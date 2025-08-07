Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius skelbia apie įvyksiantį Putino ir Trumpo susitikimą: tikina, kad sutarta dėl vietos

2025-08-07 11:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 11:21

Rusija pareiškė, kad sutarta dėl artimiausiomis dienomis vyksiančio Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusija pareiškė, kad sutarta dėl artimiausiomis dienomis vyksiančio Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo.

REKLAMA
2

Pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, kurį cituoja Kremliui artimi žiniasklaidos šaltiniai, susitarta dėl V. Putino ir D. Trumpo susitikimo vietos, tačiau „bus paskelbta šiek tiek vėliau“.

Orientacinė data – kita savaitė

„Kitas savaitė buvo pažymėta kaip orientacinė data Putino ir Trumpo susitikimui, bet kiek dienų užtruks pasirengimas, kol kas sunku pasakyti“, – pareiškė J. Ušakovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat teigia, kad vakar specialusis D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas tariamai „palietė trišalio susitikimo tarp Putino, Trumpo ir Zelenskio idėją“, bet Maskva to nekomentavo.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpas: „Yra didelė tikimybė, kad susitikimas įvyks labai greitai“

Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad galbūt labai greitai susitiks su Vladimiru Putinu, po to, kai Maskvoje surengtas jo specialiojo pasiuntinio ir Rusijos prezidento derybas pavadino produktyviomis.

REKLAMA

Apie galimą aukšto lygio susitikimą buvo kalbama per D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbį telefonu, kuriame, pasak aukšto rango šaltinio Kyjive, taip pat dalyvavo NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Jungtinės Karalystės (JK), Vokietijos bei Suomijos vadovai.

„Yra didelė tikimybė, kad susitikimas įvyks labai greitai“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose atsakė D. Trumpas į klausimą, kada jis susitiks su ukrainiečių ir rusų lyderiais. 

Jis nenurodė, kur galėtų įvykti susitikimas su V. Putinu. Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį. 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Rusijos invazija į Ukrainą tapo Donaldo Trumpo karu (53)
Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas (nuotr. SCANPIX)
Viešai susikirto Medvedevas ir Grahamas: svaidėsi grasinimai, išvadino seneliu (1)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas tuoj gailėsis, kad žaidė su Trumpu: jam jau ima trūkti laiko (52)
Dmitrijus Medvedevas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Medvedevą įsiutino naujas Trumpo ultimatumas: prakalbo apie karą ir su JAV (53)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų