Žemaitaitis rėžė kritikos generalinei prokurorei: „Tai yra protu nesuvokiamas dalykas“

„Mano galva, tai yra protu nesuvokiamas dalykas ir taip neturėtų būti. Mano galva, čia yra mano asmeninė (nuomonė – BNS), kaip ir politiko šioje vietoje, ne kaip teisininko“, – žurnalistams pirmadienį kalbėjo R. Žemaitaitis, paklaustas, ar teisingai pasielgė generalinė prokurorė Nida Grunskienė, paviešinusi apie šią savaitę vyksiančią Eugenijaus Sabučio apklausą.
„Aušrietis“ pasigedo daugiau informacijos apie tarybos narių „čekiukų“ ir kitų politikų bylas, taip pat kritikavo prokuratūrą dėl šioms byloms skiriamo dėmesio, nors jos esą neduoda rezultato.
„Realiai, jeigu pažiūrėsime iš valstybės pusės, tai yra nuliniai (rezultatai – BNS). Bet mes skiriame visą dėmesį šitoms byloms. Tai, mano galva, šiandieną teisėsaugos institucija turi, priešingai, skirti (dėmesį – BNS) būtent narkotinių medžiagų platinimui ir visiems šitiems įvykiams“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Čekiukų“ bylose figūruojantiems politikams jis ragino „skirti dešimt kartų didesnę baudą“ negu nepagrįstai panaudota tarybos nario veiklai skirtų lėšų „ir pasibaigs šitas reikalas“.
Taip jis kalbėjo po to, kai N. Grunskienė po susitikimo su prezidentu pirmadienį žurnalistams nurodė, kad E. Sabutis kaip specialusis liudytojas šią savaitę bus apklaustas „čekiukų“ tyrime.
Generalinė prokurorė taip pat teigė tiksliai nežinanti, kada E. Sabutis buvo informuotas apie jam suteiktą specialiojo liudytojo statusą.
Tuo metu laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, žiniasklaidos klausiamas, ar prie E. Sabučio pasitraukimo iš pretendentų į premjerus vidinėje partijos kovoje prisidėjo teisėsauga, teigė nemanantis, kad ši politikuoja.
„Aš pasitikiu Lietuvos teisėsauga. Ji dirba savo darbą ir nemanau, kad užsiima politikavimu. Tai... tai tiesiog gal taip sutapo tos aplinkybės“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis nurodė apie E. Sabučiui suteiktą specialiojo liudytojo statusą sužinojęs kitą dieną po LSDP prezidiumo, kuris vyko praėjusį trečiadienį.
Prezidiume kandidate į premjeres socdemai nominavo laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę, o E. Sabutis, kaip rašė BNS, paskutinę akimirką posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą.
„Man atrodo, kad čia yra, kaip sakyti, tiesiog normalus teisėsaugos darbas, tiesiog politiko sprendimas. Sutapo. Atrodo gal neįprastai ir sutapimai kartais nustebina, bet, na, toks kartais gyvenimas“, – sakė LSDP lyderis.
Pasak M. Sinkevičiaus, partija kol kas nesvarstė, ar E. Sabutis toliau gali eiti pareigas, čia bus svarbi I. Ruginienės pozicija, jeigu ji taptų premjere: „Reiktų išgirst pirmiausia ir premjerės poziciją, ar ji matytų savo kabinete.“
Kaip rašė BNS, E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas suteiktas tiriant jo, kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario, kanceliarinių lėšų naudojimą.
Tiriamu laikotarpiu politikas 2019–2020 metais ėjo Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas, o po to buvo išrinktas į Seimą ir paskirtas susisiekimo ministru.
Į ministrus E. Sabutį delegavusi LSDP teigė pasitikinti teisėsauga ir pabrėžė, kad įtarimai ministrui nėra pateikti. Pats E. Sabutis praėjusį penktadienį sakė esantis tikras, kad nepažeidė įstatymų.
Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet teisėsaugai nepakanka pagrindo įtarimams pareikšti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!