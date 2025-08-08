Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiks su kandidate į premjeres Inga Ruginiene

2025-08-08 06:11 / šaltinis: BNS
2025-08-08 06:11

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su kandidate į ministres pirmininkes Inga Ruginiene.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su kandidate į ministres pirmininkes Inga Ruginiene.

REKLAMA
0

Anksčiau šią savaitę ją į pareigas nominavo valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Šiuo metu politikė vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Pirmadienį atsistatydinus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, šalies vadovas ne daugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paluckas ir Nausėda BNS Foto
Nausėda: Paluckas ryte man pranešė atsistatydinantis (34)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų