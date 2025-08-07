Kremlius skelbia apie įvyksiantį Putino ir Trumpo susitikimą: tikina, kad sutarta dėl vietos

Pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, kurį cituoja Kremliui artimi žiniasklaidos šaltiniai, susitarta dėl V. Putino ir D. Trumpo susitikimo vietos, tačiau „bus paskelbta šiek tiek vėliau“.
Orientacinė data – kita savaitė
„Kitas savaitė buvo pažymėta kaip orientacinė data Putino ir Trumpo susitikimui, bet kiek dienų užtruks pasirengimas, kol kas sunku pasakyti“, – pareiškė J. Ušakovas.
Jis taip pat teigia, kad vakar specialusis D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas tariamai „palietė trišalio susitikimo tarp Putino, Trumpo ir Zelenskio idėją“, bet Maskva to nekomentavo.
Trumpas: „Yra didelė tikimybė, kad susitikimas įvyks labai greitai“
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad galbūt labai greitai susitiks su Vladimiru Putinu, po to, kai Maskvoje surengtas jo specialiojo pasiuntinio ir Rusijos prezidento derybas pavadino produktyviomis.
Apie galimą aukšto lygio susitikimą buvo kalbama per D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbį telefonu, kuriame, pasak aukšto rango šaltinio Kyjive, taip pat dalyvavo NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Jungtinės Karalystės (JK), Vokietijos bei Suomijos vadovai.
„Yra didelė tikimybė, kad susitikimas įvyks labai greitai“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose atsakė D. Trumpas į klausimą, kada jis susitiks su ukrainiečių ir rusų lyderiais.
Jis nenurodė, kur galėtų įvykti susitikimas su V. Putinu. Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!