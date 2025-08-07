Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą

Apie tai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė televizijos kanalui „Fox Business“.
Anot M. Rubio, JAV pirmą kartą gavo aiškius signalus, kad „Rusija galėtų prašyti nutraukti karą“. Tačiau jis neatskleidė Kremliaus sąlygų.
„Mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija būtų pasirengusi baigti karą. Dabar mums reikės palyginti tai su tuo, kam sutiks europiečiai ir ką bus pasirengę padaryti ukrainiečiai. Mums reikia suprasti, kaip šias pozicijas priartinti viena prie kitos. Jei mums pavyks priartinti tai, ko nori rusai, ir tai, ko nori ukrainiečiai, tada prezidentas turės galimybę surengti susitikimą, kuriame dalyvaus abu – V. Putinas ir V. Zelenskis“, – pareiškė JAV valstybės sekretorius.
Kaip pažymėjo M. Rubio, pagrindiniai klausimai gali būti teritoriniai. Tam tikrame derybų etape turi būti paskelbtas ugnies nutraukimas.
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas
D. Trumpas įsakė savo komandai greitu metu suorganizuoti susitikimą su V Putinu ir V. Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.
Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.
