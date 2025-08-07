Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rubio: pirmą kartą gavome aiškių signalų, ko nori Rusija

2025-08-07 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 08:50

Jungtinės Valstijos pagaliau gavo aiškių signalų iš Rusijos Federacijos dėl galimų sąlygų, kuriomis būtų nutrauktas plataus masto karas prieš Ukrainą.

Jungtinės Valstijos pagaliau gavo aiškių signalų iš Rusijos Federacijos dėl galimų sąlygų, kuriomis būtų nutrauktas plataus masto karas prieš Ukrainą.

REKLAMA
3

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, po to, kai Baltųjų rūmų ypatingasis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio tai pasakė duodamas interviu naujienų kanalui „Fox Business Network“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad pirmą kartą nuo šios administracijos darbo pradžios turime konkrečių pavyzdžių, ko Rusija prašytų, kad karas būtų baigtas, – sakė M. Rubio, konkrečių Kremliaus reikalavimų neatskleisdamas. – Akivaizdu, kad ukrainiečiai turi teisę pareikšti savo poziciją. Turime pakankamai suartinti abi puses ir abi pozicijas, kad galutinis „artintojas“ – prezidentas Trumpas – galėtų įsitraukti į šį procesą ir viską užbaigti.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasak M. Rubio, po to, kai S. Witkoffas pateikė naujausią informaciją, D. Trumpas surengė konsultacijas su keliais Europos lyderiais, informavo juos apie derybas ir pradėjo rengtis kitam etapui.

REKLAMA

„Jei reikalai ir toliau klostysis sėkmingai, prezidentui labai greitai atsiras galimybė susitikti su Vladimiru Putinu ir Prezidentu [Volodymyru] Zelenskiu – tikėkimės, kad tai nutiks artimiausiu metu, – sakė M. Rubio. – Tačiau akivaizdu, kad iki to dar daug kas turi įvykti.“

Jis pridūrė, kad nežino, ar tokie susitikimai gali įvykti jau kitą savaitę, pažymėdamas, kad „vis dar yra daug kliūčių, kurias reikia įveikti, ir mes tikimės tai padaryti per kelias ateinančias dienas ir valandas – galbūt savaites“.

REKLAMA
REKLAMA

M. Rubio teigimu, diskusijų esmė – ugnies nutraukimas, kuris galiausiai turi tapti taikos proceso dalimi.

„Kažkuriuo metu ugnies nutraukimas turi būti proceso dalis, nes sunku derėtis dėl galutinio taikos susitarimo detalių, kai šaudote vieni į kitus“, – sakė jis.

Tačiau reikėtų „pakankamai aiškiai apibrėžti, kaip baigsis karas, kad būtų galima trumpam nutraukti ugnį, ir tą laiką išnaudoti karui galutinai užbaigti, – kalbėjo sakė M. Rubio. – Tačiau manau, kad turite nueiti ilgą kelią, kad suprastumėte, kaip užbaigsite karą.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinis nesutarimas – dėl teritorijų

M. Rubio pripažino, kad pagrindinis nesutarimų objektas yra teritoriniai klausimai, omenyje turėdamas 2014 m. Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ir paskesnę kitų Ukrainos dalių okupaciją.

„Žinoma, rusai ir ukrainiečiai turės padaryti nuolaidų, – teigė jis. – Ukrainiečiai šiame kare sumokėjo didžiulę kainą [...], ir tos nuolaidos nėra lengvos.“

REKLAMA

Paklaustas, ar S. Witkoffas į Maskvą vyko su pasiūlymu nutraukti ugnį, M. Rubio atsakė, kad taip, tačiau pridūrė, kad „apie konkretų laiką nekalbama“.

„Manau, kad mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija norėtų nutraukti karą. Dabar turime tai palyginti su tuo, ką ukrainiečiai ir mūsų sąjungininkai Europoje, bet pirmiausia, žinoma, ukrainiečiai, yra pasirengę priimti. Bandoma išsiaiškinti, kiek galima suartinti šias dvi pozicijas. Kaip galima šias dvi pozicijas priartinti vieną prie kitos“, – sakė jis.

REKLAMA

Tuo pat metu M. Rubio teigė, kad dar nepriimtas joks sprendimas dėl antrinių sankcijų Rusijai, kurias tikimasi paskelbti penktadienį.

„Šį sprendimą prezidentas turės priimti per artimiausias 24-36 valandas. Daug kas priklausys nuo to, kaip vyks derybos – darbai, kuriuos ketiname atlikti per ateinančias porą dienų. [...] Jis turės priimti šį sprendimą iki penktadienio“, – pridūrė M. Rubio.

Pirmiau D. Trumpas trečiadienį įvykusį S. Witkoffo susitikimą su V. Putinu pavadino „labai produktyviu“ ir teigė, kad jo metu pasiekta „didelė pažanga“.

D. Trumpas taip pat sakė, kad yra didelė tikimybė, jog V. Zelenskis ir V. Putinas gali artimiausiu metu susitarti dėl jųdviejų susitikimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą (6)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas įsakė savo komandai greitai surengti susitikimą su Putinu ir Zelenskiu (32)
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
Baltieji rūmai patvirtino: Trumpas planuoja susitikti su Putinu ir Zelenskiu
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Trumpas jau kitą savaitę gali susitikti su Putinu (37)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų