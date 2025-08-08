Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

DIENOS PJŪVIS. Kokia bus premjerė Inga Ruginienė – kokie pokyčiai laukia Vyriausybėje?

2025-08-08 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 13:57

Kandidatė į premjero postą Inga Ruginienė iškart atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Skaičiuojamos jos kelionės į Rusiją, kritikuojamas akcentas, net nuotraukos iš protesto. Aplinkiniai šnabžda apie vadinamos „politikos naujokės“ vadovavimo patirties neturėjimą, bet ji pati sako, kad jei jau davė žodį – nesitrauks.

Kandidatė į premjero postą Inga Ruginienė iškart atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Skaičiuojamos jos kelionės į Rusiją, kritikuojamas akcentas, net nuotraukos iš protesto. Aplinkiniai šnabžda apie vadinamos „politikos naujokės“ vadovavimo patirties neturėjimą, bet ji pati sako, kad jei jau davė žodį – nesitrauks.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kokia premjere būtų I. Ruginienė, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja MRU politologas Virgis Valentinavičius ir europarlamentaras, socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų