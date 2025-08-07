Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nutekintas Trumpo pasiūlymas Putinui: Kremlius jau sako, kad „juos tai tenkina“

2025-08-07 14:27
2025-08-07 14:27

Anot Lenkijos žiniasklaidos priemonės „Onet“, Maskva gavo palankų paliaubų pasiūlymą iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, kaip teigiama, buvo suderintas su Europos valstybėmis.

Anot Lenkijos žiniasklaidos priemonės „Onet“, Maskva gavo palankų paliaubų pasiūlymą iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, kaip teigiama, buvo suderintas su Europos valstybėmis.

Tuo tarpu ketvirtadienį Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad JAV pateikė Rusijai „priimtiną pasiūlymą“.

Remiantis portalo „Onet“ informacija, D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo trečiadienį vykusio vizito Maskvoje tikslas ir pagrindinė pokalbių tema su V. Putinu – su Europos valstybių susitarimu suderintas Jungtinių Valstijų pasiūlymas Rusijai dėl paliaubų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Onet“ išplatintas JAV pasiūlymas Maskvai:

Rusija ir Ukraina sudarys ne taikos sutartį, o paliaubas;

Numatyta faktiškai pripažinti Rusijos teritorinius laimėjimus (atidėjus šį klausimą 49 arba 99 metams);

Dauguma Rusijai taikomų sankcijų bus panaikintos;

Ilgalaikėje perspektyvoje bus grįžta prie Rusijos dujų ir naftos importo;

Karinė parama Ukrainai nebus sustabdyta.

Kremlių tai tenkina

„JAV pateikė pasiūlymą, kurį Rusijos pusė laiko priimtinu“, – žurnalistams pareiškė vienas iš Rusijos derybininkų, ilgametis diplomatas J. Ušakovas.

Tačiau kol kas nėra aišku, ar Rusija su pasiūlymu sutiks.

Anot portalo, apie tai, kad susitarimas yra įmanomas, liudija bent kelių žymių Europos politikų žodžiai. Pavyzdžiui, liepos 30 d. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad „yra didelė tikimybė ir daug ženklų, rodančių, kad Rusijos ir Ukrainos karas artimiausiu metu gali būti bent jau sustabdytas“.

Savo ruožtu, Čekijos prezidentas Petras Pavelas interviu BBC pažymėjo, kad „jei Ukrainos išlikimo kaina yra tai, kad Rusija okupuos dalį šalies, tai yra priimtina kaina”.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio: pirmą kartą gavome aiškių signalų, ko nori Rusija (25)
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje. „Mažai tikėtina, kad Ukraina išstums Rusiją“: įvardijo tris karo pabaigos scenarijus (128)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas ignoruoja Trumpo ultimatumą – generolai žada Ukrainos pralaimėjimą per kelis mėnesius (16)
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
Putinas perspėja JAV: Rusijos pozicija nesikeis net ir artėjant Trumpo ultimatumo terminui (34)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Lenda į Europą rusų mordos
Lenda į Europą rusų mordos
2025-08-07 14:42
Ko jie kokių mongolų teritorijų neužiminėja, ko rusofašistai lenda į jų taip nekenčiamus vakarus.
Todėl, kad čia viskas sutvarkyta. O jie lenda ant gatavo, nes patys nemoka, tik griauti sugeba. Taip ir Karaliaučiuje.
Atsakyti
vova pitersky
vova pitersky
2025-08-07 14:35
Pffff o tai kas trukdys ruskiam paskui dar teritorijos uzimt? Ir vel paskelbt "paliaubas" 99 metam? Ir vel pult ir vel paliaubas? T.y. susitarimai su ruskeleis nieko verti
Atsakyti
realybė yra tokia
realybė yra tokia
2025-08-07 14:47
Ko labiausiai nori Trumpas - tai Nobelio premija, kurios skyrimas bus svarstomas jau rugsėjo pradžioje. O antrą - jankiai puikiai įsiverino, kad pralaimėjo šį karą, nepamirškim, kad tai JAV karas prieš Rusiją Ukrainos teritorijoje. Jeigu jankiai nekariautų jie bankrutuotų, todėl ir įsuko ES į savo "Amerika first" projektą - ES pirkdama jankių ginklus išlaikys JAV.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
