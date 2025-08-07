Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą

2025-08-07 07:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 07:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas galės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, jei pavyks suderinti Kyjivo, Maskvos ir Europos partnerių pozicijas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas galės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, jei pavyks suderinti Kyjivo, Maskvos ir Europos partnerių pozicijas.

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Apie tai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė televizijos kanalui „Fox Business“.

Anot M. Rubio, JAV pirmą kartą gavo aiškius signalus, kad „Rusija galėtų prašyti nutraukti karą“. Tačiau jis neatskleidė Kremliaus sąlygų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija būtų pasirengusi baigti karą. Dabar mums reikės palyginti tai su tuo, kam sutiks europiečiai ir ką bus pasirengę padaryti ukrainiečiai. Mums reikia suprasti, kaip šias pozicijas priartinti viena prie kitos. Jei mums pavyks priartinti tai, ko nori rusai, ir tai, ko nori ukrainiečiai, tada prezidentas turės galimybę surengti susitikimą, kuriame dalyvaus abu – V. Putinas ir V. Zelenskis“, – pareiškė JAV valstybės sekretorius.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pažymėjo M. Rubio, pagrindiniai klausimai gali būti teritoriniai. Tam tikrame derybų etape turi būti paskelbtas ugnies nutraukimas.

REKLAMA

Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas

D. Trumpas įsakė savo komandai greitu metu suorganizuoti susitikimą su V Putinu ir  V. Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.

D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.

Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
Baltieji rūmai patvirtino: Trumpas planuoja susitikti su Putinu ir Zelenskiu
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Trumpas jau kitą savaitę gali susitikti su Putinu (36)
Karolis Nawrockis BNS Foto
Lenkijoje prisaikdintas naujasis prezidentas Nawrockis
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paskelbė, kad trečiadienį įvyks JAV ir Rusijos susitikimas (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų