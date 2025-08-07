Izraelio kariuomenės vadas žada toliau be baimės reikšti poziciją

Jis kalbėjo prieš numatomą saugumo kabineto posėdį, kuriame greičiausiai bus aptariami karo planai dėl Gazos Ruožo.
„Mes ir toliau reikšime savo poziciją be baimės, pragmatiškai, nepriklausomai ir profesionaliai“, – sakė E. Zamiras, cituojamas kariuomenės pranešime, paskelbtame pasirodžius kalboms apie galimus nesutarimus tarp jo ir ministrų kabineto dėl Gazos.
