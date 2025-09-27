Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Šeštadienį – nemokamas įvažiavimas į Neringą

2025-09-27 14:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 14:33

Lietuvos sostinėje ir didžiausiuose kurortuose šeštadienį minima Tarptautinė turizmo diena. 

Pekėla (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Ta proga alternatyvi Vilniaus pažinimo platforma „Neakivaizdinis Vilnius“ parengė programą „Vitaminų V.I.L.N.I.U.S“.

Tarp jos veiklų – miško maudynės, paroda „Gyvas miestas“ ir edukacija Medinės architektūros centre, „Afrikos būgnų“ užsiėmimas, juoko joga, gongų garso terapija ir kitos. 

Tuo metu Neringa lankytojus vilioja nemokamu įvažiavimu ir sporto varžybomis.

„Šis laikas mūsų krašte išskirtinis – gausybė migruojančių paukščių, rudens spalvų žaismas ir sporto galimybės, leidžiančios atrasti balansą tarp aktyvumo ir ramybės“, – pranešime sakė Neringos meras Darius Jasaitis.

Juodkrantėje rengiama ekskursija „Raganų kalno paslaptys“, vyks tarptautinis Nidos pusmaratonis, Neringos gimnazijos Nidoje sporto salėje – stalo teniso bei krepšinio varžybos, Baltijos jūros pakrantėje ties Nida varžysis Lietuvos sportinės žūklės jūroje nuo kranto čempionato varžybų „Neringos taurė 2025“ dalyviai.

Be to, bus galima nemokamai aplankyti Kuršių nerijos istorijos muziejų, Nidos žvejo etnografinę sodybą ir Liudviko Rėzos kultūros centrą.

Tuo metu Druskininkuose sužibs šviesų ir garso instaliacijos, įkvėptos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos.

„Tai meninė šviesos ir garso instaliacija, kurioje gamta susilies su muzika, o laikas – su pojūčiais. Pagal M. K. Čiurlionio kūrybą apšviesti medžiai taps gyvu paveikslu, reaguojančiu į kiekvieną muzikinę natą“, – savivaldybės pranešime sakė Turizmo dienų šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas.

Kurorte taip pat vyks devintasis tarptautinis plovo čempionatas, bus galima nemokamai lankytis SPA ir sveikatingumo centruose ar dalyvauti specialiose jų programose, lankytojai kviečiami į virtualios realybės keliones, ekskursijas apie M. K. Čiurlionio ir Žako Lipšico ryšius su Druskininkais bei muziejų užkulisius.

Tuo metu Birštono lankytojų laukia orientaciniai žaidimai, ekskursijos, 20 km žygis ir džiazo koncertas.

