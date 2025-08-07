D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.
Ukraina dronais atakavo Volgogradą: kilo gaisras geležinkelio stotyje
Rugpjūčio 7 d. naktį Ukrainos dronai atakavo Volgogrado sritį Rusijoje. Dronai skrido į dvi geležinkelio stotis. Vienoje jų kilo gaisras.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi regiono gubernatoriaus Andrejus Bočarovo pareiškimu „Telegram.
Savo pranešime jis teigia, kad oro pajėgos tariamai atrėmė dronų ataką ir nukentėjusiųjų nėra. Tačiau apsieita ne be nuostolių, nes buvo užpultos dvi geležinkelio stotys.
„Surovikino geležinkelio stotyje kilo gaisras administraciniame pastate, kurį greitai gesina ugniagesiai. Maksimo Gorkio geležinkelio stotyje šiuo metu šalinamos sunaikinto bepiločio orlaivio nuolaužos – objektų apgadinimų nėra“, – nurodė A. Bočarovas.
Jis taip pat pridūrė, kad geležinkelio transportas tariamai veikia įprastu režimu.
Dronų ataka Volgogrado srityje
„RBC-Ukraina“ nurodo, kad pranešimai apie nežinomų dronų ataką pradėjo plaukti apie 01:30 val. Vėliau „Telegram“ kanalai patikslino, kad ataka prasidėjo apie pirmą valandą nakties.
Iš pradžių buvo girdimi dronų garsai, o po to – apie 10 sprogimų. Vėliau, po tariamo vieno iš dronų „nuolaužų kritimo“, geležinkelio stoties rajone Surovikino kilo gaisras. Tuo pačiu metu socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdai, kuriuose matyti liepsnos.
Zelenskis: panašu, kad Rusija tapo labiau linkusi į paliaubas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jam atrodo, jog po trečiadienį įvykusio Vladimiro Putino ir Steve‘o Witkoffo susitikimo Rusija tapo „labiau linkusi į paliaubas“.
Apie tai jis kalbėjo kreipdamasis į ukrainiečius, rašo „Sky news“.
„Spaudimas jiems veikia“, – sako V. Zelenskis.
„Tačiau svarbiausia, kad jie neapgaudinėtų mūsų dėl detalių – nei mūsų, nei JAV“, – pabrėžia jis.
Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas galės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, jei pavyks suderinti Kyjivo, Maskvos ir Europos partnerių pozicijas.
Apie tai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė televizijos kanalui „Fox Business“.
Anot M. Rubio, JAV pirmą kartą gavo aiškius signalus, kad „Rusija galėtų prašyti nutraukti karą“. Tačiau jis neatskleidė Kremliaus sąlygų.
„Mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija būtų pasirengusi baigti karą. Dabar mums reikės palyginti tai su tuo, kam sutiks europiečiai ir ką bus pasirengę padaryti ukrainiečiai. Mums reikia suprasti, kaip šias pozicijas priartinti viena prie kitos. Jei mums pavyks priartinti tai, ko nori rusai, ir tai, ko nori ukrainiečiai, tada prezidentas turės galimybę surengti susitikimą, kuriame dalyvaus abu – V. Putinas ir V. Zelenskis“, – pareiškė JAV valstybės sekretorius.
Kaip pažymėjo M. Rubio, pagrindiniai klausimai gali būti teritoriniai. Tam tikrame derybų etape turi būti paskelbtas ugnies nutraukimas.
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas
D. Trumpas įsakė savo komandai greitu metu suorganizuoti susitikimą su V Putinu ir V. Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas atitinkamus nurodymus davė savo patarėjams ir padėjėjams po to, kai iš Maskvos grįžo jo specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas, kuris ten derėjosi su Kremliaus diktatoriumi.
Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė savo greitu metu suorganizuoti susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Apie tai praneša CNN, remdamasi savo šaltiniais Baltuosiuose rūmuose.
Pirmiau susitiks su V. Putinu
Šaltinių teigimu, D. Trumpas informavo kelis Europos lyderius apie ketinimą artimiausiomis dienomis susitikti su V. Putinu, o vėliau surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu.
„D. Trumpo padėjėjai nedelsdami ėmėsi planuoti šiuos susitikimus. Nors prezidento kelionė ir svarbus susitikimas su dviem pasaulio lyderiais paprastai reikalauja laiko planavimui, šie pareigūnai pažymėjo, kad Trumpas ragina savo komandą veikti greitai“, – rašo CNN.
Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Laikraštis „The New York Times“ ir televizija CNN, cituodami su šiuo planu susipažinusius asmenis, pranešė, kad D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę, o po to nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos lyderiu ir V. Zelenskiu.
D. Trumpo pokalbis su V. Zelenskiu surengtas po anksčiau trečiadienį Maskvoje įvykusių JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų, kurias D. Trumpas pavadino produktyviomis, artėjant JAV prezidento nustatytam terminui, iki kurio Maskva turi imtis veiksmų dėl karo Ukrainoje nutraukimo arba sulauks naujų sankcijų.
„Padaryta didelė pažanga!“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“ ir pridūrė, kad apie susitikimo rezultatus informavo kai kuriuos Europos sąjungininkus.
„Visi sutinka, kad šis karas turi būti baigtas, ir artimiausiomis dienomis ir savaitėmis mes to sieksime“, – pareiškė D. Trumpas.
Tačiau po kelių minučių aukšto rango JAV pareigūnas pareiškė, kad „antrinės sankcijos“ vis dėlto turėtų būti įgyvendintos per dvi dienas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sakė, kad S. Witkoffas grįžta su Maskvos pasiūlymu dėl paliaubų, kurį reikės aptarti su Ukraina ir Vašingtono sąjungininkais Europoje.
Jis taip pat išreiškė atsargumą dėl D. Trumpo ir V. Putino susitikimo datos, sakydamas, kad „dar laukia daug darbo“, ir pridūrė, kad tai gali užtrukti „galbūt kelias savaites“.