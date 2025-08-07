Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti

„Ukraina nebijo susitikimų ir tikisi tokio pat drąsaus požiūrio iš Rusijos pusės. Atėjo laikas užbaigti karą“, – teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Rugpjūčio 6 d. V. Zelenskis susisiekė su D. Trumpu ir Europos lyderiais. Pokalbio metu JAV prezidentas informavo apie specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Vladimiro Putino derybas, vykusias tą pačią dieną Maskvoje.
Ukrainos prezidentas išreiškė atsargų optimizmą dėl taikos derybų pažangos, pabrėždamas, kad „Rusija dabar atrodo labiau linkusi į ugnies nutraukimą“.
Tuo tarpu D. Trumpas iš pradžių gyrė S. Witkoffo ir V. Putino susitikimą kaip „labai produktyvų“, tačiau vėliau atsisakė jį vadinti proveržiu, pažymėdamas, jog greičiausiai bus įvesti papildomi JAV antriniai muitai Rusijos prekybos partneriams.
„Karas vyksta Europoje“
Anksčiau D. Trumpas buvo nustatęs rugpjūčio 8 d. terminą Rusijai pasiekti paliaubas kare su Ukraina, įspėdamas, kad priešingu atveju bus įvestos naujos sankcijos, rašo „Kyiv Independent“.
V. Zelenskis nurodė, kad tolesnės derybos su Ukrainos partneriais numatytos rugpjūčio 7 d. Jų metu vyks nacionalinių saugumo patarėjų susitikimas internetu bei derybos su Italijos ir Prancūzijos pareigūnais. Jis taip pat pabrėžė, jog Europa privalo dalyvauti taikos procese, nes „karas vyksta Europoje, o Ukraina yra neatskiriama Europos dalis“.
Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas ne kartą ragino surengti aukščiausio lygio susitikimą tarp V. Zelenskio ir V. Putino, vadindamas tai vieninteliu keliu į ilgalaikį karo sprendimą.
Putinas neprieštarauja susitikimui su Zelenskiu
Maža to, Rusijos prezidentas V. Putinas pareiškė neprieštaraujantis susitikimui su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad tokioms deryboms turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos.
