tvirtino R. Šadžius.
A. Cichanavičius sakė savo vaidmenį matąs kaip tarpininko.
„Esame tarpinė grandis tarp centrinės valdžios ir savivaldos. Liaudiškai pasakysiu: norime būti gera tarpine“, – teigė jis.
A. Cechanavičius Vyriausybės atstovu Kauno ir Marijampolės apskrityse dirba nuo 2019 metų. Prieš tai jis ėjo Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo specialisto Vidaus reikalų ministerijoje pareigas, dirbo Kauno miesto ir Prienų rajono savivaldybių administracijoje, kitur.
D. Kerekeš liks dirbti Vyriausybės atstove Klaipėdos ir Tauragės apskrityse.
Anksčiau BNS ji sakė atsistatydinanti savo noru, nes nori susimažinti darbo krūvį.
„Matau, kad ateina tas laikas, kai keičiasi įstaiga ir tiems pokyčiams reikalingos vis kitokios savybės, gebėjimai, matymai. Manau, kad natūraliai atėjo laikas, kai tas atsakomybes reikia dalytis su kitais“, – trečiadienį per Vyriausybės posėdį tvirtino D. Kerekeš.
Vyriausybės atstovų įstaigai D. Kerekeš vadovavo nuo 2019 metų, iš pradžių buvo paskirta laikinai, vėliau patvirtinta nuolatine vadove. Pastarąjį kartą tai padaryta pernai.
Penki Vyriausybės atstovai apskrityse prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus. Iš viso įstaigoje dirba apie pusšimtis žmonių.
Vyriausybės atstovus apskrityse penkeriems metams skiria Ministrų kabinetas premjero teikimu.
