Valdantiesiems skatinant duoti šansą Ingai Ruginienei, opozicija sako – ne laikas eksperimentams

„Socialdemokratų frakcijos nuomone, Inga Ruginienė yra atsakingai pasirengusi vadovauti Lietuvos Respublikos vyriausybei“, – pasisakymų seriją pradėjo šios frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
Kandidatę vadindamas „eilinio žmogaus ministre“ bei „kiekvieno žmogaus premjere“, mokančia suderinti skirtingus interesus ir priimti reikalingus sprendimus, politikas teigė, kad jos patvirtinimas leis valstybei grįžti prie stabilumo.
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kalbėjo priešingai, pasak jo, socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei, o daugeliui šios politinės jėgos lyderių „asmeninė gerovė rūpi labiau nei valstybės interesai“.
Anot jo, daugiausiai parlamentarų Seime turinti partija šalį veda į antrą politinį eksperimentą.
„Turime stiprinti nacionalinį saugumą, gynybą, svarstyti ateities strateginius iššūkius, taip pat rūpintis žmonių einamosiomis problemomis, skirdami tam reikiamą dėmesį. Deja, socialdemokratų sprendimu šiandien ne tokios diskusijos ir ne toks bendras darbas yra mūsų valstybės politinės darbotvarkės centre. Mes esame įstrigę atskirų politikų lojalumo valstybei problemoje ir neskaidrumo pelkėje“, – teigė L. Kasčiūnas.
Valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis daugiau dėmesio skyrė ne I. Ruginienės kandidatūrai, o kritikai opozicijai. Pasak parlamentaro, paskelbus socialdemokratės nominaciją pasirodė „juodinimas, menamos istorijos“.
„Šiandieną yra ta diena, kada jūs galite paremti savo balsais. Šiandieną gali būti ta demokratijos diena, kada jūs peržengsite savo asmenines ambicijas ir parodysit, kad galite dirbt. Suteikite premjerei galimybę 100 dienų įrodyti, ko ji yra verta“, – sakė „aušrietis“.
Opozicijoje nuo šiol dirbsiančių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūno pavaduotojas Domas Griškevičius pažymėjo, jog nors I. Ruginienė yra nestandartinis variantas, politinė jėga džiaugiasi kairiosios politikos šalininke Vyriausybės vadovės pareigose.
Jo teigimu, frakcijos narių kandidatės pateikti atsakymai į užduotus klausimus neįtikino, anot jo, nebuvo jokio konkretumo ir aiškumo.
„Politinės patirties trūkumas nėra nepataisomas. Vis dėlto vienas atsakingiausių postų valstybėje, beje, įtemptu laikotarpiu, nėra bandymų poligonas. Ir klaidos, jeigu jos bus daromos, palies šalies visuomenės gerovės aspektus ir, be abejo, tai gali būti mūsų valstybės saugumo sąskaita“, – sakė jis.
Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen kėlė klausimus dėl pirmadienį suformuotos Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnų pasirašytos koalicijos.
„Šis veiksmas yra eksperimentas su Lietuvos ateitimi, tuo metu, kai taip eksperimentuoti nėra atsakinga. Eksperimentai su kraštutinumais neišvengiamai pakirs nemenkos dalies žmonių pasitikėjimą valstybe. Ir tai yra pavojinga“, – kalbėjo ji.
„Valstiečių“ seniūnė Aušrinė Norkienė sakė besivilianti, kad koalicija ir jos palaikymą įgyjanti „būsimoji premjerė įtvirtins centro kairės politiką ir nebeleis jos kompromituoti“.
„Norėtumėm palinkėti naujajai premjerei, kad pakaktų noro, ryžto, drąsos taisyti praėjusios kadencijos valdančiųjų klaidas, ypač sveikatos apsaugos, švietimo ir kitose jautriose srityse, kad žmonių nusivylimas ne tik būtų sustabdytas, bet pradėtų augti jų pasitikėjimas mūsų valstybe“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbė BNS, socialinės apsaugos ir darbo ministrės kandidatūrą vadovauti 20-ajam Ministrų kabinetui pasiūlė Lietuvos socialdemokratų partija, ją praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda.
Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 LLRA-KŠS frakcijai priklausančių politikų.
Pastaroji partiniu požiūriu nėra vienalytė, ją sudaro šeši „valstiečiai“, trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai bei du nepartiniai parlamentarai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!