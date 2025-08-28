Ryškėja Vyriausybės kontūrai: kyla netikėta pavardė, kelių ministrų tikrai nebebus

Du ministrai gali būti ramūs – tai krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jiedu jau susitiko su prezidentu, kuris abiems išreiškė pasitikėjimą.
Kad K. Budrys yra prezidento numylėtinis ir ne tik dėl to, kad prieš tapdamas ministru jis dirbo prezidento patarėju. Dėl jo galimybių toliau vadovauti Užsienio reikalų ministerijai prezidentūrai nekyla jokių klausimų.
K. Budrys trečiadienį pirmasis susitiko su šalies vadovu ir pristatė savo kandidatūrą į užsienio reikalų ministrus. K. Budrys pas prezidentą užtruko apie valandą vietoje numatytų 45 minučių.
Sekanti pas prezidentą ant kilimėlio pasirodė krašto apsaugos ministrė. Tradiciškai, kadangi prezidentas yra ginkluotų pajėgų vadas.
Nors ministrė įsivėlė į žvalgybos vadovo neskaidraus atleidimo skandalą, o opozicija ir net partneriai ją kaltino neadekvačiai ir emocijų pagrindu priimamais sprendimais Prezidentūra jos kandidatūra taip pat patenkinta.
„Valstiečiams“ su Lenkų rinkimų akcija – dvi ministerijos
Tapusi trečiuoju koalicijos nariu, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga (LVŽ-KŠS) gauna dvi ministerijas – Teisingumo ir Ekonomikos ir inovacijų.
Ekonomikos ir inovacijų ministru siūlomas Edvinas Grikšas. Jis ketvirtadienį susitiko su prezidentu.
Visgi G. Nausėda dar nėra linkęs tvirtinti E. Grikšo ministru, sako vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, nors prezidentas pozityviai žiūri į kandidato požiūrį į regioninę ekonomiką, galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus E. Grikšo poziciją kitais aktualiais klausimais.
„Pozityvu buvo tai, kad kandidatas daug kalbėjo apie regioninę ekonomiką, bet, be abejo, ekonomikos ir inovacijų sritis yra gerokai platesnė, ir tų klausimų spektras buvo labai platus: nuo viešųjų pirkimų iki turizmo, iki pramonės ir iki kitų dalykų. Tai tuos visus klausimus dar reikės įvertinti. Tam reikia laiko“, – žurnalistams sakė V. Augustinavičius.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
E. Grikšas pateikė prašymą stoti į „valstiečių“ partiją.
Kaip galima kandidatė į teisingumo ministrus įvardijama Rita Tamašunienė. Jos kandidatūrą teigiamai vertina ir paskirtoji premjerė I. Ruginienė, ir G. Nausėda.
LLRA-KŠS pirmininkas įvardijo keturis kandidatus į teisingumo ministro postą: R. Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski ir Ignas Vėgėlė.
„Antras variantas – mes galime apsikeisti su „valstiečiais“ ir jeigu bus I. Vėgėlė – mūsų kandidatas bus kitoje ministerijoje“, – trečiadienį Eltai teigė W. Tomaszewskis.
Tačiau I. Ruginienė pabrėžė, kad LLRA-KŠS lyderis jai dar nepateikė partijos siūlomos kandidatūros į teisingumo ministrus.
„Nemuno aušrai“ – trys ministerijos
„Nemuno aušra“ išlaikė Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas, be to, jai deleguota dar ir Energetikos ministerija.
Siūloma dabartinį žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną pakeisti viceministru Andriumi Palioniu. Jis taip pat ketvirtadienį susitiko su prezidentu, nors šis vis dar nėra apsisprendęs, ar A. Palionis būtų tinkamas kandidatas.
„Šiandien tokio sprendimo nėra, tinka ar netinka. Iš esmės, tai buvo pirmas pokalbis su kandidatu į žemės ūkio ministrus“, – po Prezidentūroje vykusio susitikimo sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
„Išgirdome kandidato matymą, (…) prioritetus (…). Jis šiuo metu eina viceministro pareigas, nėra ministro pareigose, todėl, jeigu iš tikrųjų reikės, gali būti ir antras susitikimas, nes (žemės ūkio – ELTA) sektorius tikrai yra labai svarbus. (Siekiant – ELTA) įvertinti kandidato pasirengimą užimti šitas pareigas, bus skiriama tiek laiko, kiek reikės“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėjas.
A. Palionis teigė, kad buvo pakviestas pačios I. Ruginienės.
Likę LSDP kandidatai paaiškės ketvirtadienį
Ketvirtadienį paaiškės likę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatai į ministrus, nurodė I. Ruginienė.
Anksčiau paskirtoji premjerė teigė, kad darbo Vyriausybėje neturėtų tęsti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, kuris yra įsivėlęs į „čekiukų“ skandalą.
Kalbama, kad jį pakeisti galėtų dabartinis viceministras Juras Taminskas arba Seimo narys Robertas Kaunas.
Naujoje Vyriausybėje nebedirbs ir kultūros ministras Šarūnas Birutis. Į jo vietą Vyriausybės vadovė tikino svarstanti kelias kandidatūras, tarp kurių – jaunas socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
Tarp svarstomų kandidatų yra ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Pati socialdemokratė teigė, kad būtų pasiryžusi eiti šias pareigas.
Klausimas dėl Šadžiaus
Neaišku ir dėl finansų ministro Rimanto Šadžiaus ateities. Jis ketvirtadienį susitinka pasikalbėti su I. Ruginienė. Sprendimo paskirtoji premjerė siūlo palaukti iki vakaro.
„Nenoriu išskirti vieno asmens, bet kekvienam ministrui turėjau tam tikrų pastebėjimų, išreiškiau ir tam tikrą požiūrį, nuomonę į tam tikrus planus arba nuveiktus darbus. Tie susitikimai buvo labai panašaus pobūdžio“, – po susitikimo su R. Šadžiumi kalbėjo I. Ruginienė.
Šiuo metu R. Šadžius taip pat laikinai eina premjero pareigas.
Po to, kai Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjerus, ji ne vėliau kaip per 15 dienų turi suformuoti ir pateikti svarstymui prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą.
