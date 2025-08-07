Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti

2025-08-07 15:14
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-07 15:14

Artėjant kritiniam terminui, kurį Rusijai iškėlė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pranešė apie galimą trišalį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pačiu D. Trumpu. V. Zelenskis tikina, kad Ukraina derybų nebijo, tačiau ragina Europą neatsiriboti nuo taikos proceso. Tuo metu V. Putinas žurnalistams pavirtino, jog nieko prieš susitikti su V. Zelenskiu

Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti (nuotr. SCANPIX)
17

Artėjant kritiniam terminui, kurį Rusijai iškėlė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pranešė apie galimą trišalį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pačiu D. Trumpu. V. Zelenskis tikina, kad Ukraina derybų nebijo, tačiau ragina Europą neatsiriboti nuo taikos proceso. Tuo metu V. Putinas žurnalistams pavirtino, jog nieko prieš susitikti su V. Zelenskiu

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukraina nebijo susitikimų ir tikisi tokio pat drąsaus požiūrio iš Rusijos pusės. Atėjo laikas užbaigti karą“, – teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rugpjūčio 6 d. V. Zelenskis susisiekė su D. Trumpu ir Europos lyderiais. Pokalbio metu JAV prezidentas informavo apie specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Vladimiro Putino derybas, vykusias tą pačią dieną Maskvoje.

Ukrainos prezidentas išreiškė atsargų optimizmą dėl taikos derybų pažangos, pabrėždamas, kad „Rusija dabar atrodo labiau linkusi į ugnies nutraukimą“.

Tuo tarpu D. Trumpas iš pradžių gyrė S. Witkoffo ir V. Putino susitikimą kaip „labai produktyvų“, tačiau vėliau atsisakė jį vadinti proveržiu, pažymėdamas, jog greičiausiai bus įvesti papildomi JAV antriniai muitai Rusijos prekybos partneriams.

„Karas vyksta Europoje“

Anksčiau D. Trumpas buvo nustatęs rugpjūčio 8 d. terminą Rusijai pasiekti paliaubas kare su Ukraina, įspėdamas, kad priešingu atveju bus įvestos naujos sankcijos, rašo „Kyiv Independent“.

V. Zelenskis nurodė, kad tolesnės derybos su Ukrainos partneriais numatytos rugpjūčio 7 d. Jų metu vyks nacionalinių saugumo patarėjų susitikimas internetu bei derybos su Italijos ir Prancūzijos pareigūnais. Jis taip pat pabrėžė, jog Europa privalo dalyvauti taikos procese, nes „karas vyksta Europoje, o Ukraina yra neatskiriama Europos dalis“.

Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas ne kartą ragino surengti aukščiausio lygio susitikimą tarp V. Zelenskio ir V. Putino, vadindamas tai vieninteliu keliu į ilgalaikį karo sprendimą.

Putinas neprieštarauja susitikimui su Zelenskiu

Maža to, Rusijos prezidentas V. Putinas pareiškė neprieštaraujantis susitikimui su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad tokioms deryboms turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos.

