Zelenskis įvardijo 3 uždavinius taikos link: „Prioritetai yra visiškai aiškūs“

Kaip pranešė Ukrainos vadovas „Telegram“, šiandien yra skambučių ir susitikimų diena, siekiant realios pažangos kelyje į taiką ir Ukrainos nepriklausomybės užtikrinimą bet kokiomis aplinkybėmis.
Visų pirma, V. Zelenskis planuoja keletą pokalbių. Žinoma, kad grafike numatytas pokalbis su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu.
„Bendrausime su kolegomis iš Prancūzijos ir Italijos. Taip pat vyks bendravimas nacionalinio saugumo patarėjų lygiu – šiandien pavedžiau surengti šį specialų formatą“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad vakar po bendro pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Europos lyderiais jis atskirai kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu.
V. Zelenskis pažymėjo, kad vyksta bendras darbas ir svarbu aptarti pagrindinius klausimus.
„Prioritetai yra visiškai aiškūs. Pirmasis – nutraukti žudynes, ir būtent Rusija turi nutraukti ugnį. Antrasis – tai formatas lyderiams, kad susitikimas galėtų duoti rezultatų siekiant tikrai ilgalaikės taikos“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Ukraina ne kartą sakė, kad realių sprendimų paieška gali būti tikrai veiksminga būtent lyderių lygiu. Todėl reikia nuspręsti dėl tokio formato laiko ir klausimų rato.
„Trečia – ilgalaikis saugumas. Tai įmanoma kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir Europa“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Ukraina niekada nenorėjo karo ir dirbs dėl taikos kuo produktyviau:
„Svarbiausia, kad Rusija, kuri pradėjo šį karą, tikrai imtųsi veiksmų agresijai nutraukti. Pasaulis turi svertų daryti spaudimą agresoriui, pasaulis turi galimybę patikrinti, ar laikomasi pažadų. Esu dėkingas visiems, kurie yra ryžtingai nusiteikę garbingai užbaigti karą“.
