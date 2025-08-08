Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: reikės rimtesnio pokalbio su Remigijumi Žemaitaičiu

2025-08-08 11:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 11:00

Socialdemokratų į premjeres keliama Inga Ruginienė sako, jog tik po pokalbių su prezidentu ir koalicijos partneriu Remigijumi Žemaitaičiu įvertins „aušriečių“ svarstymus į ministerijas deleguoti partijai priklausančius politikus. Apie tokią galimybę šią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis, nors Gintautui Paluckui formuojant Vyriausybę prezidentas buvo pareiškęs, jog netvirtins „Nemuno aušrai“ priklausančių asmenų.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Socialdemokratų į premjeres keliama Inga Ruginienė sako, jog tik po pokalbių su prezidentu ir koalicijos partneriu Remigijumi Žemaitaičiu įvertins „aušriečių" svarstymus į ministerijas deleguoti partijai priklausančius politikus. Apie tokią galimybę šią savaitę užsiminė „Nemuno aušros" pirmininkas R. Žemaitaitis, nors Gintautui Paluckui formuojant Vyriausybę prezidentas buvo pareiškęs, jog netvirtins „Nemuno aušrai" priklausančių asmenų.

14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip Eltai teigė I. Ruginienė, šį klausimą ji ruošiasi aptarti su prezidentu. Be to, tikino ji, prieš suformuojant poziciją būtina pasikalbėti ir su pačiu R. Žemaitaičiu. 

„Kol kas tik girdėjau gandus (apie R. Žemaitaičio ketinimus – ELTA), jis man nieko dar nesakė. Tad reikės susėsti rimtesnio pokalbio. Norėčiau išgirsti jo motyvus, argumentus ir gal pavardes, kurias jis matytų būsimose pozicijose. O gal čia tik gandas, gal jis nieko nenori keisti“, – sakė I. Ruginienė.

Anot jos, tik po didesnių diskusijų partijoje bus galima nuspręsti ir dėl „aušriečių“ likimo koalicijoje. Todėl I. Ruginienė pažymėjo konservatoriams kol kas galinti tik padėkoti už pasiūlymus, ką reikėtų daryti su gera reputacija pasigirti negalinčia ir prezidento klaida vadinta „Nemuno aušra“.

„Aš esu labai dėkinga konservatoriams už pasiūlymą, bet tokius ypač svarbius klausimus mes nuspręsime diskutuodami partijos viduje ir iš to formuosime savo sprendimus“, – teigė politikė. 

„Gerbdama partijos bičiulius, gerbdama patį procesą ir norėdama kokybiškai jame dalyvauti, manau, kad būtų natūralu, jog aš išankstinių nuomonių neformuočiau, bet sulaukčiau ir išklausyčiau, ką sako partijos bičiuliai“, – apibendrino I. Ruginienė. 

Praėjusių metų pabaigoje prezidentas Gitanas Nausėda, pavadinęs „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje klaida, pareiškė, jog netvirtins jokių į ministrus kandidatuojančių asmenų, priklausančių šiai partijai. 

Todėl formuojant Vyriausybę buvo rasti nepartiniai kandidatai į „aušriečiams“ deleguotas ministerijas. Teisingumo ministerijai vadovauti paskirtas Rimantas Mockus, Aplinkos ministerijai – Povildas Poderskis, o Žemės ūkio ministerijai – Ignas Hofmanas. 

