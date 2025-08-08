Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie vyro verslą ir gimines Rusijoje: paslapčių nuo prezidento tikrai negali būti, į visus klausimus atsakiau

2025-08-08 14:07 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 14:07

Lietuvos socialdemokratų partijos deleguota kandidatė į premjeres Inga Ruginienė teigia, kad jokios informacijos apie savo vyro verslą, savo gimines Rusijoje neslepia. Socdemė pabrėžė mananti, jog šiais klausimais neturi paslapčių nuo prezidento.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

„Paslapčių nuo prezidento tikrai nėra ir negali būti. Tikrai į visus klausimus aš atsakiau. Man atrodo, kad ir visuomenei vakar jau pradėjau atsakinėti į klausimus atvirai. Nesijaučiu, kad aš meluočiau. Aš atvirai, tvirtai pasakau taip, kaip yra“, – penktadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė, paklausta, ar susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda metu teko aptarti vyro verslo, giminių Rusijoje klausimus.

I. Ruginienė pažadėjo sureaguoti ir į visuomenininko Andriaus Tapino paviešintą informaciją, kad jos sutuoktinis Vismantas Ruginis ir jo įmonė „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš valstybinio banko „ILTE“, sutuoktinei einant socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

„Šiandien išėjusi informacija turėtų būti patikrinta ir tikrai duosiu tą atsakymą ir dėl jos“, – teigė I. Ruginienė.

Kandidatė į premjeras, paklausta apie jos gimines Rusijoje, teigė, kad minėtoje šalyje gyvena jos močiutės brolio sutuoktinė. I. Ruginienė akcentavo, jog jai spaudimas per gimines Rusijoje negalėtų būti daromas. 

„Tai yra tolimi giminės. Kažkada gyveno mano močiutės brolis, bet jau yra miręs. Likusi jo žmona pensininkė, tai toks simbolinis buvimas. To tikrai nežadu slėpti ir nemanau, kad dėl to turėčiau gėdytis. Jeigu pasveikinimas su gimtadieniu yra spaudimas, tai nežinau... Manau, kad tikrai ne“, – 

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio vakarą visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu. 

Pats V. Ruginis, LRT radijui su juo susisiekus, situacijos nekomentavo. 

Savo ruožtu I. Ruginienė, komentuodama situaciją, nurodė, jog muitinės pareigūnai transportuojamus likučius prilygino atskiram produktui, o jos vyrui atskira bauda nebuvo skirta – nuobaudą sudarė nedeklaruotos prekių dalies konfiskavimas. 

Iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui, trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į jo vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę. 

Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

