Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“

Visgi, I. Ruginienė pripažįsta, kad prezidentas Gitanas Nausėda šį kartą ją sutiko ne taip šiltai, kaip prieš beveik metus ir šį kartą jos „ponia gerovės valstybe“ nevadino. Tuo metu pasirodo vis daugiau istorijų, susijusių su jos vyro verslu – nuo nedeklaruotų prekių vežimo per Ukrainos sieną iki ILTE paskolos. Kandidatė aiškina, kad nuo prezidento neturi jokių paslapčių.
Socialdemokratų viltis Inga Ruginienė į susitikimą su prezidentu atvyko 20 minučių anksčiau. Paskutinį kartą politikė akis į akį susitikimą su prezidentu turėjo, kai ši pretendavo į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą.
I. Ruginienė su prezidentu kalbėjosi beveik dvi valandas, per kurią esą dar ne viską aptarė. Planuos dar vieną susitikimą kitą savaitę.
„Jam buvo įdomi ir mano vizija, strateginės kryptys – ar laikomės tos pačios programos, ar bus radikalių pakeitimų. Tai patikinau, kad tikrai Vyriausybės programa tinka ir patinka“, – pasakojo kandidatė į premjeres.
Turi teisintis dėl vyro reikalų
Taip pat I. Ruginienė turi teisintis dėl savo vyro verslo reikalų. Kai šis pernai vežė nedeklaruotas prekes per Ukrainos sieną, jam buvo iškelta byla, pagal kurią paskirta bauda. Penktadienį paaiškėjo, kad vyras gavo 5 tūkstančių eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
„Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų. To vyro kelionė į Ukrainą yra vienkartinis dalykas. Jis tą baudą sumokėjo. Kad ji turi giminių, tai to negali pakeisti. Staiga netaps puikia suvalkiete. Ji yra tokia, kokia yra“, – kalbėjo politologas Kęstutis Girnius.
Ar prezidentui tinka tokia pati koalicija, išlieka neaišku. Patys socialdemokratai yra patikinę, kad nori išlaikyti stabilumą valdžioje, o tai tikrai nereiškia grandiozinių pokyčių koalicijoje.
Visgi, prezidentas ne kartą yra įvardijęs, kad koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida.
„Šiai dienai partnerių sudaryti koaliciją nemažai. Bet lygiai taip pat aš prezidentui atnešiau žinutę, kurią mes, kaip socialdemokratai, transliuojame“, – sakė I. Ruginienė.
Neaiški ministrų ateitis
O žinutė tokia – koalicijos sutartis galioja, nepaisant to, kad Gintauto Palucko neliko.
„Aš manau, kad ji yra politiškai protinga. Kai tu turi 85 mandatus, tu gali daug ką daryti. Atsisakai „Nemuno aušros“ ir turi koaliciją, kuri turi vos 71 mandatą. Ir kiekvienas balsavimas gali tapti nuotykiu. Aš manau, kad daugelis tų priekaištų yra nepagrįsti“, – komentavo K. Girnius.
Iki galo neaiški ir dabartinių ministrų ateitis. Remigijus Žemaitaitis nori keisti dalį savo ministrų į partinius. Saulius Skvernelis tokio poreikio neišreiškė, tačiau I. Ruginienė su G. Nausėda to neaptarė.
Kol I. Ruginienė ruošiasi kitam pokalbiui su G. Nausėda, vis dar turi teisintis dėl savo kelionių į Rusiją prieš dešimt metų ar šiek tiek mažiau.
„Tai yra tolimi giminės, kažkada ten gyveno mano močiutės brolis, bet jau yra miręs. Likusi jo žmona yra pensininkė“, – aiškino kandidatė.
Po G. Palucko skandalų, G. Nausėda pažadėjo būsimą premjerą tikrinti kur kas atidžiau.
