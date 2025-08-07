Syrskis atskleidė naujų Kursko operacijos detalių: įvardijo, koks buvo tikslas

Anot O. Syrskio, iš pradžių buvo planuojamas tik vienas veiksmas – smūgis rusų užnugariui. Tačiau vėliau atsižvelgus į Ukrainos karių galimybes buvo judėta toliau.
„Buvo gana sudėtingas priemonių kompleksas, kad būtų parengti ne tik tie daliniai, kurie žengė į priekį, bet ir tie, kurie buvo konsoliduoti ir paskui išlaikė tas linijas, pozicijas, visą teritoriją“, – sako jis.
„Aš skaičiavau su ta galimybe, kad greičiausiai turėsime išlaikyti tą teritoriją kaip kozirį, kuris mums pravers ateityje“, – teigia O. Syrskis.
Syrskis įvardijo Ukrainos tikslą Kursko srityje
Anot jo, ukrainiečiai siekė kuo toliau įžengti į Rusijos teritoriją ir tas teritorijas išlaikyti.
„Nors iš pradžių priešas neturėjo tiek daug, jis gana greitai perkėlė savo pajėgas ir priemones. Iš pradžių tai mums irgi buvo į naudą, nes jis tuos judėjimus vykdė taip, kaip visada: viską, ką turėjo, metė „į krosnį“.
Buvo perkeliami nepasiruošę daliniai. Pagrindinė jų užduotis buvo mus sulaikyti. Jie patyrė didžiulius nuostolius, atsitraukė, vėl perkėlė (pajėgas – red. past.). Ir taip priešas sugebėjo sukurti iki 50, o paskui iki 60 tūkstančių grupuočių. Kartu į šią grupuotę įėjo geriausi rusų daliniai“, – sako O. Syrskis.
Ukrainos pajėgos, dalyvavusios pernai įvykdytame puolime į Rusijos Kursko sritį, iki pat misijos išvakarių nežinojo, kad ruošiasi pradėti tokį puolimą į Rusijos teritoriją, „Business Insider“ anksčiau pasakojo vienas iš vadų Oleksijus Vovkotrubas.
