TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenės vadas žada toliau be baimės reikšti poziciją

2025-08-07 14:22 / šaltinis: BNS
2025-08-07 14:22

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras ketvirtadienį pareiškė, kad toliau be baimės reikš kariuomenės poziciją visais klausimais.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras ketvirtadienį pareiškė, kad toliau be baimės reikš kariuomenės poziciją visais klausimais.

0

Jis kalbėjo prieš numatomą saugumo kabineto posėdį, kuriame greičiausiai bus aptariami karo planai dėl Gazos Ruožo.

„Mes ir toliau reikšime savo poziciją be baimės, pragmatiškai, nepriklausomai ir profesionaliai“, – sakė E. Zamiras, cituojamas kariuomenės pranešime, paskelbtame pasirodžius kalboms apie galimus nesutarimus tarp jo ir ministrų kabineto dėl Gazos.

