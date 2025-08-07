Trumpas iškėlė ultimatumą Putinui: susitiks tik viena sąlyga

Putinas turi svarbesnių reikalavimų nei Ukrainos žemės: aiškėja jo užmojai derybose
Yra klausimų, kurie Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui yra svarbesni nei teritorijos, skelbia „The New York Times“. Anot leidinio šaltinių, galiausiai Maskvos įtaka Kyjivui V. Putinui atrodo svarbesnis klausimas už tai, kokias Ukrainos žemes kontroliuos Rusija.
Apie tai leidiniui komentavo Kremliui artimi žmonės ir politikos analitikai.
Po žinių apie artėjantį Putino ir Trumpo susitikimą šoktelėjo Rusijos akcijų indeksas
Kremliui ketvirtadienį paskelbus apie artimiausiomis dienomis planuojamą Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą, šoktelėjo Rusijos akcijos, praneša portalas „The Moscow Times“.
Maskvos vertybinių popierių biržos (MOEX) indeksas, kuris atspindi 40 didžiausių šalies viešai kotiruojamų bendrovių, iki vidurdienio Maskvos laiku šoktelėjo daugiau nei 5 proc. ir pasiekė apie 2905 punktus – aukščiausią lygį per du mėnesius.
Šis kilimas laikomas didžiausiu vienos dienos prieaugiu nuo vasario 13 d., kai Rusijos ir JAV prezidentai sausio mėnesį pirmą kartą po D. Trumpo inauguracijos antrai kadencijai pašnekėjo telefonu.
Didžiausi šuoliai fiksuoti tarp energetikos bendrovių akcijų: „Gazprom“ akcijos pakilo 3,65 proc., o „Novatek“ – 5,44 proc. Valstybinio banko „Sberbank“ akcijos pakilo vos 1,43 proc., o „VTB“ – 0,77 proc.
Kilimas stebėtas ir valiutų rinkose. Rusijos rublis sustiprėjo 0,7 proc. juanio, 0,8 proc. JAV dolerio ir 0,7 proc. euro atžvilgiu, rašo „The Moscow Times“.
Europai – žinia iš Trumpo: Putinas kalba apie žemių mainus
Aiškėja vis naujos detalės apie Donaldo Trumpo pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Europos lyderiais, taip pat apie planuojamą D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. „Bloomberg“ rašo, kad V. Putinas užsimena apie galimus teritorijų mainus.
Putinas: susitikimas su Trumpu galėtų įvykti JAE
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) kaip potencialią vietą artėjančiam viršūnių susitikimui su JAV vadovu Donaldu Trumpu.
„Turime daug draugų, kurie nori padėti mums organizuoti tokius renginius. Vienas iš mūsų draugų yra Jungtinių Arabų Emyratų prezidentas“, – sakė Putinas, stovėdamas šalia JAE lyderio Mohamedo bin Zayedo Al Nahyano.
Jis pridūrė, kad JAE „būtų viena iš gana tinkamų vietų“.
JAV šio pareiškimo kol kas nekomentavo.
Kremlius ir Baltieji rūmai anksčiau pranešė, kad artimiausiomis dienomis gali įvykti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas.
Tokia žinia pasirodė Maskvoje išvakarėse įvykus D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Rusijos prezidento deryboms, kurias Vašingtonas bei Maskva vadino konstruktyviomis ir produktyviomis.
Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Laikraštis „The New York Times“ ir televizija CNN, cituodami su šiuo planu susipažinusius asmenis, pranešė, kad D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę, o po to nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos lyderiu ir Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.
Pastarasis ketvirtadienį sakė, kad norėtų susitikti su V. Putinu, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.
Tuo metu Kremliaus šeimininkas sakė, kad neįvykdytos tam tikros sąlygos dėl jo potencialaus susitikimo su Ukrainos lyderiu.
„Apskritai nieko prieš tai neturiu, tai įmanoma, bet tam reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Deja, dar esame toli nuo tokių sąlygų sukūrimo“, – Kremliuje žurnalistams sakė V. Putinas.
Birželį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik „paskutinėje“ derybų fazėje dėl daugiau nei trejus metus trunkančio konflikto pabaigos.
Visa tai vyksta artėjant penktadieniui – JAV prezidento nustatytam terminui, iki kurio Maskva turi imtis veiksmų dėl karo Ukrainoje nutraukimo arba sulauks naujų sankcijų.
Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo galimo viršūnių susitikimo su JAV ir Rusija tikslus. „Pirma: reikia nutraukti žudymą. Rusija turi pritarti paliauboms“, – rašė V. Zelenskis tinkle „X“.
Antra: JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotas viršūnių susitikimas turi būti suorganizuotas taip, kad jame „galėtų būti pasiekta tikrai ilgalaikė taika“. Ukraina ne kartą sakė, kad susitarti dėl karo užbaigimo greičiausiai galima susitikime valstybių vadovų lygiu. Trečia: kalba eina apie ilgalaikį saugumą, kuris turi būti užtikrintas kartu su JAV ir Europa.
D. Trumpo planas numato, kad jis pradžioje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o tada turėtų įvykti trišalis susitikimas su V. Zelenskiu. Kremlius patvirtino, kad vyksta pasirengimas viršūnių susitikimui su D. Trumpu, kuris gali įvykti jau ateinančiomis dienomis. Tačiau dėl susitikimo su V. Zelenskiu V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas buvo atsargus.
V. Zelenskis paskelbė apie virtinę pokalbių telefonu ketvirtadienį, kad suderintų pozicijas su Europos partneriais. Tikslas yra „pasiekti realią pažangą kelyje į taiką ir bet kokiomis aplinkybėmis išsaugoti Ukrainos nepriklausomybę“.
„Mažai tikėtina, kad Ukraina išstums Rusiją“: įvardijo tris karo pabaigos scenarijus
Yra trys pagrindiniai scenarijai okupantų vykdomam karui Ukrainoje užbaigti. Tai interviu „Ukrinform“ pareiškė buvęs Kanados karinių pajėgų vyriausiojo štabo pavaduotojas, aukšto rango karininkas Markas Normanas.
„Pirmasis – Ukraina visiškai išstumia Rusiją, bet jo įgyvendinimas mažai tikėtinas“, – teigia M. Normanas.
„Antrasis – Rusija užima dalį arba visą Ukrainos teritoriją“, – pridūrė jis.
Anot Kanados pareigūno, antrasis scenarijus taip pat mažai tikėtinas. M. Normanas teigia, kad labiausiai tikėtinas yra trečiasis scenarijus – susitarimas su teritoriniais ar kitokiais kompromisais.
„Trečiasis ir, deja, labiausiai realus scenarijus – tai paliaubos arba kitas derybinis susitarimas su tam tikrais teritoriniais ar kitais kompromisais. Sunku pasakyti, kokie jie galėtų būti. Bet aišku viena – sprendimai neturi būti primesti iš išorės“, – situaciją įvertino Kanados pareigūnas.
„Ukraina nepradėjo šio karo ir būtų neteisinga versti ją priimti blogą taiką tik tam, kad kiti galėtų pasakyti, kad problema išspręsta“, – pabrėžė M. Normanas.
Pasak karininko, labiausiai jį stebina ir įkvepia ukrainiečių karių atsidavimas. Be to, jis pabrėžė, kad yra sužavėtas Ukrainos diegiamų inovacijų tempu.
„Tai rodo, kad didelės tradicinės armijos yra pažeidžiamos lanksčių, asimetrinių pajėgų. Šis karas keičia mūsų supratimą apie ginkluotus konfliktus tarp valstybių“, – pridūrė M. Normanas.
Nutekintas Trumpo pasiūlymas Putinui: Kremlius jau sako, kad „juos tai tenkina“
Anot Lenkijos žiniasklaidos priemonės „Onet“, Maskva gavo palankų paliaubų pasiūlymą iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, kaip teigiama, buvo suderintas su Europos valstybėmis.
Tuo tarpu ketvirtadienį Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad JAV pateikė Rusijai „priimtiną pasiūlymą“.
„Onet“ išplatintas JAV pasiūlymas Maskvai:
Rusija ir Ukraina sudarys ne taikos sutartį, o paliaubas;
Numatyta faktiškai pripažinti Rusijos teritorinius laimėjimus (atidėjus šį klausimą 49 arba 99 metams);
Dauguma Rusijai taikomų sankcijų bus panaikintos;
Ilgalaikėje perspektyvoje bus grįžta prie Rusijos dujų ir naftos importo;
Karinė parama Ukrainai nebus sustabdyta.
Zelenskis: Europa turi dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje nutraukimo
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Europa turi dalyvauti derybose, kuriomis bus siekiama nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą.
Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Kremlius paskelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas artimiausiomis dienomis susitiks su JAV vadovu Donaldu Trumpu.
„Karas vyksta Europoje, o Ukraina yra neatsiejama Europos dalis – mes jau deramės dėl stojimo į ES. Todėl Europa turi būti atitinkamų procesų dalyvė“, – po pokalbio su Vokietijos kancleriu Frydrichu Merzu socialiniuose tinkluose nurodė Ukrainos prezidentas.
„JAV pateikė pasiūlymą, kurį Rusijos pusė laiko priimtinu“, – žurnalistams pareiškė vienas iš Rusijos derybininkų, ilgametis diplomatas J. Ušakovas.
Ukrainos dronų atakos metu kilo gaisras Krasnodaro naftos perdirbimo gamykloje
Vietos valdžios institucijos ketvirtadienį anksti ryte pranešė, kad naktį Ukrainos dronų smūgis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje pietinėje Krasnodaro srityje, rašo „The Moscow Times“.
Regioninis krizių centras pranešė, kad gaisras kilo Afipskio perdirbimo gamykloje, esančioje į pietus nuo regiono sostinės, kai nukritusio drono nuolaužos uždegė dujų kondensato perdirbimo įrenginį. Avarinės tarnybos gaisrą užgesino iki 8:21 val. vietos laiku.
Nepaisant oficialių įspėjimų nefilmuoti įvykio vietos, „Telegram“ platformoje platinamuose vaizduose matyti liepsnos ir tiršti juodi dūmai, kylantys iš, kaip teigiama, Afipskio naftos perdirbimo gamyklos.
„Telegram“ naujienų kanalas „Astra“ pranešė, kad dronai taip pat smogė karinei bazei netoliese esančiame Slavjansko mieste, remdamasis vietos gyventojų ir avarinių tarnybų pranešimais.
JAV suimtas karys, įtariamas bandęs perduoti Rusijai slaptos informacijos apie tankus
Trečiadienį JAV teisingumo departamentas paskelbė, kad Teksase suimtas 22 metų JAV karys Tayloras Adamas Lee, kaltinamas bandymu perduoti Rusijai slaptos informacijos apie silpnąsias tanko „M1A2 Abrams“ vietas, praneša naujienų portalas „Meduza“.
„Baudžiamajame skunde teigiama, kad kaltinamasis siekė perduoti Rusijai slaptą nacionalinės gynybos informaciją, susijusią su pagrindinio mūsų šalies kovinio tanko „M1A2 Abrams“ eksploatavimu“, – pasakė generalinio prokuroro padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas A. Eisenbergas.
Teismo dokumentuose rašoma, kad 2025 m. birželį T. Lee, kuris turėjo aukšto lygio leidimą dirbti su slapta informacija, internetu pardavė duomenis apie tanką „Abrams“ ir pasisiūlė padėti Rusijai, neva sakydamas, kad „net savanoriškai padės Rusijos Federacijai“, kai tik ten nuvyks.
Liepą T. Lee susitiko su asmeniu, kurį laikė Rusijos vyriausybės atstovu, ir perdavė jam atminties kortelę su informacija apie tanką. Susitikimo metu jis taip pat aptarė galimybę perduoti vieną iš tanko vidaus komponentų. Vėliau tą patį mėnesį jis pristatė detalę į sandėlį Teksase, o savo kontaktiniam asmeniui parašė žinutę: „Misija įvykdyta“.
FTB Kontržvalgybos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Romanas Rozhavsky‘is teigė, kad tyrimo metu nustatyta, jog T. Lee slaptą informaciją „asmeniui, kuris, jo manymu, buvo Rusijos žvalgybos pareigūnas“, bandė perduoti mainais į Rusijos pilietybę.
Kremlius skelbia apie įvyksiantį Putino ir Trumpo susitikimą: tikina, kad sutarta dėl vietos
Rusija pareiškė, kad sutarta dėl artimiausiomis dienomis vyksiančio Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo.
Pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, kurį cituoja Kremliui artimi žiniasklaidos šaltiniai, susitarta dėl V. Putino ir D. Trumpo susitikimo vietos, tačiau „bus paskelbta šiek tiek vėliau“.
Orientacinė data – kita savaitė
„Kitas savaitė buvo pažymėta kaip orientacinė data Putino ir Trumpo susitikimui, bet kiek dienų užtruks pasirengimas, kol kas sunku pasakyti“, – pareiškė J. Ušakovas.
Jis taip pat teigia, kad vakar specialusis D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas tariamai „palietė trišalio susitikimo tarp Putino, Trumpo ir Zelenskio idėją“, bet Maskva to nekomentavo.
Zelenskis sako norintis susitikti su Putinu, kad baigtųsi karas Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pasisakė už asmeninį susitikimą su Vladimiru Putinu, siekiant užbaigti karą.
Taip jis kalbėjo kitą dieną po JAV vadovo Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio susitikimo su Rusijos lyderiu Maskvoje. D. Trumpas po to susitikimo pareiškė, kad jis labai greitai gali susitikti su V. Putinu, o vėliau galėtų būti surengtos trišalės JAV, Rusijos ir Ukrainos lyderių derybos.
Siekdamas taikos Ukrainoje Trumpas gali patekti į Putino spąstus
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie „didelę pažangą“ bandant nutraukti karą Ukrainoje ir pranešė apie galimą susitikimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu artimiausiomis savaitėmis.
Anot D. Trumpo, šis susitikimas gali tapti lūžio tašku siekiant taikos – susitikimas gali būti netgi trišalis, dalyvaujant Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
Vis dėlto CNN pažymi, kad tikėtina, jog V. Putinas „vėl tik žaidžia“ su JAV prezidentu, naudodamas diplomatinius manevrus kaip vilkinimo taktiką.
Tuo tarpu trečiadienį žurnalistas paklausė JAV prezidento, kas jam suteikia pasitikėjimo, kad V. Putinas ir šį kartą jo nevedžioja už nosies. D. Trumpas teigė, kad nėra pasirengęs atsakyti į šį klausimą ir atsakys po kelių savaičių, „o gal ir anksčiau“.
Nepakankamai įvertina?
Seniai Vašingtone vyraujantis skepticizmas dėl Kremliaus ketinimų tik sustiprėjo po paskutinių Rusijos atakų prieš Ukrainos miestus, kurios buvo vienos intensyviausių per visą karo laikotarpį.
„Kartais mes nepakankamai įvertiname, kiek Kremlius yra suinteresuotas tęsti šį karą“, – pažymi analitikas Davidas Salvo.
„Putino režimas ekonomiškai, politiškai ir ideologiškai laikosi dėl karo“, – pažymi jis.
D. Trumpo pasiuntinio Steve'o Witkoffo grįžimas iš Maskvos po derybų su Kremliaus vadovu sukėlė naują optimizmo bangą. Tačiau konkrečių rezultatų – nulis.
Ir nors D. Trumpas užsimena apie „labai didelę tikimybę“, kad karas bus baigtas, istorija rodo, kad Rusija dažnai nesilaiko pažadų dėl paliaubų, pažymi CNN.
Zelenskis tiki, kad spaudimas veikia
Trečiadienį prezidentas V. Zelenskis pripažino: „Dabar Rusija, atrodo, labiau linkusi nutraukti ugnį – spaudimas veikia“.
Tačiau tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas paragino nepasiduoti iliuzijoms ir atidžiai išnagrinėti kiekvieną pasiūlymą.
„Svarbiausia – įsitikinti, kad jie nieko neapgaus – nei mūsų, nei JAV“, – sakė jis.
Galimybė Putinui grįžti į pasaulinę areną
Anot CNN, pavojinga tai, kad Putinas gali panaudoti viršūnių susitikimą tik kaip spektaklį.
„V. Putinas tai mato kaip galimybę grįžti į pasaulinę areną... Manau, jis žino, kad sąmoningai ar nesąmoningai šiek tiek perlenkė lazdą su D. Trumpu, ir turi keletą idėjų, kaip pakreipti situaciją savo naudai“, – mano buvęs Donaldo Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas.
Anot jo, Rusija gali pasiūlyti laikiną „nuolaidą“ – pavyzdžiui, nutraukti oro smūgius – bet tuo pačiu tęsti puolimą rytinėje Ukrainoje, kad sustiprintų savo pozicijas.
Taip pat yra rizika, kad V. Putinas bandys įtikinti D. Trumpą sutikti su susitarimu, kuris įtvirtins Ukrainos teritorijų okupaciją ir sustabdys Kyjivo siekį įstoti į NATO.
Svarbu paminėti, kad trečiadienį D. Trumpas ir V. Zelenskis surengė telefoninį pokalbį su Europos lyderiais, o tai rodo bandymą išsaugoti transatlantinę vienybę.
Kitas galimas Rusijos žingsnis būtų paskatinti Trumpą nukreipti dėmesį nuo Ukrainos – galbūt pažadant derybas dėl susitarimo dėl branduolinių ginklų kontrolės, kuris sustiprintų jo įtaką, arba kokį nors reikšmingą ekonominį bendradarbiavimą, kuris pažadintų D. Trumpo verslininko gyslelę ir polinkį į sandėrius.
CNN rašo, kad Ukraina taip pat turi būti išklausyta ir ji atsargiai vertins D. Trumpo grįžimą prie prorusiško taikos plano, kuris atitiktų Maskvos reikalavimus išlaikyti visą jos užgrobtą teritoriją Ukrainoje ir stojimo į NATO atsisakymą.
Maskva jau seniai bando pasinaudoti D. Trumpo skepticizmu dėl karo, skatindama nesutarimus tarp JAV ir Kyjivo Europos sąjungininkų.
Ukrainoje per rusų atakas nukentėjo keturi žmonės
Ukrainos Dnipro mieste ir aplinkiniame regione per rusų atakas naktį į ketvirtadienį nukentėjo keturi žmonės, pranešė pareigūnai.
Dnipropetrovsko srities vadovas Serhijus Lysakas socialiniame tinkle „Telegram“ sakė, kad Dnipre nukentėjo keturi žmonės, du iš jų pateko į ligoninę.
Kilo keletas gaisrų. Sunaikinta 12 automobilių, dar 17 nukentėjo nuo liepsnų. Taip pat nukentėjo aštuoni gyvenamieji namai, padaryta žalos transporto bendrovei.
Įvairiuose Dnipropetrovsko srities miestuose taip pat atakos sukėlė gaisrų, bet apie nukentėjusius žmones juose nepranešama.
Pasak S. Lysako, naktį virš Dnipropetrovsko srities numušti 33 rusų dronai.
Gali sujaukti planus: vienas pasaulio lyderis neleis Putinui užbaigti karo
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai aktyviai stengiantis užbaigti karą Ukrainoje, Kinija faktiškai sabotuoja taikos procesą, iš šešėlių kurstydama konfliktą.
Kaip rašo strateginė karinės žvalgybos analitikė, buvusi Pentagono žvalgybos departamento pareigūnė Rebeka Koffler leidinyje „The Telegraph“, Xi Jinpingas nėra suinteresuotas karo pabaiga – priešingai, Pekinas siekia jį kuo labiau užtęsti.
Rubio: pirmą kartą gavome aiškių signalų, ko nori Rusija
Jungtinės Valstijos pagaliau gavo aiškių signalų iš Rusijos Federacijos dėl galimų sąlygų, kuriomis būtų nutrauktas plataus masto karas prieš Ukrainą.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, po to, kai Baltųjų rūmų ypatingasis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio tai pasakė duodamas interviu naujienų kanalui „Fox Business Network“.
„Manau, kad pirmą kartą nuo šios administracijos darbo pradžios turime konkrečių pavyzdžių, ko Rusija prašytų, kad karas būtų baigtas, – sakė M. Rubio, konkrečių Kremliaus reikalavimų neatskleisdamas. – Akivaizdu, kad ukrainiečiai turi teisę pareikšti savo poziciją. Turime pakankamai suartinti abi puses ir abi pozicijas, kad galutinis „artintojas“ – prezidentas Trumpas – galėtų įsitraukti į šį procesą ir viską užbaigti.“
Trumpas sako, kad galbūt labai greitai susitiks su Vladimiru Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad galbūt labai greitai susitiks su Vladimiru Putinu, po to, kai Maskvoje surengtas jo specialiojo pasiuntinio ir Rusijos prezidento derybas pavadino produktyviomis.
Apie galimą aukšto lygio susitikimą buvo kalbama per D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbį telefonu, kuriame, pasak aukšto rango šaltinio Kyjive, taip pat dalyvavo NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Jungtinės Karalystės (JK), Vokietijos bei Suomijos vadovai.
„Yra didelė tikimybė, kad susitikimas įvyks labai greitai“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose atsakė D. Trumpas į klausimą, kada jis susitiks su ukrainiečių ir rusų lyderiais.
Jis nenurodė, kur galėtų įvykti susitikimas su V. Putinu. Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Sulaikytas JAV karys, bandęs rusams perduoti slaptą informaciją apie tanką
Jungtinėse Valstijose trečiadienį už bandymą perduoti Rusijai slaptą informaciją apie pagrindinį amerikietišką kovinį tanką sulaikytas amerikiečių karys, pranešė Teisingumo departamentas.
22-ejų Tayloras Adamas Lee iš El Paso Teksase kaltinamas bandymu perduoti nacionalinės gynybos informaciją užsienio priešui, teigiama departamento pranešime.
„Tayloras Lee, įtariama, bandė perduoti slaptą karinę informaciją apie JAV tankų silpnybes asmeniui, kurį jis laikė Rusijos žvalgybos pareigūnu, mainais už Rusijos pilietybę“, – JAV Federalinių tyrimų biuro (FTB) kontržvalgybos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Romanas Rozhavsky.
„Šiandieninis sulaikymas yra žinia visiems, kurie galvoja apie išdavystę JAV, ypač kariams, kurie prisiekė ginti mūsų tėvynę“, – pridūrė R. Rozhavsky.
Departamentas teigia, kad T. A. Lee, kuris tarnavo Fort Blise, Teksase, bandė perduoti techninę informaciją apie tanką „M1A2 Abrams“ Rusijos gynybos ministerijai.
T. A. Lee per susitikimą liepą, įtariama, perdavė SD kortelę su dokumentais ir informacija apie tanką asmeniui, kurį jis laikė Rusijos vyriausybės atstovu, nurodė JAV.
Ukraina dronais atakavo Volgogradą: kilo gaisras geležinkelio stotyje
Rugpjūčio 7 d. naktį Ukrainos dronai atakavo Volgogrado sritį Rusijoje. Dronai skrido į dvi geležinkelio stotis. Vienoje jų kilo gaisras.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi regiono gubernatoriaus Andrejus Bočarovo pareiškimu „Telegram.
Savo pranešime jis teigia, kad oro pajėgos tariamai atrėmė dronų ataką ir nukentėjusiųjų nėra. Tačiau apsieita ne be nuostolių, nes buvo užpultos dvi geležinkelio stotys.
„Surovikino geležinkelio stotyje kilo gaisras administraciniame pastate, kurį greitai gesina ugniagesiai. Maksimo Gorkio geležinkelio stotyje šiuo metu šalinamos sunaikinto bepiločio orlaivio nuolaužos – objektų apgadinimų nėra“, – nurodė A. Bočarovas.
Jis taip pat pridūrė, kad geležinkelio transportas tariamai veikia įprastu režimu.
Dronų ataka Volgogrado srityje
„RBC-Ukraina“ nurodo, kad pranešimai apie nežinomų dronų ataką pradėjo plaukti apie 01:30 val. Vėliau „Telegram“ kanalai patikslino, kad ataka prasidėjo apie pirmą valandą nakties.
Iš pradžių buvo girdimi dronų garsai, o po to – apie 10 sprogimų. Vėliau, po tariamo vieno iš dronų „nuolaužų kritimo“, geležinkelio stoties rajone Surovikino kilo gaisras. Tuo pačiu metu socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdai, kuriuose matyti liepsnos.
Zelenskis: panašu, kad Rusija tapo labiau linkusi į paliaubas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jam atrodo, jog po trečiadienį įvykusio Vladimiro Putino ir Steve‘o Witkoffo susitikimo Rusija tapo „labiau linkusi į paliaubas“.
Apie tai jis kalbėjo kreipdamasis į ukrainiečius, rašo „Sky news“.
„Spaudimas jiems veikia“, – sako V. Zelenskis.
„Tačiau svarbiausia, kad jie neapgaudinėtų mūsų dėl detalių – nei mūsų, nei JAV“, – pabrėžia jis.
Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas galės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, jei pavyks suderinti Kyjivo, Maskvos ir Europos partnerių pozicijas.
Apie tai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė televizijos kanalui „Fox Business“.
Anot M. Rubio, JAV pirmą kartą gavo aiškius signalus, kad „Rusija galėtų prašyti nutraukti karą“. Tačiau jis neatskleidė Kremliaus sąlygų.
„Mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija būtų pasirengusi baigti karą. Dabar mums reikės palyginti tai su tuo, kam sutiks europiečiai ir ką bus pasirengę padaryti ukrainiečiai. Mums reikia suprasti, kaip šias pozicijas priartinti viena prie kitos. Jei mums pavyks priartinti tai, ko nori rusai, ir tai, ko nori ukrainiečiai, tada prezidentas turės galimybę surengti susitikimą, kuriame dalyvaus abu – V. Putinas ir V. Zelenskis“, – pareiškė JAV valstybės sekretorius.
Kaip pažymėjo M. Rubio, pagrindiniai klausimai gali būti teritoriniai. Tam tikrame derybų etape turi būti paskelbtas ugnies nutraukimas.
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas
D. Trumpas įsakė savo komandai greitu metu suorganizuoti susitikimą su V Putinu ir V. Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.
Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė savo greitu metu suorganizuoti susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.
Pirmiau susitiks su V. Putinu
Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.
„D. Trumpo padėjėjai nedelsdami ėmėsi planuoti šiuos susitikimus. Nors prezidento kelionė ir svarbus susitikimas su dviem pasaulio lyderiais paprastai reikalauja laiko planavimui, šie pareigūnai pažymėjo, kad Trumpas ragina savo komandą veikti greitai“, – rašo CNN.
Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Laikraštis „The New York Times“ ir televizija CNN, cituodami su šiuo planu susipažinusius asmenis, pranešė, kad D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę, o po to nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos lyderiu ir V. Zelenskiu.
D. Trumpo pokalbis su V. Zelenskiu surengtas po anksčiau trečiadienį Maskvoje įvykusių JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų, kurias D. Trumpas pavadino produktyviomis, artėjant JAV prezidento nustatytam terminui, iki kurio Maskva turi imtis veiksmų dėl karo Ukrainoje nutraukimo arba sulauks naujų sankcijų.
„Padaryta didelė pažanga!“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“ ir pridūrė, kad apie susitikimo rezultatus informavo kai kuriuos Europos sąjungininkus.
„Visi sutinka, kad šis karas turi būti baigtas, ir artimiausiomis dienomis ir savaitėmis mes to sieksime“, – pareiškė D. Trumpas.
Tačiau po kelių minučių aukšto rango JAV pareigūnas pareiškė, kad „antrinės sankcijos“ vis dėlto turėtų būti įgyvendintos per dvi dienas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sakė, kad S. Witkoffas grįžta su Maskvos pasiūlymu dėl paliaubų, kurį reikės aptarti su Ukraina ir Vašingtono sąjungininkais Europoje.
Jis taip pat išreiškė atsargumą dėl D. Trumpo ir V. Putino susitikimo datos, sakydamas, kad „dar laukia daug darbo“, ir pridūrė, kad tai gali užtrukti „galbūt kelias savaites“.
Trumpas iškėlė ultimatumą Putinui: susitiks tik viena sąlyga
JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Vladimiru Putinu tik tuo atveju, jei Rusijos prezidentas taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „New York Post“.
Leidinys neskelbia, kokiais šaltiniais remiasi, tačiau šią naujieną skelbia kaip išskirtinai šio leidinio gautą informaciją.