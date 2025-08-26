Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė Žemaitaičiui Seime paminėjus jos vardą: „Froidas skambino“

2025-08-26 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 12:25

Seime ruošiantis balsuoti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerusNemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kalbėdamas suklydo įvardindamas Ingos Ruginienės vardą. Į tai reagavo buvusi premjerė Ingrida Šimonyte.

Ingrida Šimonytė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt fotomontažas)
18

Seime ruošiantis balsuoti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerusNemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kalbėdamas suklydo įvardindamas Ingos Ruginienės vardą. Į tai reagavo buvusi premjerė Ingrida Šimonyte.

28

R. Žemaitaitis Seimo posėdžio metu sumaišė I. Ruginienės vardą su I. Šimonytės.

„Mes kalbame šiandieną apie premjerę Ingridą... Ingą Ruginienę <...>“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo feisbuko paskyroje į tai sureagavo I. Šimonytė. Ji sarkastiškai parašė porą žodžių.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres

„Froidas skambino“, – parašė ji.

Tiesa, I. Šimonytė Seimo posėdžio metu taip pat pasisakė apie I. Ruginienės kandidatūrą, ir teigė, kad premjeras privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už sprendimus, nes tai nėra komandinio darbo klausimas, todėl už ją nebus balsuojama.

„Dangstymasis komandiniu darbu nepadės, tai nėra komandinis darbas. Premjero atsakomybė Lietuvojs yra viskas: patinka, nepatinka, bet tokia yra realybė.

<...> Aš tikiuosi, kad anksčiau, ar vėliau jums pavyks tai suprasti, tada galbūt ir bus galima balsuoti „už“, o kol kas – „prieš“ balsuojama“, – komentavo politikė.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad konservatorių frakcijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad socialdemokratai siūlo į premjeres draugišką ir charizmatišką kandidatę, tačiau jos didžiausias trūkumas – ryškios politinės patirties stoka, kuri yra būtina vadovaujant Vyriausybei.

„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres – ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančią socialinės apsaugos ir darbo ministrę.

Tačiau nepaisant šių žmogiškų savybių, negalima neatkreipti dėmesio į kandidatės politinės patirties ir valstybės darbo ryškią stoką.

Ir tai yra esminiai trūkumai kandidatei asmeniškai, nes esminiai valstybės reikalai, iš tiesų, pirmiausia, laikosi ant ministro pirmininko pečių“, – sakė jis Seimo posėdžio metu.

Po komplimentų apie I. Ruginienės šypseną Seimo posėdyje pasigirdo plojimai.

Politikas toliau kalbėjo, jog socialdemokratai, neturėdami tvirtumo, siūlo dar vieną politinį eksperimentą, bet kartu svarstoma, jog kandidatei visgi reikėtų suteikti šansą, nes premjero patirtis atsiranda tik einant pareigas.

„Todėl turime konstatuoti, kad socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą politinį eksperimentą, visiems siūlydami galvoti, o gal šį kartą pavyks.

<...> O gal vis dėlto reikėtų kandidatei duoti galimybę, <...> premjerais juk negimstama“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Vis tik jis apibendrino, kad toks eksperimentas, konservatorių nuomone, yra per daug pavojingas, tad frakcija šios kandidatūros nepalaikys. Kaip ir kiti opozicinių frakcijų atstovai.

Žemaitaitis: Ruginienė įskrido tarytum kometa

R. Žemaitaitis Seimo posėdžio metu, kalbėdamas apie kandidatę į premjeres, teigė, kad ji įskrido į politikos sferą tarytum kometa.

„I. Ruginienė prieš keletą savaičių tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį: visiems buvo nauja, visiems įdomu, kas čia per žmogus.

<...> Kas baisiausia, kad politinis korektiškumas buvo ne toje orbitoje“, – rėžė jis.

Inga Ruginienė Seime buvo patvirtinta į premjerus.

Oi
Oi
2025-08-26 12:31
Šimonytei kažkas su sveikata negerai tik spardytis nepradėk .
Atsakyti
ss
ss
2025-08-26 12:39
O neparase simonyte kur, asmeniskai, padejo tuos 700 milijonu
Atsakyti
Vot kazkaip taip
Vot kazkaip taip
2025-08-26 12:53
Gal ir nepatinka man Zemaitaitis, bet tu skura nuo 2008metu esi!
Atsakyti
