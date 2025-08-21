Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų?

„Valstiečių“ apetitas ministerijų klausimu auga. Šie dabar reikalauja ne tik tų, kuriose šiuo metu dirba Remigijaus Žemaitaičio skirti ministrai, bet ir tų, kurios ypač svarbios socdemams. Kai kurie, TV3 žinių šaltinių duomenimis, socialdemokratų partijoje jau pradėjo abejoti, ar pavyks suburti koaliciją su „valstiečiais“.
Nors socdemai tikėjosi, kad koaliciją sudarys pakankamai greitai, tačiau net po trijų valandų diskusijų vakar susitarti jiems nepavyko.
„Pasiekėm tokį tašką, kai nė viena, nė kita pusė be savo partijų valdymo organų sprendimo priimti jau nebegalim“, – sakė „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.
TV3 žiniomis, socdemų būstinėje vakar pavakarę vyko aršios diskusijos, o daugiausiai ginčų sukėlė nerealiais vadinti „valstiečių“ pageidavimai.
„Valstiečiai“ nori kuriam laikui stabdyti naujus mokesčių pakeitimus, kuriuos neseniai įvedė socialdemokratų vyriausybė.
„Kai kuriose vietose tai tikrai... Pavyzdžiui, mokesčių peržiūra. To neįmanoma padaryti, mes pateikėm jiems įrodymus, kad iš kažkur tuos finansinius skaičius turi paimti. Tai nėra taip lengva juos iš kažkur gauti“, – piktinosi „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Susikirto dėl vertybinių nuostatų
Negana to, „valstiečiai“ nori įvesti didesnius akcizus tabako gaminiams. Taip pat įšaldyti nekilnojamojo turto mokestines vertes, grąžinti 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui (bent jau pirmam būstui), atkurti diplomatinius santykius su Kinija. „Valstiečiai“ griežtai nusiteikę ir prieš partnerystės įstatymą.
„Valstiečiai turi pagalvoti, nes ne viskas buvo pažadėta. Ir ne viskas klojosi, kaip jie manė“, – teigė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
TV3 žiniomis, kai kurie socialdemokratai, išgirdę pluoštą reikalavimų iš „valstiečių“, pradėjo abejoti, ar pavyks sudaryti su jais koaliciją. „Valstiečių“ apetitas postams per didelis, o pageidavimų – daugiau nei socdemai galėjo įsivaizduoti. Dalis jų esą neįgyvendinami.
„Prorusiškiausia koalicija per visą Europos Sąjungos buvimo laikotarpį, kiek Lietuva yra turėjusi“, – kritiškai koaliciją įvertino konservatorius Mindaugas Lingė.
Konservatoriai tokią etiketę klijuoja būsimai Ingos Ruginienės Vyriausybei, kuri neva prorusiškesnė už kadaise valdžioje buvusį Viktorą Uspaskich su „Darbo partija“. O prorusiškumas pasireiškia, kad kartą prieš dešimt metų lankėsi Maskvoje pas tolimus giminaičius.
Pasikeitusi G. Nausėdos retorika dėl R. Žemaitaičio
Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda R. Žemaitaičio buvimui koalicijoje jau neprieštarauja. Esą nėra kito pasirinkimo.
„Na, ar mes norime, kad Vyriausybė būtų darbinga, kad Vyriausybė priimtų sprendimus? Ar mes norime išankstinių Seimo rinkimų? Formuluočiau klausimą taip <...> Per pastaruosius aštuonerius mėnesius pono Žemaitaičio partija nepadarė kažkokių ypatingų pareiškimų, kurie blogintų Lietuvos reputaciją tarptautinėje arenoje“, – svarstė G. Nausėda.
TV3 šaltinių teigimu, „valstiečiams“ dabar pasiūlyta ekonomikos ir inovacijų ministro kėdė. Taip pat „valstiečiai“ derėjosi dėl kultūros ministro posto. Vakar pokalbis pas socdemus pasisuko kita linkme – dabar A. Verygos Kultūros ministerija lyg ir nedomina. Pastaruoju metu pradėjo dominti Teisingumo ministerija.
Tai reiškia, kad šiuo atveju R. Žemaitaitis čia turi sutikti su mainais.
„Nesakau, kad mes laikomės ar nesilaikom, kaip kokie socdemai. Gali keistis, gali koreguotis. Gali būti, kad iš tikrųjų liks tokios ministerijos, kokios yra“, – tikino R. Žemaitaitis.
„Valstiečiai“ viešai kalba, kad turinys jiems svarbiau už postus, tačiau socdemai leidžia suprasti, kad yra atvirkščiai.
„Kaip principinius klausimus jie kelia kai kurių ministerijų klausimą. Aišku, tam yra tam tikra galia. Turbūt. Kita vertus – mes šiandien nežinome, gal kažkas spaudžia juos“, – svarstė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
Juntama Ramūno Karbauskio įtaka?
TV3 šaltinių teigimu, ne vienas socdemas čia įžvelgia buvusio „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio ranką. „Valstiečiai“ tai neigia, greičiau suvokia kaip derybinę taktiką, jog be jų koalicija nebus tokia tvirta.
Nemaža kova, pasak TV3 šaltinių, vyko ir dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko kėdės. Dainius Gaižauskas – potencialiausias kandidatas pakeisti šiuo metu pirmininko pareigose esantį Giedrimą Jeglinską. Tačiau D. Gaižauskas aršus ministrės Dovilės Šakalienės kritikas. Tokio žmogaus prie komiteto vairo socdemai prileisti nenori.
„Mes turbūt nekvestionuojame gerbiamo Gaižausko kompetencijos šioje srityje, tačiau vis dėlto nesinorėtų. Iš dalies, viena iš priežasčių, kodėl iro koalicija su demokratais“, – sakė R. Motuzas.
Jei „valstiečiams“ nepavyks įtikinti socdemų, kad D. Gaižauskas taip aršiai D. Šakalienės nekritikuos, į Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko kėdę socdemai skirs savo žmogų. Tiesa, pasirinkimas – menkas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
