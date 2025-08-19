Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinėje vyks masinis protestas prieš LSDP koaliciją su Žemaitaičio „aušriečiais“

2025-08-19 12:39 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 12:39

Dieną, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, sostinėje įvyks visuomenininko Andriaus Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas „Gėdos diena“.

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
19

Dieną, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, sostinėje įvyks visuomenininko Andriaus Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas „Gėdos diena“.

REKLAMA
4

Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas  socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)

„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje

Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.

REKLAMA

„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.

Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). 

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Ryškėja naujos koalicijos susitarimai: Žemaitaičio dovana socdemams ir Verygos norai (160)
Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vėsaitė galimais koalicijos partneriais nesidžiaugia: baiminasi dėl reprodukcinės sveikatos įstatymo likimo (22)
Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda (tv3.lt koliažas)
Sinkevičius: prezidento dalyvavimas, formuojant koaliciją – Konstitucijos rėmuose (7)
LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis po susitikimo su LSDP: „Sutarėme“ (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų