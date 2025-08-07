Inga Ruginienė su prezidentu žada susitikti penktadienį

„Gavau indikacijas, kad tas susitikimas turėtų būti rytoj (penktadienį – BNS)“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Aš manau, kad mes tikrai daug dalykų aptarsime, bet palaukime tam tikrų procedūrų ir duokite šiek tiek laiko, nes tikrai reikia daug klausimų apgalvoti“, – kalbėjo ji.
Pagal Konstituciją prezidentas Seimo pritarimu skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.
Pasak I. Ruginienės, jos priesaikai bus šaukiama neeilinė Seimo sesija.
„Tikrai bus neeilinė sesija, nes nuo šios savaitės antradienio įsijungė dviejų savaičių terminas, kuomet turi būti patvirtintas premjeras. Tai bet kuriuo atveju Seimas turės rinktis dėl šito klausimo, o tada turėsim dar dviejų savaičių terminą formuoti Vyriausybę“, – teigė kandidatė į premjeres.
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas trečiadienį nutarė I. Ruginienę siūlyti į premjerės pareigas.
Naujo Vyriausybės vadovo ieškota iš šio posto ir socialdemokratų pirmininko pareigų pasitraukus vis daugiau klausimų dėl praeities ir verslo sulaukusiam Gintautui Paluckui.
