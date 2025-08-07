Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė su prezidentu žada susitikti penktadienį

2025-08-07 07:26 / šaltinis: BNS
2025-08-07 07:26

Socialdemokratų kandidatė į premjeres, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad su prezidentu Gitanu Nausėda ji tikisi susitikti penktadienį.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Socialdemokratų kandidatė į premjeres, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad su prezidentu Gitanu Nausėda ji tikisi susitikti penktadienį.

0

„Gavau indikacijas, kad tas susitikimas turėtų būti rytoj (penktadienį – BNS)“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

„Aš manau, kad mes tikrai daug dalykų aptarsime, bet palaukime tam tikrų procedūrų ir duokite šiek tiek laiko, nes tikrai reikia daug klausimų apgalvoti“, – kalbėjo ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal Konstituciją prezidentas Seimo pritarimu skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.

Pasak I. Ruginienės, jos priesaikai bus šaukiama neeilinė Seimo sesija.

„Tikrai bus neeilinė sesija, nes nuo šios savaitės antradienio įsijungė dviejų savaičių terminas, kuomet turi būti patvirtintas premjeras. Tai bet kuriuo atveju Seimas turės rinktis dėl šito klausimo, o tada turėsim dar dviejų savaičių terminą formuoti Vyriausybę“, – teigė kandidatė į premjeres.

BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas trečiadienį nutarė I. Ruginienę siūlyti į premjerės pareigas.

Naujo Vyriausybės vadovo ieškota iš šio posto ir socialdemokratų pirmininko pareigų pasitraukus vis daugiau klausimų dėl praeities ir verslo sulaukusiam Gintautui Paluckui.

