Balsuojant dėl Ruginienės – Drukteinio akibrokštas: konservatorius pasitiko iškėlęs vidurinį pirštą

Bet dešinieji gavo atgal – savo tiradą paleido Remigijus Žemaitaitis, o socdemas Giedrius Drukteinis konservatoriams prie visų net parodė vidurinį pirštą. Iškalbingas ir Gintauto Palucko elgesys – savo bendražygės ir įpėdinės jis net nepasveikino.
Praeitis ir ateitis – taip galima apibūdinti Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės rankų paspaudimą. Vienas jau buvęs premjeras, kita – be penkių minučių naujoji ministrė pirmininkė. Bet pirmiausia – frakcijų pasisakymai apie kandidatę.
„Socialdemokratų frakcijos nuomone, Inga Ruginienė yra atsakingai pasirengusi vadovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei“, – teigė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres. Ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančia socialinės apsaugos ministrę“, – sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Matot, jeigu mano šypsena net Lauryną Kasčiūną nuginklavo, tai reiškia yra vilties“, – į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderio repliką atsakė I. Ruginienė.
Kritika dėl patirties stokos ir Drukteinio akibrokštas
Bet tik Ruginienės šypseną dešinieji ir pagyrė. Šiandien jie toliau kartojo, kad Ruginienė nėra tinkama premjero postui. Pirmiausia – dėl patirties trūkumo. Nors vadovavo profsąjungoms ir nuolat derėdavosi su politikais, bet pati politike neišbuvo nė metų. O susitikimuose frakcijose išryškėjo Ruginienės negebėjimas atsakinėti konkrečiai.
„Buvo teigiama, kad išgirsime viziją – vizijos neišgirdome. Kandidatė atsimušinėja bendromis frazėmis – ekonomika turi būti ekonomiška, energetika turi būti energetiška, kultūra turi būti kultūringa, o švietimas turi būti šviesus. Bet tikiuosi, kad taip tik atrodo“, – sakė buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
Būtent patirties stoka ir sprendimas toliau dirbti su R. Žemaitaičiu, yra visa kritikos esmė. Vis tik savo kalboje R. Žemaitaitis daugiau dėmesio skyrė konservatorių nuodėmėms priminti, po ko sekė ne tik socdemų plojimai, bet ir socdemo Giedriaus Drukteinio parodytas vidurinis pirštas konservatoriams.
Etiketo ekspertu laikomas Drukteinis tautą mokė, kad vidurinio piršto rodymas – nieko bloga nereiškiantis gestas.
„Vidurinis pirštas vadinasi, anglų kalboje įvardijamas terminu „Swill“. Ir jį labai neteisingai kažkodėl Lietuvos jaunuomenė, kaip ir įvardinusi nepadoriu gestu. Čia senas Britanijos jūrininkų gestas, reiškiantis labai kažkokius įmantrius virvių mechanizmus ir burių pakėlimo procesą“, – tikino socialdemokratas G. Drukteinis.
Buvęs premjeras Ruginienės nepasveikino
Seimui tvirtinant premjerą, I. Ruginienei balsų pakako – už ją balsavo 78 Seimo nariai, prieš – 35 ir dar 14 susilaikė.
Užsispyrimas ir didelis noras Ruginienę atvedė į politikos kalno viršūnę, bet tuo pačiu ji paskirta į vieną sunkiausių darbų šalyje.
„Aš ne tiek, kiek džiaugiuosi, kiek tikrai jaučiu atsakomybę, ir žinau, kad tai bus labai sudėtingas darbas. Tam ruošiuosi ir tikiuosi nenuvilti Lietuvos gyventojų“, – sakė I. Ruginienė.
I. Ruginienę salėje iš karto puolė sveikinti ir savi socdemai, ir koalicijos partneriai, ir net konservatorių pirmininkas. Bet rankos neištiesė šalia stovėjęs ir iš ministro pirmininko pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas.
Ruginienė sako, kad dabar bandys suburti komandą, kuri būtų geresnė už ją pačią, o pirmaisiais savo vizitais pasirinko Lenkiją ir Ukrainą.
