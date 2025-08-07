Nutekintas Trumpo pasiūlymas Putinui: Kremlius jau sako, kad „juos tai tenkina“

Tuo tarpu ketvirtadienį Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad JAV pateikė Rusijai „priimtiną pasiūlymą“.
Remiantis portalo „Onet“ informacija, D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo trečiadienį vykusio vizito Maskvoje tikslas ir pagrindinė pokalbių tema su V. Putinu – su Europos valstybių susitarimu suderintas Jungtinių Valstijų pasiūlymas Rusijai dėl paliaubų.
„Onet“ išplatintas JAV pasiūlymas Maskvai:
Rusija ir Ukraina sudarys ne taikos sutartį, o paliaubas;
Numatyta faktiškai pripažinti Rusijos teritorinius laimėjimus (atidėjus šį klausimą 49 arba 99 metams);
Dauguma Rusijai taikomų sankcijų bus panaikintos;
Ilgalaikėje perspektyvoje bus grįžta prie Rusijos dujų ir naftos importo;
Karinė parama Ukrainai nebus sustabdyta.
Kremlių tai tenkina
„JAV pateikė pasiūlymą, kurį Rusijos pusė laiko priimtinu“, – žurnalistams pareiškė vienas iš Rusijos derybininkų, ilgametis diplomatas J. Ušakovas.
Tačiau kol kas nėra aišku, ar Rusija su pasiūlymu sutiks.
Anot portalo, apie tai, kad susitarimas yra įmanomas, liudija bent kelių žymių Europos politikų žodžiai. Pavyzdžiui, liepos 30 d. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad „yra didelė tikimybė ir daug ženklų, rodančių, kad Rusijos ir Ukrainos karas artimiausiu metu gali būti bent jau sustabdytas“.
Savo ruožtu, Čekijos prezidentas Petras Pavelas interviu BBC pažymėjo, kad „jei Ukrainos išlikimo kaina yra tai, kad Rusija okupuos dalį šalies, tai yra priimtina kaina”.
