TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Syrskis atskleidė naujų Kursko operacijos detalių: įvardijo, koks buvo tikslas

2025-08-07 23:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 23:03

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis papasakojo apie Kursko operacijos planavimą ir paaiškino, koks buvo operacijos tikslas, rašo UNIAN.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
8

Anot O. Syrskio, iš pradžių buvo planuojamas tik vienas veiksmas – smūgis rusų užnugariui. Tačiau vėliau atsižvelgus į Ukrainos karių galimybes buvo judėta toliau.

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske
FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

„Buvo gana sudėtingas priemonių kompleksas, kad būtų parengti ne tik tie daliniai, kurie žengė į priekį, bet ir tie, kurie buvo konsoliduoti ir paskui išlaikė tas linijas, pozicijas, visą teritoriją“, – sako jis.

„Aš skaičiavau su ta galimybe, kad greičiausiai turėsime išlaikyti tą teritoriją kaip kozirį, kuris mums pravers ateityje“, – teigia O. Syrskis.

Syrskis įvardijo Ukrainos tikslą Kursko srityje

Anot jo, ukrainiečiai siekė kuo toliau įžengti į Rusijos teritoriją ir tas teritorijas išlaikyti.

„Nors iš pradžių priešas neturėjo tiek daug, jis gana greitai perkėlė savo pajėgas ir priemones. Iš pradžių tai mums irgi buvo į naudą, nes jis tuos judėjimus vykdė taip, kaip visada: viską, ką turėjo, metė „į krosnį“.

Buvo perkeliami nepasiruošę daliniai. Pagrindinė jų užduotis buvo mus sulaikyti. Jie patyrė didžiulius nuostolius, atsitraukė, vėl perkėlė (pajėgas – red. past.). Ir taip priešas sugebėjo sukurti iki 50, o paskui iki 60 tūkstančių grupuočių. Kartu į šią grupuotę įėjo geriausi rusų daliniai“, – sako O. Syrskis.

Ukrainos pajėgos, dalyvavusios pernai įvykdytame puolime į Rusijos Kursko sritį, iki pat misijos išvakarių nežinojo, kad ruošiasi pradėti tokį puolimą į Rusijos teritoriją, „Business Insider“ anksčiau pasakojo vienas iš vadų Oleksijus Vovkotrubas.

