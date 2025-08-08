Ruginienė apie viešumon lendančius faktus: „Nesijaučiu, kad aš meluoju“

„Buvo dalykiškas ir konstruktyvus bendravimas. Ne pirmą kartą susitinku su prezidentu. Kaip ir anksčiau sakiau, prezidentas tikrai visada turi klausimų, turi ką pasakyti. Man atrodo, kad normalus procesas“, – iškart po susitikimo su prezidentu sakė I. Ruginienė.
Jos teigimu, su šalies vadovu ji kalbėjo apie Vyriausybės programą, gynybos finansavimą. Prezidentas pretendentės į premjerus taip pat klausė apie jos viziją, strategines kryptis.
„Aptarėme nemažai dalykų. Prezidentas man turėjo įvairių klausimų. Aš į juo atsakiau. Jam buvo įdomi mano vizija, strateginės kryptys. Taip pat, ar laikomės tos pačios programos, ar bus radikalių pakeitimų“, – komentavo ji.
Anot I. Ruginienės, ji su prezidentu dar kartą susitiks kitą savaitę.
„Ką sutarėme, tai susitikti kitą savaitę, nes yra dar neaptartų klausimų, tai yra Vyriausybės kabineto sudėtis. Aš prisipažinsiu, kad įvykiai sukasi tikrai labai greita eiga, tai dar netūrėjau progos rimtai apsvarstyti ir pasiruošti šitam klausimui. Man atrodo, kad kitą savaitę bus proga su prezidentu aptarti ir šitą“, – kalbėjo politikė.
Ruginienė: „Nesijaučiu, kad aš meluoju“
Paklausta, ar su G. Nausėda kalbėjosi apie viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl giminių Rusijoje, jos vyro įmonės gautos subsidijos iš ILTE ir kt., politikė pabrėžė, paslapčių neturinti.
„Paslapčių nuo prezidento tikrai nėra ir negali būti. Tikrai į visus klausimus aš atsakiau“, – tikino I. Ruginienė.
„Man atrodo, kad ir visuomenei vakar jau pradėjau atsakinėti į klausimus atvirai. Nesijaučiu, kad aš meluoju. Aš atvirai, tvirtai pasakau taip, kaip yra“, – pridūrė ji.
Penktadienį visuomenininkas Andrius Tapinas paviešino, kad I. Ruginienei jau einant socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, jos vyro bendrovė „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš valstybinio banko ILTE.
„Šiandien išėjusi informacija turi būti patikrinta, tai tikrai duosiu atsakymą ir dėl jos“, – patikino I. Ruginienė.
Kiek anksčiau pasirodė žinia, esą Vismantas Ruginis nedeklaravo beveik tonos į Ukrainą įvežamų spaustuvėms skirtų prekių, už ką buvo sugautas. Ukrainos teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą. Tiesa, I. Ruginienė pakomentavo, esą bauda vyrui nebuvo skirta, o tik konfiskuotos prekės.
I. Ruginienę į premjero pareigas nominavo valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Šiuo metu politikė vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Pirmadienį atsistatydinus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, šalies vadovas ne daugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.
Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Ruginienė prabilo apie skeletus spintoje: „Kol kas yra tik suknelės“
Tapusi kandidate į premjero postą I. Ruginienė iškart atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Skaičiuojamos jos kelionės į Rusiją, kritikuojamas akcentas, net nuotraukos iš protesto. Aplinkiniai šnabžda apie vadinamos „politikos naujokės“ vadovavimo patirties neturėjimą, bet ji pati sako, jei jau davė žodį – nesitrauks.
Tiek buvusiam premjerui, tiek dabar kandidatams iš spintų vis išlenda kažkokie skeletai. Tai gal ir jums kažkoks skeletas išlys artimiausiu metu?
Mano spintoje, kaip juokavau, kol kas yra tik suknelės ir tikiuosi, kad taip ir liks.
Girdime kritikos, kad neturite vadovavimo patirties, kad į politiką atėjote iš viso visai neseniai – esate „politikos naujokė“. Ar tikrai jums užteks patirties – gal iš tiesų tai bus kliūtis ir negalėsite normaliai vadovauti?
Patirties, sprendžiant nacionalinius klausimus, tikrai turiu. Buvau ilgametė trišalės tarybos narė ir tikrai teko nagrinėti bei spręsti daugybę klausimų nacionaliniu lygiu. Vadovavau ir nacionalinei organizacijai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, vadovavau ir vadovauju ministerijai. Kiek pagrindo turi šie pasisakymai, manau, kad tikrai mažai, bet, matyt, čia ta antra medalio pusė, kuomet ateini į politiką, ypač į labai svarbų postą, kai žmonės diskutuoja įvairiais klausimais ir atsiranda visokių gandų ir abejonių.
Jeigu prezidentas visgi jus sutiks ir jūsų kandidatūra jam tiks, kaip toliau dėliosite koaliciją – kas liks, o ko ne?
Šiai dienai, bent jau kaip esame sutarę savo partijos viduje, kad koalicija yra, jos sutartis veikia ir kol kas atsispiriame nuo šio taško. Be abejo, vakar ne tik išrinkome kandidatą į premjerus, bet lygiai taip pat ir suformavome derybinę grupę. Ji pradės aktyviai dirbti, formuosime partijos nuomonę ir po truputį pradėsime kalbėti su koalicijos partneriais bei judėsime toliau.
Sakote, kad suformavote derybinę grupę. Ar tai reiškia, kad pasikeitimai koalicijoje visgi galimi?
Pirmiausiai reikia ne tik pasišnekėti tarpusavyje, bet ir su koalicijos partneriais, nes kaip žinome, vakar mūsų kandidatų arba manęs iškėlimas buvo visiškai nauja žinia ir jiems, nes pastarieji laukė šios pavardės. Visus tuos besikeičiančius dalykus dabar, ne tik premjerą, ministrų kabinetą, Vyriausybės programą, tai tikrai pirmiausia reikia aptarti su koalicijos partneriais.
O galbūt bent partijos viduje jau esate irgi kalbėję, kurių ministrų, tikėtina, neliktų?
Dar labai ankstyvas klausimas – pirmiausia reikėtų padaryti pirmus žingsnius. Tai visų pirma, rytoj laukia susitikimas su prezidentu. Jeigu viskas gerai, jis teiks mano kandidatūrą Seimui. Pastarasis turi pritarti ir tik tada galėsime kalbėti apie kitus žingsnius.
