Ruginienė prakalbo apie savo gyvenimą ir kalbą: „Aš esu sovietinis vaikas“

Apie tai ir ateities planus – pokalbis su kandidate į premjeres naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.
Klausimų viešojoje erdvėje sukėlė jūsų ankstesnis pasirodęs postas, kur pasidalinote propagandiniu tekstu apie Lietuvos mokyklas ir rusų kalbą.
Ar jūs skaitėte tekstą?
Klausimas, ar gali būti, kad Lietuvos mokyklose grįšime vėl prie rusų kalbos, nes prasidėjus karui Ukrainoje mokyklose sumažinome?
Pirmiausia, tikrai siūlyčiau visiems paskaityti tekstą. Jis visiškai ne propagandinis, nereklamuojantis rusų kalbą, gal dėl to ir pasidalinau. Bet visi suprantame, kad ilgainiui ši kalba išvis išnyks ir mes einame prie to.
Labai suprantu, kad mano apsisprendimas kandidatuoti į premjero poziciją turi sukelti tam tikrų kalbų ir diskusijų viešojoje erdvėje. Matyt, tos tematikos yra, tam tikri dalykai – hiperbolizuojami.
Bet aš galvoju, kad, kaip jūs sakote, skeletai, turėtų būti atskleisti ir aš visiškai atvira ir tą pati pasakiau ir geriau dabar diskutuoti, negu vėliau tai atrodys visiškai kitokiu kontekstu.
Dėl ateities: kokia jūsų nuomonė, ar mes sugrįšime būtent prie rusų kalbos mokymo mokyklose, koks jis buvo anksčiau?
Mes nesugrįšime, rusų kalba nyksta ir ilgainiui išnyks. Tai tiesiog yra natūralus procesas, kadangi mes nieko nedarome, kad skatintume šį procesą <...> matau, kad vis mažiau vaikų pasirenka šią kalbą. Praktiškai tai yra Vilniaus, Vilniaus regiono klausimas, nes Lietuvos mastu jau įsivyravo kitos kalbos. Tai, manau, mes kalbame apie ganėtinai trumpą laikotarpį, kuomet mes turėsime naujų (pvz., ispanų, latvių, lenkų) kalbų.
Kokios yra jūsų šaknys: kas jūs esate, iš kur ta tartis ir ta kalba?
Lietuvė aš esu, tam tikro ukrainietiško kraujo turiu, tą jau pasakiau, mano prosenelis turi graikiško kraujo. Tiek mano senelis, kuris buvo tremtinys, sugrįžęs iš Šiaurės į Lietuvą, kai tik tai buvo galima padaryti, ir dėl to mano šeima įleido čia šaknis: mano tėtis lietuvis, mama lietuvė.
Aš pati savo akcento negirdžiu, gal tai natūralu, bet aš esu tiksliųjų mokslų žmogus ir visada turėjau ten stipriausią pusę. Gali kritikuoti žmonės, vieną kitą klaidą [kalbėdama] gal ir darau, Vilniuje gimiau, čia augau, esu sovietinis vaikas. Šiame krašte buvo laikas, kai dvi kalbos vyravo, galbūt tai kilo iš to.
Jūs paneigėte, kad esate dalyvavusi propalestinietiškame mitinge, ten yra nuotraukos užfiksuotos, daug žmonių, Palestinos vėliavos.
Aš ne taip sakiau, ten, pirmiausia, ne propalestinietiškas mitingas. Aš kiekvienais metais ir pati organizavau anksčiau, šį kartą dalyvavau, profesinių sąjungų eisenoje gegužės 1-osios dienos proga. Ir toliau dalyvausiu, remsiu profsąjungų stiprinimą.
Lygiai taip pat aiškiai deklaruoju savo poziciją: bet kokioje konflikto zonoje mes turime daryti viską, kad užtikrintume humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams.
Ar galėtumėte aiškiai įvardyti, ką palaikote – Izraelį ar Palestiną?
Aš palaikau galimybę, kad humanitarinė pagalba atsirastų konfliktų zonoje, apie tai mūsų šalies prezidentas, Prancūzijos prezidentai kalbėjo. <...> Man pačiai teko Jungtinėse tautose dalyvauti, tikrai mačiau ir girdėjau tas istorijas, kas vyksta ten karo metu (Ukrainoje vyksta tas pats).
Dėl to mūsų kertinis tikslas turėtų būti galvojimas apie civilius, vaikus civilius ir kaip užtikrinti humanitarinę pagalbą jiems.
Minėjote, kad jūsų vyras turi kelias įmones, kurios užsiima spaudos mašinomis, prekyba. Keliose įmonėse yra nurodyta, kad dirba tik po vieną asmenį, tačiau pelningai, kaip taip įmanoma?
Pelnas nedidelis. Tai yra smulkus vieno asmens verslas. Vyras dirba sau ir dėl to turbūt vienas žmogus [yra]. Manau, kad normalu, jei būtų didelė kažkokia korporacija, tai kiltų klausimų.
Tačiau, kai tai yra nedidelis verslas, kai žmogus pats sau susikūrė vietą ir dirba, tai kiekvieną Lietuvos pilietį skatinčiau taip daryti: sukurti įmonę, mokėti mokesčius, nesinaudoti kitomis verslo rūšimis ir formomis, lengvatinėmis formomis, bet sąžiningai mokėti mokesčius.
Jūs deklaravote, kad turite tik 45 tūkst. eurų (be sutuoktinio – red. pastaba). Esate antroje vietoje nuo galo iš Ministrų kabineto narių pagal turtą. Kaip gali žmogus ateiti į valstybės valdymą, kuris nėra galbūt susikūręs gerbūvio sau?
O kodėl jūs galvojote, kad aš nesusikūriau gerbūvio sau? Ir kas yra gerbūvis, reikėtų turbūt atsakyti. Pavyzdžiui, vienam žmogui sukaupti, sutaupyti 45 tūkst. eurų yra labai mažai, kitam žmogui tai yra visas didžiulis turtas, kurio gyvenime nėra susikaupęs.
Tai aš visą gyvenimą dirbau, gavau atlyginimą, ir dirbau iš atlyginimo pajamų ir toliau, greičiausiai, kad ir taip bus, man tiek pakanka pragyventi, aš esu laiminga. Labai tokios keistos abejonės, nes tarsi vieni politikai yra kritikuojami, kad jie milijonieriai, ir iš kur juos galėjo gauti, kaip tos pajamos atsirado.
Dabar aš susilaukiu, kas yra keista, kai gyvenu kaip eilinis gyventojas: iš atlyginimo, tarsi irgi daroma prielaida, kad kažką darau ne taip, bet irgi nesiskiriu niekuo nuo eilinio gyventojo.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
