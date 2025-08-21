Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų?

2025-08-21 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 20:40

Socdemai jau abejoja, ar šią savaitę pavyks pasirašyti koalicinę sutartį. TV3 turimomis žiniomis, „valstiečiai“ derybų metu pradėjo kelti gausybę reikalavimų, kurių įgyvendinti arba neįmanoma, arba jie pernelyg dideli. Pradedant nuo to, kad „valstiečiai“ nori stabdyti neseniai priimtus mokestinius pakeitimus, kuriems socialdemokratai prieštarauja. 

Socdemai jau abejoja, ar šią savaitę pavyks pasirašyti koalicinę sutartį. TV3 turimomis žiniomis, „valstiečiai“ derybų metu pradėjo kelti gausybę reikalavimų, kurių įgyvendinti arba neįmanoma, arba jie pernelyg dideli. Pradedant nuo to, kad „valstiečiai“ nori stabdyti neseniai priimtus mokestinius pakeitimus, kuriems socialdemokratai prieštarauja. 

REKLAMA
16

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Valstiečių“ apetitas ministerijų klausimu auga. Šie dabar reikalauja ne tik tų, kuriose šiuo metu dirba Remigijaus Žemaitaičio skirti ministrai, bet ir tų, kurios ypač svarbios socdemams. Kai kurie, TV3 žinių šaltinių duomenimis, socialdemokratų partijoje jau pradėjo abejoti, ar pavyks suburti koaliciją su „valstiečiais“.

REKLAMA
REKLAMA

Nors socdemai tikėjosi, kad koaliciją sudarys pakankamai greitai, tačiau net po trijų valandų diskusijų vakar susitarti jiems nepavyko.

REKLAMA

„Pasiekėm tokį tašką, kai nė viena, nė kita pusė be savo partijų valdymo organų sprendimo priimti jau nebegalim“, – sakė „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.

TV3 žiniomis, socdemų būstinėje vakar pavakarę vyko aršios diskusijos, o daugiausiai ginčų sukėlė nerealiais vadinti „valstiečių“ pageidavimai.

„Valstiečiai“ nori kuriam laikui stabdyti naujus mokesčių pakeitimus, kuriuos neseniai įvedė socialdemokratų vyriausybė.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai kuriose vietose tai tikrai... Pavyzdžiui, mokesčių peržiūra. To neįmanoma padaryti, mes pateikėm jiems įrodymus, kad iš kažkur tuos finansinius skaičius turi paimti. Tai nėra taip lengva juos iš kažkur gauti“, – piktinosi „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.

Susikirto dėl vertybinių nuostatų

Negana to, „valstiečiai“ nori įvesti didesnius akcizus tabako gaminiams. Taip pat įšaldyti nekilnojamojo turto mokestines vertes, grąžinti 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui (bent jau pirmam būstui), atkurti diplomatinius santykius su Kinija. „Valstiečiai“ griežtai nusiteikę ir prieš partnerystės įstatymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Valstiečiai turi pagalvoti, nes ne viskas buvo pažadėta. Ir ne viskas klojosi, kaip jie manė“, – teigė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.

TV3 žiniomis, kai kurie socialdemokratai, išgirdę pluoštą reikalavimų iš „valstiečių“, pradėjo abejoti, ar pavyks sudaryti su jais koaliciją. „Valstiečių“ apetitas postams per didelis, o pageidavimų – daugiau nei socdemai galėjo įsivaizduoti. Dalis jų esą neįgyvendinami.

REKLAMA

„Prorusiškiausia koalicija per visą Europos Sąjungos buvimo laikotarpį, kiek Lietuva yra turėjusi“, – kritiškai koaliciją įvertino konservatorius Mindaugas Lingė.

Konservatoriai tokią etiketę klijuoja būsimai Ingos Ruginienės Vyriausybei, kuri neva prorusiškesnė už kadaise valdžioje buvusį Viktorą Uspaskich su „Darbo partija“. O prorusiškumas pasireiškia, kad kartą prieš dešimt metų lankėsi Maskvoje pas tolimus giminaičius.

REKLAMA

Pasikeitusi G. Nausėdos retorika dėl R. Žemaitaičio

Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda R. Žemaitaičio buvimui koalicijoje jau neprieštarauja. Esą nėra kito pasirinkimo.

„Na, ar mes norime, kad Vyriausybė būtų darbinga, kad Vyriausybė priimtų sprendimus? Ar mes norime išankstinių Seimo rinkimų? Formuluočiau klausimą taip <...> Per pastaruosius aštuonerius mėnesius pono Žemaitaičio partija nepadarė kažkokių ypatingų pareiškimų, kurie blogintų Lietuvos reputaciją tarptautinėje arenoje“, – svarstė G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

TV3 šaltinių teigimu, „valstiečiams“ dabar pasiūlyta ekonomikos ir inovacijų ministro kėdė. Taip pat „valstiečiai“ derėjosi dėl kultūros ministro posto. Vakar pokalbis pas socdemus pasisuko kita linkme – dabar A. Verygos Kultūros ministerija lyg ir nedomina. Pastaruoju metu pradėjo dominti Teisingumo ministerija.

Tai reiškia, kad šiuo atveju R. Žemaitaitis čia turi sutikti su mainais.

„Nesakau, kad mes laikomės ar nesilaikom, kaip kokie socdemai. Gali keistis, gali koreguotis. Gali būti, kad iš tikrųjų liks tokios ministerijos, kokios yra“, – tikino R. Žemaitaitis.

REKLAMA

„Valstiečiai“ viešai kalba, kad turinys jiems svarbiau už postus, tačiau socdemai leidžia suprasti, kad yra atvirkščiai. 

„Kaip principinius klausimus jie kelia kai kurių ministerijų klausimą. Aišku, tam yra tam tikra galia. Turbūt. Kita vertus – mes šiandien nežinome, gal kažkas spaudžia juos“, – svarstė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.

REKLAMA

Juntama Ramūno Karbauskio įtaka?

TV3 šaltinių teigimu, ne vienas socdemas čia įžvelgia buvusio „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio ranką. „Valstiečiai“ tai neigia, greičiau suvokia kaip derybinę taktiką, jog be jų koalicija nebus tokia tvirta.

Nemaža kova, pasak TV3 šaltinių, vyko ir dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko kėdės. Dainius Gaižauskas – potencialiausias kandidatas pakeisti šiuo metu pirmininko pareigose esantį Giedrimą Jeglinską. Tačiau D. Gaižauskas aršus ministrės Dovilės Šakalienės kritikas. Tokio žmogaus prie komiteto vairo socdemai prileisti nenori.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes turbūt nekvestionuojame gerbiamo Gaižausko kompetencijos šioje srityje, tačiau vis dėlto nesinorėtų. Iš dalies, viena iš priežasčių, kodėl iro koalicija su demokratais“, – sakė R. Motuzas.

Jei „valstiečiams“ nepavyks įtikinti socdemų, kad D. Gaižauskas taip aršiai D. Šakalienės nekritikuos, į Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko kėdę socdemai skirs savo žmogų. Tiesa, pasirinkimas – menkas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių (41)
Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)
Aiškėja nauja Vyriausybės sudėtis: vardijama, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“ (41)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda: Žemaitaitis suprato, kad provokacijos kenkia jam pačiam (16)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (235)
Rugpjūčio 21 d. Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų?
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Jūroje skęstantį berniuką išgelbėjęs Aistis: „Iš pradžių nebuvo lengva suprasti“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste pastebėtas dronas
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda Seimui pateikė Ingos Ruginienės kandidatūrą
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Šie gyvūnai – ateitis kovojant su žemę teršiančiu plastiku: „Potencialas yra didelis“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „valstiečių“ frakcijos Seime seniūne Aušrine Norkiene
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Net ir gydytojus sukrėtęs įvykis Kaišiadoryse: „Emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką: „Viskas brangsta, tai neturiu iliuzijų, kad bus pigiau“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Gyventojus papiktino triukšmas pačiame Vilniaus centre: „Turiu nuojautą, kad civilinės apsaugos sirenos nėra tokios garsios“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Ukrainoje kariaujantis indėnas Kosmosas: „Ką daro Rusija, yra panašu į tai, kas nutiko mano tautai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidentu Gitanu Nausėda
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Koalicijos dėlionė: aiškėja, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Lenkijos gyventojai apie kaime nukritusį droną: „Išbėgome į lauką ir... karas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis pokalbį su Donaldu Trumpu vadina geriausiu, kokį yra turėjęs
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus toliau tįsta – tenka laukti ir pusmetį: pasakė, kaip to išvengti
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Dovilė Šakalienė nuo gynybos pirkimų sprendimų nenusišalino? Aiškėja naujų detalių
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kodėl galėjo užsiliepsnoti traukinio vagonas: ugniagesiai tokio atvejo nepamena
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Klaipėdos uostas rado būdą, kaip kovoti su rusų skleidžiamais GPS trikdžiais
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės kaimynai papasakojo, kaip sužinojo apie jos pareigas: nesitikėjo, kad gali tapti premjere
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Siūlo Lietuvos gynybai kurti pusę mlrd. eurų kainuosiančią „dronų sieną“: „Dabar kariauja ne pėstininkai, o „geimeriai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Už Ukrainą vienas po kito kovoja pensininkai – savanoriškai kariauja net po insulto
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Bėgdami nuo gaisro, gyventojai paliko savo gyvulius likimo valiai: grįžus vaizdas sukrėtė
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Alytaus sveikatos priežiūros centrą palieka 17 gydytojų: „Tai nėra demaršas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą perkelia gražiausią šalies bažnyčią
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Tėvas ir sūnus iš Tailando siuntėsi „sausainius“: dabar abiems gresia iki 12 metų kalėjimo
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Prasti popieriai Lietuvos siuvykloms – per dvejus metus šalyje jau bankrutavo 30 siuvyklų
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Daugiau nei 80 metų po žeme slėptas varpas vėl suskambo Antašavos bažnyčioje: „Gal gyventojų padaugės, prišauks varpai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sunkios dienos ūkininkams: šių metų javapjūtė daug gero nežada
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinės „Maisto banko“ pratybos – Kalvarijų gyventojus nustebino netikėtu pranešimu
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Regionų ligoninėse – katastrofiška situacija: nėra kam gydyti žmonių, situacija tik blogės
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Lietuviai atostogoms pinigus taško į kairę ir į dešinę: didžiausi išlaidūnai – jaunimas
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sveikatos patikra moksleiviams – gydytojai stebi liūdną tendenciją: problemų turi „praktiškai kas antras“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Neįprasta Aušros rutina – kas vakarą keliauja maitinti išgelbėto bebriuko: „Mamos instinktas“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Vežėjai dyzelino traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino politikų keliones į Rusiją: „Visada reikia galvoti, bet ką darant“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. 10 pridėtų balų „išgelbėjus“ vieną studentų kartą, nudegti gali kitos: esame akligatvyje
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Planuojama gynybos linija pasienyje – tik idėjos stadijoje: „Taip neturėtų būti“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
REKLAMA
ištroškę lovio
ištroškę lovio
2025-08-21 20:55
duokit,duokit vėgėlei,ąžuolui,girskienei,norkeinei,narkevičiui-mirk iš juoko...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų