TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje vyks protestas „Gėdos diena“

2025-08-26 06:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 06:17

Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerės postą, sostinėje rengiamas protestas „Gėdos diena“. Prie Prezidentūros ir Seimo rūmų į mitingą susirinksiantys aktyvistai piktinasi Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimu formuoti valdančiąją daugumą su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerės postą, sostinėje rengiamas protestas „Gėdos diena“. Prie Prezidentūros ir Seimo rūmų į mitingą susirinksiantys aktyvistai piktinasi Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimu formuoti valdančiąją daugumą su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

46

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones“, – teigia protesto organizatoriai. 

Antradienį, prieš vidurdienį, protestas prasidės šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje. Šalies vadovui Gitanui Nausėdai mitingo organizatoriai ketina įteikti ir peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.

„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.

Po to protesto dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks pagrindinis mitingas.

Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys, taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.

Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, renginiui išduotas 10 tūkst. dalyvių leidimas.

Pirmadienį pasirašyta nauja koalicinė sutartis

Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje atsistatydinus skandalų epicentre atsidūrusiam buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, atsistatydino visa Vyriausybė – socialdemokratams teko iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį. Naujasis dokumentas papildytas ne viena naujove – tarp įsipareigojimų numatyti siekiai paviešinti krašto apsaugos sistemoje atlikto audito išvadas, užtikrinti nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo LRT veikloje. Taip pat sutarta, kad koalicijos nariai, nepritariantys Vyriausybės ar bendrai frakcijų teikiamiems siūlymams, negali trukdyti jų priėmimui.

Koalicinės sutarties prieduose taip pat numatytos ir atitinkamos išlygos. Pavyzdžiui, dokumente numatoma, generalinei prokurorei prašant panaikinti kurio nors koalicijos nario teisinę neliečiamybę, pastarasis sutinka tai padaryti supaprastinta tvarka. Vis tik, „Nemuno aušra“ sutartyje numatė, kad šios frakcijos nariai gali pateikti motyvuotą prašymą ir nuostatos – nesilaikyti. Tuo metu jungtinė „valstiečių“ frakcija sutartyje nurodė, kad neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą. 

ELTA primena, kad po praėjusių Seimo rinkimų socialdemokratams suformavus koaliciją su „Nemuno aušra“ ir demokratais, prie Seimo vyko du protestai „10 minučių tylos“.

Visuomenėje kilus nepasitenkinimui po to, kai tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ paviešino tyrimus apie G. Palucką ir jo šeimos verslo ryšius, šią liepą taip pat organizuotas protestas „Sureikšminkim“.

Tautvydas
Tautvydas
2025-08-26 07:14
Ar Jums priimtina matyti -girdėti - jausti kaip liberastai su konservatoriais griauna valstybės pamatus -stumia mus į pražūtį - norėdami nuversti teisėtai daugumos žmonių išrinktą Valdžią - ir vėlei patys sugrįžti.Jie nusikaltėliai - jie baisiau nei Baisu.Susiprask žmogau kas yra kas - kol dar Nevėlu.
Atsakyti
Pensininkas
Pensininkas
2025-08-26 06:35
tapino organizuotas valstybes perversmas.Laikas issiaskinti kam dirba tas konservatoriu ruporas.Galimai rusijai ,kuri nori sukelti suirute Lietuvoje.
Atsakyti
Nesocdemas
Nesocdemas
2025-08-26 07:11
Man atrodo, kad konservatorių veiksmai jau ima kenkti valstybei. Net ir matant, kad šita koalicija nėra ideali. Atrodo, kad konservatoriai ir jiems dirbanti žiniasklaida svajoja apie beveik vienpartinę sistemą su viena tiesa. Nausėda nėra stebuklas, bet jei būtų išrinkta Šimonytė, būtų dar ne to
Atsakyti
