TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Derybos dėl koalicijos tęsiasi – antrą kartą susitinka socdemai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“

2025-08-22 06:39 / šaltinis: BNS
2025-08-22 06:39

Socialdemokratų, „valstiečių“ ir „Nemuno aušros“ atstovai penktadienį susitinka tęsti koalicijos derybų.

Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)

Socialdemokratų, „valstiečių“ ir „Nemuno aušros“ atstovai penktadienį susitinka tęsti koalicijos derybų.

0

„Susitiks visos trys derybinės grupės ir tęs derybas“, – BNS išvakarėse sakė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Andrius Grumadas.

Tai yra antrasis kartas, kuomet Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje trijų politinių jėgų atstovai aptars valdančiosios daugumos formavimą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į susitikimą partijos renkasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos tarybai konstatavus, kad iki šiol pasiekti derybų rezultatai yra pakankami toliau derėtis, bet ne visiškai pakankami, kad būtų galima pasirašyti koalicijos sutartį.

Partijų atstovai viliasi, kad tai bus paskutinis derybų etapas.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Koalicijos derybos tęsiasi ketvirtadienį prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui pateikus Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.

Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui parlamentarai apsispręs antradienį.

Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos. 

Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų? (nuotr. stop kadras)
Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų? (43)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių (87)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Inga Ruginienė pristatė Vyriausybės programą: vardijo, kokias išmokas planuojama didinti (221)
Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)
Aiškėja nauja Vyriausybės sudėtis: vardijama, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“ (41)

