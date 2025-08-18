Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: Seimo pirmininko posto klausimas yra išspręstas

2025-08-18 12:15 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 12:15

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad klausimas, kam naujoje koalicijoje atiteks Seimo pirmininko postas, jau išspręstas, tačiau neatskleidžia, ar postas pažadėtas „aušriečiams“.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad klausimas, kam naujoje koalicijoje atiteks Seimo pirmininko postas, jau išspręstas, tačiau neatskleidžia, ar postas pažadėtas „aušriečiams".

26

„Prieš dvi savaites tą klausimą išsprendėme. (...) Rugsėjį bus pirmas posėdis ir pamatysite. (...) Koalicijos partneriai nusiteikę sėkmingai ir tvarkingai dirbti, rugsėjį tikrai pamatysite, neužbėkite įvykiams už akių“, – žurnalistams antradienį prieš susitikimą su socialdemokratais sakė R. Žemaitaitis.

Socialdemokratų, „aušriečių“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ koalicijoje Seimo pirmininko postas buvo patikėtas demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui.

Socialdemokratams pradėjus konsultacijas dėl koalicijos, praėjusią savaitę R. Žemaitaitis teigė, kad „aušriečiai“ gali prašyti parlamento pirmininko posto.

LSDP sieks Seimo pirmininko posto

Tuo metu paskelbus, kad socdemai į koaliciją kviečia „Nemuno aušrą“ ir valstiečius, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jo partija sieks šio posto.

Kaip kandidatas įvardijamas dabartinis Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas.

Kaip skelbė BNS, LSDP derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė. Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

