Nausėda susitiks su kandidate į premjeres Inga Ruginiene

Anksčiau šią savaitę ją į pareigas nominavo valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Šiuo metu politikė vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Pirmadienį atsistatydinus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, šalies vadovas ne daugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.
Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
